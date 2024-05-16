Тур: 8. Стадион: Sparebanken Soer Arena. Зрители: 4036
0'
1:0
10' ГолШульц Эрик
1:1
19' ГолХельмерсен Андреас
2:1
42' ГолMathias Grundetjern
2:2
45' ГолХельмерсен Андреас
2:3
48' ГолХельмерсен Андреас
56' Желтая карточкаIngvald Halgunset
3:3
70' ГолШульц Эрик
4:3
74' ГолMathias Grundetjern
78' Желтая карточкаПигнатель-Енссен Николас
90' Желтая карточкаMathias Grundetjern
90' Желтая карточкаJesper Gregersen
90'+8
Ход матча
10'
19'
42'
45'
48'
70'
74'
90'
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Mats Viken
-
-
-
-
19 Deni Dashaev
-
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
История личных встреч
ИК Старт
Эгерсунд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1.5
2
Среднее время на гол
60
45
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
1.25
2.75
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
32
Бомбардиры внутри турнира
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|3
|0.38
|Mathias Grundetjern
|2
|0.25
|Alagie Sanyang
|2
|0.25
|Kristoffer Hoven
|1
|0.13
|Шеквист Сандер Хансен
|0
|0
|Salim Nkubiri
|0
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|7 (1)
|1
|Stian Rokaas Michalsen
|3
|0.43
|Magnus Lankhof-Dahlby
|3
|0.43
|Heine Larsen
|2
|0.29
|Ingvald Halgunset
|1
|0.14
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.14
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.14
|Henrik Elvevold
|1
|0.14
|Chris Sleveland
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
Карточки
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|4
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Mathias Grundetjern
|2
|0
|Карадас Азар
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Faites Makosso
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Jo Staalesen
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Фальхенер Хенрик
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Результаты матчей
ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
6
ИК Старт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эгерсунд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
1
4
ИК Старт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эгерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
4
27%
61-75
1
17%
2
13%
76-90
Пропущено
7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Пропущено
8
2
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
38%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
2
25%
4
21%
76-90
Пропущено
15
14
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
ИК Старт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1
Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0
Эгерсунд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2
Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1
Результаты матчей
ИК Старт
Эгерсунд
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
3
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ИК Старт
Эгерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
11
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
17
61
17
52
17
16
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|10 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|7 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3