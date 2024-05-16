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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 8257 Главный судья: Mohammad Aslam
Будё/Глимт
4:0
Конец матча
Тромсё
0'
1:0
19' Гол
Грёнбек Альберт
2:0
21' Гол
Грёнбек Альберт
38' Желтая карточка
Vegard Oestraat Erlien
3:0
63' Гол
Хог Каспер Ваарст
4:0
74' Гол
Хёуге Йенс
90'+4

Ход матча

19'
Грёнбек Альберт
(Сёренсен Адам)
1:0
21'
Грёнбек Альберт
2:0
38'
 
Vegard Oestraat Erlien
46'
Бьортуфт Один Лурас
Мо Бреде
 
63'
Хог Каспер Ваарст
3:0
70'
 
Jakob Napoleon Romsaas
Нордас Лассе
70'
 
Нильсен Лассе
Робертсен Йеспер
70'
Хёуге Йенс
Зугеля Нино
 
70'
Капскармо Оскар
Хог Каспер Ваарст
 
74'
Хёуге Йенс
(Эвьен Хэкон)
4:0
76'
Миккельсен Эугуст
Эвьен Хэкон
 
76'
Вембангомо Брис
Грёнбек Альберт
 
78'
 
Винтер Феликс
Псише Кристоф
78'
 
Markus Johnsgaard
Jens Hjertoe-Dahl
85'
 
Yaw Paintsil
Норхейм Рунар

Статистика матча

  • 4 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 6
  • 7 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 556 Количество передач 472
  • 54 Владение мячом, % 46
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
7
Берг
Патрик
99
Зугеля
Нино
26
Эвьен
Хэкон
14
Салтнес
Ульрик
8
Грёнбек
Альберт
9
Хог
Каспер
Ваарст
1
Хаугор
Якоб
5
Енссен
Андерс
28
Псише
Кристоф
4
Vetle
Skjaervik
3
Робертсен
Йеспер
6
Jens
Hjertoe-Dahl
11
Йенсен
Рубен
8
Антонсен
Кент-Аре
23
Норхейм
Рунар
9
Нордас
Лассе
15
Vegard
Oestraat
Erlien
Будё/Глимт
4-1-4-1
Тромсё
3-5-2

История личных встреч

Будё/Глимт
Тромсё

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 13 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед

33 матча

45.5%
21.2%
33.3%
15 побед 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед

Второй тайм

42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед

История матчей

Э
0:2
К
3:2
Э
2:3
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
3:0
ТМК
1:1
Э
4:0
Э
1:2
ТМК
2:4
Э
1:2
Э
0:1
ТМК
4:1
ТМК
3:3
Э
0:3
Э
1:2
ТМК
0:1
Э
3:1
Э
1:0
ТМК
2:0
ТМС
2:0
КН
1:2
ТМС
0:3
КН
1:0
ТМС
1:2
КН
3:0
ТМС
1:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
ТМС
0:2
Э
2:0

Голы

Всего голов

21
30

Голов в среднем за матч

1.5
1.58

Среднее время на гол

60
57

Всего голов

28
15

Голов в среднем за матч

1.47
1.07

Среднее время на гол

61
84

Всего голов

49
45

Голов в среднем за матч

1.48
1.36

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

60
66

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 6 0.75
Хог Каспер Ваарст 4 0.5
Зугеля Нино 3 0.38
Хёуге Йенс 2 0.25
Эвьен Хэкон 2 0.25
Салтнес Ульрик 1 0.13
Миккельсен Эугуст 1 0.13
Бьоркан Фредерик 1 0.13
Берг Патрик 1 0.13
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Сёренсен Адам 0 0
Тромсё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йенсен Рубен 2 0.29
Нордас Лассе 2 0.29
Vegard Oestraat Erlien 1 0.14
Антонсен Кент-Аре 1 0.14
Норхейм Рунар 1 0.14
Енссен Андерс 0 0

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
Тромсё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енссен Андерс 1 1
Хаугор Якоб 2 0
Йенсен Рубен 1 0
Псише Кристоф 1 0
Антонсен Кент-Аре 1 0
Vegard Oestraat Erlien 1 0
Yaw Paintsil 1 0
Винтер Феликс 1 0
Робертсен Йеспер 1 0
Норхейм Рунар 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Тромсё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Будё/Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

14
4
Будё/Глимт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Тромсё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

15
5

Голы по времени матча

Забито

7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

14
6
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
2
14%
4
67%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90

Забито

21
7
7 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
3
43%
46-60
5
24%
4
57%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
2
50%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3
Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1

Результаты матчей

Будё/Глимт
Тромсё

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
Тромсё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
2.5
Больше Меньше
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
2
5
4
4
2.5
1
6
3
5
3.5
1
6
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Мольде
 9 5 2 2 18 - 9 17
5.
КФУМ Осло
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Викинг
 8 3 3 2 10 - 11 12
7.
Хёугесунн
 8 3 1 4 8 - 11 10
8.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Лиллестрём
 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 9 2 2 5 9 - 20 8
13.
Саннефьёрд
 7 2 1 4 10 - 10 7
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 8 - 17 7
15.
Хам-Кам
 9 1 4 4 12 - 10 7
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Лиллестрём
 4 0 1 3 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
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Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Vegard Oestraat Erlien совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 21'
      Г О О О О Л - Грёнбек Альберт первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!
    • 19'
      Сёренсен Адам сделал результативную передачу.
    • 19'
      Г О О О О Л - Грёнбек Альберт забивает с правой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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