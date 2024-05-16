Тур: 8. Стадион: Haugesund Sparebank Arena. Зрители: 6628 Главный судья: Хагенес Кристоффер
1:0
Конец матча
0'
17' Желтая карточкаБрусет Хейне
1:0
47' ГолТунекти Себастьян
56' Желтая карточкаMikkel Rakneberg
79' Желтая карточкаТунекти Себастьян
90'+11
Ход матча
17'
47'
56'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
9 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 2
-
2 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
412 Количество передач 418
-
50 Владение мячом, % 50
16
Лейте
Бруно
29
Sorry
Diarra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Брусет ХейнеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Амунд Шири
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Хёугесунн
ФК Кристиансунн
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
1.86
1.71
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.79
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10
Среднее время на гол
50
66
Бомбардиры внутри турнира
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.38
|Лейте Бруно
|2
|0.25
|Конрадсен Мортен
|1
|0.13
|Тунекти Себастьян
|1
|0.13
|Ismael Seone
|1
|0.13
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0.38
|Сивертсен Оскар
|2 (2)
|0.25
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0.13
|Брусет Хейне
|1
|0.13
|Ульвестад Дан Петер
|1
|0.13
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|1
|0.13
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0.13
|Mikkel Rakneberg
|0
|0
Карточки
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Sorry Diarra
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
ФК Кристиансунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гейе Папе Хабиб
|3
|0
|Ярл Себастиан
|3
|0
|Виллюмссон Бриньольфур Дарри
|2
|0
|Marius Olsen
|2
|0
|Исаксен Йеспер
|1
|0
|Ruben Kristensen Alte
|1
|0
|Виллиамсен Макс
|1
|0
|Hilmir Mikaelsson
|1
|0
|Mikkel Rakneberg
|1
|0
|Брусет Хейне
|1
|0
Результаты матчей
Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
1
2
Хёугесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
3
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
ФК Кристиансунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
7
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
11
13
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
5
45%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2
Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1
Результаты матчей
Хёугесунн
ФК Кристиансунн
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Хёугесунн
ФК Кристиансунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
26
35
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3