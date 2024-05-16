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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 9. Стадион: .
Сириус
2:2
Конец матча
Гётеборг
0'
1:0
35' Гол
Миллескуг Ноэль
1:1
63' Гол
Петтерссон Оскар
2:1
70' Гол
Салех Юсеф
2:2
75' Гол
Paulos Abraham
90' Желтая карточка
Нвадике Патрик
90'+7
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
14
Leo
Walta
18
Викман
Адам
16
Сьогрелл
Херман
10
Хейер
Мелкер
19
Миллескуг
Ноэль
9
Салех
Юсеф
25
Бишесари
Элис
29
Thomas
Santos
13
Свенссон
Густаф
21
Карлен
Адам
4
Йоханссон
Маттиас
30
Malick
Junior
Yalcouye
8
Пюндт
Андреас
23
Тордарсон
Колбейнн
7
Петтерссон
Оскар
16
Карлстранд
Линус
11
Paulos
Abraham
Сириус
4-2-3-1
Гётеборг
4-3-3

История личных встреч

Сириус
Гётеборг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
75%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 7 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

15.8%
52.6%
31.6%
3 победы 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

История матчей

А
0:1
А
2:0
А
2:0
А
1:2
А
3:3
А
2:2
ТМК
0:1
А
2:0
А
2:2
К
1:1
А
2:1
А
2:4
А
2:3
А
3:2
К
2:2
А
4:0
А
0:2
К
2:2
КШ
0:1

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.67
1.1

Среднее время на гол

54
81

Всего голов

17
18

Голов в среднем за матч

1.7
2

Среднее время на гол

52
45

Всего голов

32
29

Голов в среднем за матч

1.68
1.53

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
11
Больше 58%
Меньше 42%
8
9
Больше 47%
Меньше 53%
10
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

53
58

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 6 0.67
Миллескуг Ноэль 4 0.44
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Хейер Мелкер 0 0
Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 4 0.44
Thomas Santos 1 0.11
Malick Junior Yalcouye 1 0.11
Муколли Арбнор 1 0.11
Петтерссон Оскар 1 0.11
Скеллеруп Лаурс 1 0.11
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Lucas Kahed 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвадике Патрик 3 0
Перссон Хоаким 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Leo Walta 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Викман Адам 1 0
Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Malick Junior Yalcouye 2 0
Петтерссон Оскар 1 0
Paulos Abraham 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0

Результаты матчей

Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гётеборг
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

6
1
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Гётеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
20%
1
14%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

7
9
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
6
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
11%
61-75
1
14%
2
22%
76-90

Забито

11
9
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
9%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
1
11%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Пропущено

13
14
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 7
1
8%
1
7%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
1
8%
8
57%
31-45
2
15%
0
0%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
2
15%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0 Броммапойкарна - Сириус 1:1
Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2 Сириус - Броммапойкарна 3:2
Гётеборг
(20 матчей)
35%
5%
60%
7 побед 1 ничья 12 поражений
Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Гётеборг - Хеккен 0:1
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Фредрикстад 3:4

Результаты матчей

Сириус
Гётеборг

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сириус
Гётеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 9 5 0 4 11 - 12 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 9 4 2 3 16 - 19 14
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
ИФК Норрчепинг
 9 3 2 4 13 - 21 11
13.
Броммапойкарна
 9 2 4 3 14 - 17 10
14.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Кальмар
 9 2 1 6 15 - 19 7
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
13.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Броммапойкарна
 4 0 2 2 3 - 11 2
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
ИФК Норрчепинг
 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 4 0 2 2 4 - 14 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Юргорден Хуммет Денис 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
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    • 46'
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Г О О О О Л - Миллескуг Ноэль бьет в цель!
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