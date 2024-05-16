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Тур: 8. Стадион: . Зрители: 6154 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Сарпсборг-08
1:7
Конец матча
Хам-Кам
0'
0:1
4' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
0:2
18' Гол
John Olav Norheim
0:3
24' Гол
Йонссон Видар
0:4
28' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
36' Желтая карточка
Куртович Виллиам
0:5
39' Гол
Gard Simenstad
62' Желтая карточка
Шер Аймар
1:5
65' Гол
Хрупалла Павел
1:6
76' Гол
Удаль Хенрик
1:7
87' Гол
Киркеволд Пол
90' Желтая карточка
Касас Арнау
90'+1
31
Илич
Марко
98
Зехнини
Рафик
5
Эдегор
Магнар
30
Тебо
Франклин
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
20
Peter
Reinhardsen
10
Йохансен
Стефан
27
Sondre
Oerjasaeter
19
Henrik
Meister
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
17
Эдегор
Никлас
9
Удаль
Хенрик
Сарпсборг-08
4-2-3-1
Хам-Кам
3-5-2

История личных встреч

Сарпсборг-08
Хам-Кам

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

ТМК
0:0
Э
1:1
Э
2:3
ТМК
2:1
Э
2:1
Э
3:2
К
1:0
ПД
3:5
ПД
4:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1.5

Среднее время на гол

56
60

Всего голов

18
14

Голов в среднем за матч

2
1.56

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
57

Бомбардиры внутри турнира

Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандберг Никлас 2 (2) 0.25
Sondre Oerjasaeter 1 0.13
Йохансен Стефан 1 (1) 0.13
Бергет Йо Инге 1 0.13
Вишне Эйрик 1 0.13
Хрупалла Павел 1 0.13
Тебо Франклин 1 0.13
Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
John Olav Norheim 2 0.22
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.22
Эдегор Никлас 2 0.22
Удаль Хенрик 1 0.11
Йонссон Видар 1 0.11
Киркеволд Пол 1 0.11
Gard Simenstad 1 0.11
Мава Мозес 1 0.11
Марес Люк 1 (1) 0.11
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0

Карточки

Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Шер Аймар 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0
Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 1
Куртович Виллиам 2 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Шельстад Фредрик 1 0
Марес Люк 1 0
Gard Simenstad 1 0
Мава Мозес 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Кьяергор Оливер 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0

Результаты матчей

Сарпсборг-08
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
3
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хам-Кам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
2
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хам-Кам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

10
6
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1
Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3
Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1

Результаты матчей

Сарпсборг-08
Хам-Кам

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
7
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:7
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сарпсборг-08
Хам-Кам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2
2
2
1.5
1
5
1
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
2
7
1
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 8 7 1 0 21 - 4 22
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 8 5 2 1 16 - 7 17
4.
Мольде
 9 5 2 2 18 - 9 17
5.
КФУМ Осло
 8 3 3 2 10 - 10 12
6.
Викинг
 8 3 3 2 10 - 11 12
7.
Хёугесунн
 8 3 1 4 8 - 11 10
8.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Лиллестрём
 8 3 1 4 10 - 13 10
10.
Стрёмсгодсет
 8 3 1 4 8 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 9 2 2 5 9 - 20 8
13.
Саннефьёрд
 7 2 1 4 10 - 10 7
14.
Сарпсборг-08
 8 2 1 5 8 - 17 7
15.
Хам-Кам
 9 1 4 4 12 - 10 7
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 5 3 1 1 11 - 5 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
6.
Саннефьёрд
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Стрёмсгодсет
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 4 0 2 2 3 - 8 2
14.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
15.
Хам-Кам
 3 0 1 2 2 - 4 1
16.
Лиллестрём
 4 0 1 3 3 - 11 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 4 4 0 0 14 - 3 12
2.
Фредрикстад
 4 3 1 0 9 - 2 10
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Хёугесунн
 4 2 1 1 6 - 5 7
8.
Одд
 4 2 0 2 3 - 7 6
9.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 3 1 1 1 4 - 4 4
12.
Сарпсборг-08
 4 1 1 2 6 - 7 4
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Йонссон Видар сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Gard Simenstad забивает с правой ноги!
    • 36'
      Куртович Виллиам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 28'
      Удаль Хенрик сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Kristian Loenstad Onsrud забивает с левой ноги!
    Где смотреть матч Сарпсборг-08 1:7 Хам-Кам онлайн

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