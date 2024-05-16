Тур: 9. Стадион: Студентернас.
0'
1:0
35' ГолМиллескуг Ноэль
1:1
63' ГолПеттерссон Оскар
2:1
70' ГолСалех Юсеф
2:2
75' ГолPaulos Abraham
90' Желтая карточкаНвадике Патрик
90'+7
Ход матча
35'
63'
1:1
70'
2:1
75'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 6
-
2 Угловые 7
-
3 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
39 Владение мячом, % 61
31
Malcolm
Jeng
14
Leo
Walta
18
Викман
Адам
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
28 Lucas Kahed
-
33 Noah Tolf
-
-
36 Lion Beqiri
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
История личных встреч
Сириус
Гётеборг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.67
1.1
Среднее время на гол
54
81
Всего голов
17
18
Голов в среднем за матч
1.7
2
Среднее время на гол
52
45
Всего голов
32
29
Голов в среднем за матч
1.68
1.53
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
53
58
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|6
|0.67
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.44
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Хейер Мелкер
|0
|0
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|4
|0.44
|Thomas Santos
|1
|0.11
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.11
|Муколли Арбнор
|1
|0.11
|Петтерссон Оскар
|1
|0.11
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.11
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвадике Патрик
|3
|0
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Leo Walta
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Malick Junior Yalcouye
|2
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гётеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
6
1
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Гётеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
6
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90
Забито
11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Пропущено
13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
8
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1
Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Гётеборг
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4
Результаты матчей
Сириус
Гётеборг
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сириус
Гётеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
45
27
27
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2