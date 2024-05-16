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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 8. Стадион: . Зрители: 5026
Стабек
2:2
Конец матча
Люн
0'
18' Желтая карточка
Россбах Сондре
0:1
19' Пенальти
Abdurahim Laajab
52' Желтая карточка
Вальстад Николас
1:1
55' Пенальти
Упсет Кристиан
2:1
85' Гол
Oskar Spiten-Nysaether
88' Желтая карточка
Oskar Spiten-Nysaether
2:2
90' Гол
Селл Вильям
90'+7
1
Россбах
Сондре
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
19
Fillip
Riise
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
6
Кристенсен
Магнус
20
Андресен
Александр
22
Упсет
Кристиан
21
Oskar
Spiten-Nysaether
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
14
Abdurahim
Laajab
20
Jacob
Hanstad
Стабек
3-5-2
Люн
4-3-3

История личных встреч

Стабек
Люн

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

К
2:3
Э
2:2
Э
0:0
ТМС
1:2
Э
0:2

Голы

Всего голов

0
9

Голов в среднем за матч

0
2.25

Среднее время на гол

0
40

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.25
0

Среднее время на гол

72
0

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

90
50

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 6 (1) 0.86
Педерсен Каспер 3 0.43
Oskar Spiten-Nysaether 2 0.29
Робертс Томас 1 0.14
Sebastian Olderheim 1 0.14
Андресен Александр 1 0.14
Несс Николай 1 0.14
William Wendt 1 0.14
Упсет Кристиан 1 (1) 0.14
Кристенсен Магнус 0 0
Вальстад Николас 0 0
Fillip Riise 0 0
Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хеллум Андреас 2 0.25
Anders Bjoerntvedt Olsen 2 0.25
Daniel Schneider 2 0.25
Jacob Hanstad 2 0.25
Henrik Kristiansen 1 0.13
Mathias Johansen 1 0.13
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.13
Селл Вильям 1 0.13
Alexander Pedersen 0 0
Adrian Berntsen 0 0
Joergen Vedal Sjoel 0 0

Карточки

Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 2 0
Россбах Сондре 2 0
Вальстад Николас 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0
Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Зольберг-Нильсен Герман 1 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0

Результаты матчей

Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
3
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

9
6
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Люн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
9

Голы по времени матча

Забито

8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90

Забито

9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
4
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

17
12
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
6
50%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4
Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4
Люн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1
Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1

Результаты матчей

Стабек
Люн

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Стабек
Люн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
1.5
Больше Меньше
3
5
3
4
2.5
2
6
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 4 3 1 13 - 5 15
2.
Конгсвингер
 8 4 3 1 14 - 12 15
3.
Эгерсунд
 7 4 2 1 19 - 14 14
4.
Стабек
 7 3 4 0 17 - 9 13
5.
Брюне
 8 4 0 4 7 - 6 12
6.
Мосс
 8 3 2 3 14 - 15 11
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 13 11
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 8 2 4 2 14 - 11 10
10.
Мьёндален
 7 2 3 2 11 - 11 9
11.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
12.
Рёуфосс
 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Осане
 7 1 4 2 9 - 10 7
14.
Ранхейм
 8 1 4 3 11 - 13 7
15.
ИК Старт
 8 1 3 4 8 - 15 6
16.
Олесунн
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
3.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
4.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
5.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
6.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
7.
Мосс
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
11.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
7.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 4 0 1 3 2 - 8 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 10 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 7 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 6
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 55'
      Г О О О О Л - Упсет Кристиан из команды Стабек забивает с точки!
    • 52'
      Вальстад Николас получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 19'
      Г О О О О Л - Абдурахим Лааджаб из команды Люн забивает с точки!
    • 18'
      Россбах Сондре получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стабек 2:2 Люн онлайн

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