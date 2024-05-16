  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 8. Стадион: .
Рёуфосс
0:2
Конец матча
Мосс
0'
12' Желтая карточка
Jan Inge Solemsloekk Lynum
0:1
12' Гол
Sebastian Pedersen II
43' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
0:2
56' Гол
Странде Кристиан
61' Желтая карточка
Хуссейн Адан Абадала
77' Желтая карточка
Kristoffer Hey
88' Желтая карточка
Thomas Klemetsen Jakobsen
90' Желтая карточка
Элми Саадик Файсал
90'+7
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
77
Marius
Svanberg
Alm
15
Kristoffer
Hey
5
Ротихеуг
Оливер
6
Эмсис
Эдуард
3
Torjus
Engebakken
17
Sander
Nordboe
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
9
Хустад
Эрленд
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
15
Хуссейн
Адан
Абадала
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
18
Элми
Саадик
Файсал
6
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
10
Bo
Aasulv
Hegland
9
Sebastian
Pedersen
II
Рёуфосс
3-5-2
Мосс
4-3-3

История личных встреч

Рёуфосс
Мосс

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПД
1:1
ПД
1:0
ВД
2:2
ВД
1:1
ВД
1:3
ВД
0:2
ТМС
2:2

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.67

Среднее время на гол

72
54

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.14
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4

Среднее время на гол

78
57

Бомбардиры внутри турнира

Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 3 0.38
Jan Inge Solemsloekk Lynum 1 0.13
Ротихеуг Оливер 1 0.13
Баджие Кебба 1 0.13
Хансен Адриан Александер 1 0.13
Kodjo Somesi 1 0.13
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Kristoffer Hey 0 0
Ryan Nelson 0 0
Torjus Engebakken 0 0
Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 4 0.5
Bo Aasulv Hegland 3 0.38
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.25
Странде Кристиан 2 0.25
Marius Andresen2 1 0.13
Ian Hoffmann 1 0.13
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.13
Aksel Baran Potur 0 0
Александерссон Ноа 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0

Карточки

Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 4 0
Andreas Osterud 2 1
Kristoffer Hey 2 0
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Эмсис Эдуард 2 0
Форс Виктор 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 1 0
Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Andresen2 3 0
Странде Кристиан 2 0
Элми Саадик Файсал 2 0
Александерссон Ноа 2 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Ian Hoffmann 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Bo Aasulv Hegland 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0

Результаты матчей

Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
8
Рёуфосс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Мосс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
11

Голы по времени матча

Забито

2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
4
44%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
14
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
4
50%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2
Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1
Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2

Результаты матчей

Рёуфосс
Мосс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Рёуфосс
Мосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
5
3
1
7
2.5
3
5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 4 3 1 13 - 5 15
2.
Конгсвингер
 8 4 3 1 14 - 12 15
3.
Эгерсунд
 7 4 2 1 19 - 14 14
4.
Стабек
 7 3 4 0 17 - 9 13
5.
Брюне
 8 4 0 4 7 - 6 12
6.
Мосс
 8 3 2 3 14 - 15 11
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 13 11
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 8 2 4 2 14 - 11 10
10.
Мьёндален
 7 2 3 2 11 - 11 9
11.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
12.
Рёуфосс
 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Осане
 7 1 4 2 9 - 10 7
14.
Ранхейм
 8 1 4 3 11 - 13 7
15.
ИК Старт
 8 1 3 4 8 - 15 6
16.
Олесунн
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
6.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
7.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
11.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
7.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 10 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 7 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 6
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Aksel Baran Potur сделал результативную передачу.
    • 56'
      Г О О О О Л - Странде Кристиан бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Эмсис Эдуард получил желтую карточку от судьи
    • 12'
      Bo Aasulv Hegland сделал результативную передачу.
    • 12'
      Г О О О О Л - Sebastian Pedersen бьет в цель!
    • 12'
      Jan Inge Solemsloekk Lynum получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Рёуфосс 0:2 Мосс онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный