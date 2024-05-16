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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 4036
ИК Старт
4:3
Конец матча
Эгерсунд
0'
1:0
10' Гол
Шульц Эрик
1:1
19' Гол
Хельмерсен Андреас
2:1
42' Гол
Mathias Grundetjern
2:2
45' Гол
Хельмерсен Андреас
2:3
48' Гол
Хельмерсен Андреас
56' Желтая карточка
Ingvald Halgunset
3:3
70' Гол
Шульц Эрик
4:3
74' Гол
Mathias Grundetjern
78' Желтая карточка
Пигнатель-Енссен Николас
90' Желтая карточка
Mathias Grundetjern
90' Желтая карточка
Jesper Gregersen
90'+8
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
4
Sivert
Hansen
5
Пигнатель-Енссен
Николас
2
Fredrik
Mani
Paalerud
16
Страннегорд
Том
6
Faites
Makosso
25
Jesper
Gregersen
8
Mathias
Grundetjern
11
Шульц
Эрик
44
Salim
Nkubiri
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
12
Robert
Williams2
7
Heine
Larsen
8
Chris
Sleveland
17
Ingvald
Halgunset
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
ИК Старт
4-3-3
Эгерсунд
4-3-3

История личных встреч

ИК Старт
Эгерсунд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:7
ТМК
2:0
К
0:1
КН
2:3

Голы

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1.5
2

Среднее время на гол

60
45

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

1.25
2.75

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
32

Бомбардиры внутри турнира

ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 3 0.38
Mathias Grundetjern 2 0.25
Alagie Sanyang 2 0.25
Kristoffer Hoven 1 0.13
Шеквист Сандер Хансен 0 0
Salim Nkubiri 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Deni Dashaev 0 0
Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 7 (1) 1
Stian Rokaas Michalsen 3 0.43
Magnus Lankhof-Dahlby 3 0.43
Heine Larsen 2 0.29
Ingvald Halgunset 1 0.14
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.14
Фальхенер Хенрик 1 0.14
Henrik Elvevold 1 0.14
Chris Sleveland 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Robert Williams2 0 0

Карточки

ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 4 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Mathias Grundetjern 2 0
Карадас Азар 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Faites Makosso 1 0
Deni Dashaev 1 0
Sivert Hansen 1 0
Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Салмон Джастин 2 0
Jo Staalesen 1 0
Robert Williams2 1 0
Фальхенер Хенрик 1 0
Madiodio Dia 1 0

Результаты матчей

ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эгерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
6
ИК Старт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эгерсунд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

1
4
ИК Старт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эгерсунд
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

6
15
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 2
1
17%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
33%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
33%
4
27%
61-75
1
17%
2
13%
76-90

Пропущено

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
2
17%
1-15
2
29%
2
17%
16-30
2
29%
2
17%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Пропущено

8
2
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
3
38%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
19
4 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 0
1
13%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
3
38%
5
26%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
2
25%
4
21%
61-75
2
25%
4
21%
76-90

Пропущено

15
14
10 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
5
33%
2
14%
16-30
5
33%
3
21%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

ИК Старт
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0 ИК Старт - Санднес 1:1
Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0 Мьёндален - ИК Старт 2:0
Эгерсунд
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Мосс - Эгерсунд 1:2
Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2 Эгерсунд - Нутодден 1:1

Результаты матчей

ИК Старт
Эгерсунд

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
3:4
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
4
1 раз 13%
3
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ИК Старт
Эгерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
1
1
3
2.5
1
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
1
7
1.5
6
1
1
7
2.5
5
2
1
7
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 4 3 1 13 - 5 15
2.
Конгсвингер
 8 4 3 1 14 - 12 15
3.
Эгерсунд
 7 4 2 1 19 - 14 14
4.
Стабек
 7 3 4 0 17 - 9 13
5.
Брюне
 8 4 0 4 7 - 6 12
6.
Мосс
 8 3 2 3 14 - 15 11
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 13 11
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 8 2 4 2 14 - 11 10
10.
Мьёндален
 7 2 3 2 11 - 11 9
11.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
12.
Рёуфосс
 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Осане
 7 1 4 2 9 - 10 7
14.
Ранхейм
 8 1 4 3 11 - 13 7
15.
ИК Старт
 8 1 3 4 8 - 15 6
16.
Олесунн
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
6.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
7.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
11.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
7.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 10 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 7 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 6
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Ingvald Halgunset получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Г О О О О Л - Хельмерсен Андреас бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    Где смотреть матч ИК Старт 4:3 Эгерсунд онлайн

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