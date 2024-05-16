Тур: 8. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 8257 Главный судья: Mohammad Aslam
4:0
Конец матча
0'
1:0
19' ГолГрёнбек Альберт
2:0
21' ГолГрёнбек Альберт
38' Желтая карточкаVegard Oestraat Erlien
3:0
63' ГолХог Каспер Ваарст
4:0
74' ГолХёуге Йенс
90'+4
Ход матча
19'
1:0
21'
2:0
63'
74'
4:0
Статистика матча
-
4 Голы 0
-
2 Удары по воротам 6
-
7 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
556 Количество передач 472
-
54 Владение мячом, % 46
18
Мо
Бреде
99
Зугеля
Нино
26
Эвьен
Хэкон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноПолузащитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Томас СаймонВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Yaw Paintsil
-
30 Isak Vadebu
-
Главный тренер: Gard Holme
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Будё/Глимт
Тромсё
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
27.8%
14 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
53.3%
46.7%
0 побед 8 ничьих 13 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 6 ничьих 8 побед
33 матча
45.5%
21.2%
33.3%
15 побед 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
33.3%
39.4%
9 побед 11 ничьих 13 побед
Второй тайм
42.4%
33.3%
24.3%
14 побед 11 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
21
30
Голов в среднем за матч
1.5
1.58
Среднее время на гол
60
57
Всего голов
28
15
Голов в среднем за матч
1.47
1.07
Среднее время на гол
61
84
Всего голов
49
45
Голов в среднем за матч
1.48
1.36
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
9
Больше 27%
Меньше 73%
24
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
60
66
Бомбардиры внутри турнира
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|6
|0.75
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.5
|Зугеля Нино
|3
|0.38
|Хёуге Йенс
|2
|0.25
|Эвьен Хэкон
|2
|0.25
|Салтнес Ульрик
|1
|0.13
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.13
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.13
|Берг Патрик
|1
|0.13
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Тромсё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йенсен Рубен
|2
|0.29
|Нордас Лассе
|2
|0.29
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0.14
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0.14
|Норхейм Рунар
|1
|0.14
|Енссен Андерс
|0
|0
Карточки
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Тромсё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енссен Андерс
|1
|1
|Хаугор Якоб
|2
|0
|Йенсен Рубен
|1
|0
|Псише Кристоф
|1
|0
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|Vegard Oestraat Erlien
|1
|0
|Yaw Paintsil
|1
|0
|Винтер Феликс
|1
|0
|Робертсен Йеспер
|1
|0
|Норхейм Рунар
|1
|0
Результаты матчей
Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Тромсё
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Будё/Глимт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Тромсё
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
14
4
Будё/Глимт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Тромсё
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
15
5
Голы по времени матча
Забито
7
1
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
14
6
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
2
33%
46-60
2
14%
4
67%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
4
50%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
13%
76-90
Забито
21
7
7 В 1-м тайме 0
14 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 1
0 Не забивали 4
3
14%
0
0%
1-15
2
10%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
4
19%
3
43%
46-60
5
24%
4
57%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
4
15
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
6
40%
16-30
1
25%
1
7%
31-45
2
50%
3
20%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
1
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Будё/Глимт
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3
Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0 Брюгге - Будё/Глимт 3:1
Тромсё
(20 матчей)
30%
5%
65%
6 побед 1 ничья 13 поражений
Тромсё - Одд 4:0 Викинг - Тромсё 2:1 Волеренга - Тромсё 1:0 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3
Флёя - Тромсё 0:6 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Сортланд - Тромсё 0:6 Тромсё - Бранн 2:4 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Волеренга - Тромсё 3:1 Русенборг - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 Викинг - Тромсё 1:0 Тромсё - Хеккен 4:2 Пардубице - Тромсё 1:0 Волеренга - Тромсё 1:1 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Одд - Тромсё 1:2 Тромсё - Стрёмсгодсет 0:1
Результаты матчей
Будё/Глимт
Тромсё
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Будё/Глимт
Тромсё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
25
44
16
35
16
17
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3