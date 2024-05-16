Тур: 8. Стадион: Сарпсборг. Зрители: 6154 Главный судья: Marius Hansen Groetta
1:7
Конец матча
0'
0:1
4' ГолKristian Loenstad Onsrud
0:2
18' ГолJohn Olav Norheim
0:3
24' ГолЙонссон Видар
0:4
28' ГолKristian Loenstad Onsrud
36' Желтая карточкаКуртович Виллиам
0:5
39' ГолGard Simenstad
62' Желтая карточкаШер Аймар
1:5
65' ГолХрупалла Павел
1:6
76' ГолУдаль Хенрик
1:7
87' ГолКиркеволд Пол
90' Желтая карточкаКасас Арнау
90'+1
Ход матча
18'
24'
0:3
28'
36'
39'
0:5
62'
65'
1:5
76'
1:6
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 7
-
11 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 8
-
10 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
525 Количество передач 290
-
65 Владение мячом, % 35
31
Илич
Марко
17
Anders
Hiim
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
74 Aridon Racaj
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
25 Jonas Rasen
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Сарпсборг-08
Хам-Кам
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.6
Среднее время на гол
36
56
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1.5
Среднее время на гол
56
60
Всего голов
18
14
Голов в среднем за матч
2
1.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
45
57
Бомбардиры внутри турнира
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.25
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.13
|Йохансен Стефан
|1 (1)
|0.13
|Бергет Йо Инге
|1
|0.13
|Вишне Эйрик
|1
|0.13
|Хрупалла Павел
|1
|0.13
|Тебо Франклин
|1
|0.13
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|John Olav Norheim
|2
|0.22
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.22
|Эдегор Никлас
|2
|0.22
|Удаль Хенрик
|1
|0.11
|Йонссон Видар
|1
|0.11
|Киркеволд Пол
|1
|0.11
|Gard Simenstad
|1
|0.11
|Мава Мозес
|1
|0.11
|Марес Люк
|1 (1)
|0.11
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|0
|0
Карточки
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Шер Аймар
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|1
|1
|Куртович Виллиам
|2
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|0
|Марес Люк
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Кьяергор Оливер
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Результаты матчей
Сарпсборг-08
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Хам-Кам
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
3
Сарпсборг-08
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хам-Кам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
5
2
Сарпсборг-08
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Хам-Кам
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
2
10
0 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
2
20%
1-15
0
0%
4
40%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
10
6
8 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
5
50%
2
33%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
20%
2
33%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 8
1
14%
1
50%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
33%
1
25%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
9
12
4 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
1
11%
3
25%
1-15
2
22%
4
33%
16-30
1
11%
1
8%
31-45
2
22%
1
8%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
16
10
9 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
2
13%
0
0%
1-15
5
31%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
2
13%
2
20%
61-75
3
19%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Сарпсборг-08
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0 Рааде - Сарпсборг-08 0:1
Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0
Хам-Кам
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3
Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Ольборг - Хам-Кам 2:1
Результаты матчей
Сарпсборг-08
Хам-Кам
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
7
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:7
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сарпсборг-08
Хам-Кам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
42
22
15
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
54
26
27
17
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3