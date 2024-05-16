Тур: 8. Стадион: Моан Фритидспарк. Зрители: 2188
0'
1:0
12' ГолJo Sondre Aas
32' Желтая карточкаJonas Pereira
36' Желтая карточкаJacob Tromsdal
36' Желтая карточкаGustav Mogensen
2:0
38' ПенальтиSanel Bojadzic
41' Желтая карточкаAadne Gikling Bruseth
2:1
45' ГолСетер Йон-Хоу
51' Желтая карточкаSanel Bojadzic
59' Желтая карточкаNikolai Skuseth
2:2
84' ГолБюэ Бендик
90' Желтая карточкаDaniel Pollen
90' Желтая карточкаЙонсен Микаэль-Терсет
90' Желтая карточкаErmal Hajdari
90' Желтая карточкаСетер Йон-Хоу
90'+8
Ход матча
12'
1:0
32'
36'
36'
38'
2:0
45'
2:1
51'
59'
84'
90'
90'
90'
12
Сетра
Мортен
14
Arne
Gunnes
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Солли СивертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
17 Vetle Wenaas
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
История личных встреч
Левангер
Ранхейм
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
17 матчей
11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед
Первый тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.67
Среднее время на гол
65
54
Всего голов
32
14
Голов в среднем за матч
3.56
1.75
Среднее время на гол
25
51
Всего голов
43
29
Голов в среднем за матч
2.53
1.71
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
35
52
Бомбардиры внутри турнира
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|10 (3)
|1.25
|Jo Sondre Aas
|1
|0.13
|Arne Gunnes
|1
|0.13
|Simen Hagboe
|1
|0.13
|Daniel Pollen
|1
|0.13
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Jonas Pereira
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюэ Бендик
|6
|0.75
|Сетер Йон-Хоу
|4
|0.5
|Vetle Wenaas
|1
|0.13
|Sander Amble Haugen
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
Карточки
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sanel Bojadzic
|3
|0
|Ermal Hajdari
|2
|0
|Jonas Pereira
|2
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|1
|0
|Sander Saugestad
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
|Daniel Pollen
|1
|0
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Nikolai Skuseth
|3
|0
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0
|Erik Toenne
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
Результаты матчей
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ранхейм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
5
5
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
8
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Пропущено
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
29%
2
33%
76-90
Забито
14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
29%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90
Пропущено
11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
27%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Левангер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0
Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1
Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2
Результаты матчей
Левангер
Ранхейм
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Левангер
Ранхейм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
13
12
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
71
44
35
17
17
17
17
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|10 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|7 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3