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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 6628 Главный судья: Хагенес Кристоффер
Хёугесунн
1:0
Конец матча
ФК Кристиансунн
0'
17' Желтая карточка
Брусет Хейне
1:0
47' Гол
Тунекти Себастьян
56' Желтая карточка
Mikkel Rakneberg
79' Желтая карточка
Тунекти Себастьян
90'+11

Ход матча

17'
 
Брусет Хейне
47'
Тунекти Себастьян
(Эскесен Юлиус)
1:0
56'
 
Mikkel Rakneberg
62'
 
Wilfred George Igor
Брусет Хейне
62'
 
Haakon Sjaatil
Виллюмссон Бриньольфур Дарри
62'
 
Leander Alvheim
Hilmir Mikaelsson
64'
Mikkel Hope
Claus Niyukuri
 
69'
Sander Innvaer
Mathias Sauer
 
78'
Людвикссон Антон
Лейте Бруно
 
78'
Лисет Сёндре
Конрадсен Мортен
 
79'
Тунекти Себастьян
 
86'
 
Осбак Кристоффер
Исаксен Йеспер

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 9 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 412 Количество передач 418
  • 50 Владение мячом, % 50
1
Сельвик
Эгиль
2
Claus
Niyukuri
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
8
Конрадсен
Мортен
16
Лейте
Бруно
7
Mathias
Sauer
21
Эскесен
Юлиус
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
1
Лэнсинг
Майкл
5
Ульвестад
Дан
Петер
14
Исаксен
Йеспер
15
Mikkel
Rakneberg
18
Ярл
Себастиан
8
Ruben
Kristensen
Alte
17
Виллюмссон
Бриньольфур
Дарри
23
Брусет
Хейне
7
Гейе
Папе
Хабиб
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
Хёугесунн
4-3-3
ФК Кристиансунн
4-3-3

История личных встреч

Хёугесунн
ФК Кристиансунн

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

35.7%
42.9%
21.4%
5 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
6 побед 4 ничьи 4 победы

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
ТМК
1:1
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:3
Э
2:2
Э
2:2
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:2
ТМК
1:0
Э
2:3
Э
3:2

Голы

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

1.86
1.71

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.79
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
7
Больше 50%
Меньше 50%
7
4
Больше 29%
Меньше 71%
10

Среднее время на гол

50
66

Бомбардиры внутри турнира

Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.38
Лейте Бруно 2 0.25
Конрадсен Мортен 1 0.13
Тунекти Себастьян 1 0.13
Ismael Seone 1 0.13
Эскесен Юлиус 0 0
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0
ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Папе Хабиб 3 0.38
Сивертсен Оскар 2 (2) 0.25
Ruben Kristensen Alte 1 0.13
Брусет Хейне 1 0.13
Ульвестад Дан Петер 1 0.13
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.13
Hilmir Mikaelsson 1 0.13
Mikkel Rakneberg 0 0

Карточки

Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Тунекти Себастьян 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Sorry Diarra 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0
ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Marius Olsen 2 0
Исаксен Йеспер 1 0
Ruben Kristensen Alte 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0
Брусет Хейне 1 0

Результаты матчей

Хёугесунн
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

1
2
Хёугесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
ФК Кристиансунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
3
Хёугесунн
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
ФК Кристиансунн
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

2
5
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
100%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
7
5 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
50%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
3
60%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

8
10
2 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
13%
4
40%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

11
13
8 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
5
45%
0
0%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
27%
2
15%
31-45
1
9%
3
23%
46-60
1
9%
2
15%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хёугесунн
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Русенборг 1:3
Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1 Хёугесунн - Бранн 0:2
ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2
Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 3:1

Результаты матчей

Хёугесунн
ФК Кристиансунн

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хёугесунн
ФК Кристиансунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Мольде
 9 5 2 2 18 - 9 17
5.
КФУМ Осло
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Викинг
 8 3 3 2 10 - 11 12
7.
Хёугесунн
 8 3 1 4 8 - 11 10
8.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Лиллестрём
 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 9 2 2 5 9 - 20 8
13.
Саннефьёрд
 7 2 1 4 10 - 10 7
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 8 - 17 7
15.
Хам-Кам
 9 1 4 4 12 - 10 7
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Лиллестрём
 4 0 1 3 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 17'
      Брусет Хейне совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
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