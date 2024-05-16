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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 2188
Левангер
2:2
Конец матча
Ранхейм
0'
1:0
12' Гол
Jo Sondre Aas
32' Желтая карточка
Jonas Pereira
36' Желтая карточка
Jacob Tromsdal
36' Желтая карточка
Gustav Mogensen
2:0
38' Пенальти
Sanel Bojadzic
41' Желтая карточка
Aadne Gikling Bruseth
2:1
45' Гол
Сетер Йон-Хоу
51' Желтая карточка
Sanel Bojadzic
59' Желтая карточка
Nikolai Skuseth
2:2
84' Гол
Бюэ Бендик
90' Желтая карточка
Daniel Pollen
90' Желтая карточка
Йонсен Микаэль-Терсет
90' Желтая карточка
Ermal Hajdari
90' Желтая карточка
Сетер Йон-Хоу
90'+8
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
32
Sander
Sundnes
2
Daniel
Pollen
17
Aadne
Gikling
Bruseth
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
1
Видтун-Нильсен
Симен
3
Ростен
Хокон
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
6
Jacob
Tromsdal
14
Джонсруд
Эмилсен
Матиас
11
Солли
Сиверт
10
Сетер
Йон-Хоу
19
Dennis
Gaustad
27
Gustav
Mogensen
Левангер
3-5-2
Ранхейм
4-2-3-1

История личных встреч

Левангер
Ранхейм

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

125%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

17 матчей

11.8%
17.6%
70.6%
2 победы 3 ничьи 12 побед

Первый тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

29.4%
23.5%
47.1%
5 побед 4 ничьи 8 побед

История матчей

ТМК
3:0
ТМК
3:2
К
0:2
ТМК
2:1
К
2:4
ТМК
0:3
ТМК
3:2
ПД
6:1
ПД
1:1
ПД
3:1
ПД
1:2
ПД
3:2
ПД
1:1
ТМС
3:1
КН
6:2
ВД
3:1
ВД
3:3

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.67

Среднее время на гол

65
54

Всего голов

32
14

Голов в среднем за матч

3.56
1.75

Среднее время на гол

25
51

Всего голов

43
29

Голов в среднем за матч

2.53
1.71

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

35
52

Бомбардиры внутри турнира

Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 10 (3) 1.25
Jo Sondre Aas 1 0.13
Arne Gunnes 1 0.13
Simen Hagboe 1 0.13
Daniel Pollen 1 0.13
Ermal Hajdari 0 0
Jonas Pereira 0 0
Sander Sundnes 0 0
Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюэ Бендик 6 0.75
Сетер Йон-Хоу 4 0.5
Vetle Wenaas 1 0.13
Sander Amble Haugen 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0

Карточки

Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sanel Bojadzic 3 0
Ermal Hajdari 2 0
Jonas Pereira 2 0
Haavard Kleven Lorentsen 2 0
Jo Sondre Aas 1 0
Per Verner Roenning 1 0
Aadne Gikling Bruseth 1 0
Sander Saugestad 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Daniel Pollen 1 0
Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Nikolai Skuseth 3 0
Сетер Йон-Хоу 2 0
Erik Toenne 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Ростен Хокон 1 0

Результаты матчей

Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ранхейм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Ранхейм
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

5
5
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ранхейм
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
4
50%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Пропущено

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
2
33%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
3
50%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
2
29%
2
33%
76-90

Забито

14
11
9 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
4
29%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
5
36%
2
18%
31-45
5
36%
3
27%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
27%
76-90

Пропущено

11
13
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
3
27%
1
8%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
4
36%
4
31%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
3
27%
5
38%
76-90

Результаты последних матчей

Левангер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0 Левангер - Бранн 1:0
Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0 Улленсакер-Киса - Левангер 0:5
Ранхейм
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Люн - Ранхейм 1:1
Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0 Санднес - Ранхейм 3:2

Результаты матчей

Левангер
Ранхейм

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Левангер
Ранхейм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
1
2
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
4
1.5
3
5
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 4 3 1 13 - 5 15
2.
Конгсвингер
 8 4 3 1 14 - 12 15
3.
Эгерсунд
 7 4 2 1 19 - 14 14
4.
Стабек
 7 3 4 0 17 - 9 13
5.
Брюне
 8 4 0 4 7 - 6 12
6.
Мосс
 8 3 2 3 14 - 15 11
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 13 11
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 8 2 4 2 14 - 11 10
10.
Мьёндален
 7 2 3 2 11 - 11 9
11.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
12.
Рёуфосс
 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Осане
 7 1 4 2 9 - 10 7
14.
Ранхейм
 8 1 4 3 11 - 13 7
15.
ИК Старт
 8 1 3 4 8 - 15 6
16.
Олесунн
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
6.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
7.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
11.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
7.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 10 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 7 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 6
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
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