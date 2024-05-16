Тур: 8. Стадион: Наддеруд. Зрители: 5026
0'
18' Желтая карточкаРоссбах Сондре
0:1
19' ПенальтиAbdurahim Laajab
52' Желтая карточкаВальстад Николас
1:1
55' ПенальтиУпсет Кристиан
2:1
85' ГолOskar Spiten-Nysaether
88' Желтая карточкаOskar Spiten-Nysaether
2:2
90' ГолСелл Вильям
90'+7
Ход матча
18'
19'
0:1
52'
55'
1:1
85'
90'
2:2
19
Fillip
Riise
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fillip RiiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
История личных встреч
Стабек
Люн
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
9
Голов в среднем за матч
0
2.25
Среднее время на гол
0
40
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.25
0
Среднее время на гол
72
0
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
90
50
Бомбардиры внутри турнира
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.86
|Педерсен Каспер
|3
|0.43
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0.29
|Робертс Томас
|1
|0.14
|Sebastian Olderheim
|1
|0.14
|Андресен Александр
|1
|0.14
|Несс Николай
|1
|0.14
|William Wendt
|1
|0.14
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.14
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хеллум Андреас
|2
|0.25
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|2
|0.25
|Daniel Schneider
|2
|0.25
|Jacob Hanstad
|2
|0.25
|Henrik Kristiansen
|1
|0.13
|Mathias Johansen
|1
|0.13
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.13
|Селл Вильям
|1
|0.13
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Adrian Berntsen
|0
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
Карточки
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|2
|0
|Россбах Сондре
|2
|0
|Вальстад Николас
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|1
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
Результаты матчей
Стабек
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Люн
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
3
Стабек
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
9
6
Стабек
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Люн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
9
Голы по времени матча
Забито
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
2
6
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
50%
3
50%
76-90
Забито
9
6
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
4
67%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
17
12
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
2
17%
16-30
2
12%
6
50%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
1
6%
1
8%
61-75
3
18%
3
25%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
2
22%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
2
22%
1
10%
61-75
3
33%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Стабек
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Альта - Стабек 3:4
Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0 Стабек - Будё/Глимт 0:4
Люн
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1 Тромсдален - Люн 3:1
Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2 Люн - Фрам Ларвик 10:1
Результаты матчей
Стабек
Люн
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
3 раза 75%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
4 раза 50%
0:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
2 раза 29%
5
1 раз 14%
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Стабек
Люн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
13
12
13
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
35
34
26
16
16
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|10 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|7 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3