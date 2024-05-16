Тур: 8. Стадион: NAMMO Stadion.
0'
12' Желтая карточкаJan Inge Solemsloekk Lynum
0:1
12' ГолSebastian Pedersen II
43' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
0:2
56' ГолСтранде Кристиан
61' Желтая карточкаХуссейн Адан Абадала
77' Желтая карточкаKristoffer Hey
88' Желтая карточкаThomas Klemetsen Jakobsen
90' Желтая карточкаЭлми Саадик Файсал
90'+7
Ход матча
12'
43'
56'
77'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Yaw Agyeman
-
20 James Ampofo
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
22 Sander Wold
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
История личных встреч
Рёуфосс
Мосс
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.67
Среднее время на гол
72
54
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.14
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
Среднее время на гол
78
57
Бомбардиры внутри турнира
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|3
|0.38
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|1
|0.13
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.13
|Баджие Кебба
|1
|0.13
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.13
|Kodjo Somesi
|1
|0.13
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Kristoffer Hey
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|4
|0.5
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.38
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.25
|Странде Кристиан
|2
|0.25
|Marius Andresen2
|1
|0.13
|Ian Hoffmann
|1
|0.13
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.13
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
Карточки
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Эмсис Эдуард
|2
|0
|Форс Виктор
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|1
|0
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Andresen2
|3
|0
|Странде Кристиан
|2
|0
|Элми Саадик Файсал
|2
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
|Bo Aasulv Hegland
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
Результаты матчей
Рёуфосс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
3
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Мосс
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
8
Рёуфосс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Мосс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
11
Голы по времени матча
Забито
2
5
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
5
9
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
11%
1-15
1
20%
1
11%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
20%
1
11%
46-60
1
20%
3
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
9
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
11%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
33%
4
44%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
17%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
14
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
1
7%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
4
50%
2
14%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
2
25%
5
36%
76-90
Пропущено
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
3
30%
2
13%
1-15
2
20%
1
7%
16-30
1
10%
4
27%
31-45
2
20%
3
20%
46-60
2
20%
3
20%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2
Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2 Рёуфосс - Стабек 2:3
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2 Рааде - Мосс 2:1
Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1 Конгсвингер - Мосс 1:2
Результаты матчей
Рёуфосс
Мосс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Рёуфосс
Мосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
53
17
35
17
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|10 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|7 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3