Тур: 9. Стадион: Гульдфогельн Арена.
1:1
Конец матча
0'
28' Желтая карточкаСаетра Ларс
43' Желтая карточкаВатсон Макс
0:1
49' ГолПрица Тим
1:1
52' ГолИсламович Дино
77' Желтая карточкаKevin Jansson
90'+5
Ход матча
28'
43'
49'
0:1
52'
1:1
77'
86'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
44 Владение мячом, % 56
39
Саетра
Ларс
10
Скрабб
Симон
23
Гояни
Роберт
19
Ватсон
Макс
20
Daniel
Eid
11
Лушаку
Исмет
21
Сисей
Йеспер
22
Прица
Тим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Leon Isa
-
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Daniel EidПолузащитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Прица ТимНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Кальмар
ИФК Норрчепинг
14 матчей
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед
32 матча
31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
18
Голов в среднем за матч
1.69
1.13
Среднее время на гол
53
80
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.44
1.38
Среднее время на гол
62
65
Всего голов
50
40
Голов в среднем за матч
1.56
1.25
Тотал матчей
2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30
Среднее время на гол
57
72
Бомбардиры внутри турнира
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.44
|Скрабб Симон
|3
|0.33
|Исламович Дино
|3
|0.33
|Йенсен Кевин
|2
|0.22
|Ринг Джонатан
|1
|0.11
|Хальберг Мелькер
|1
|0.11
|Саетра Ларс
|1
|0.11
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|4
|0.44
|Траустасон Арнор
|4
|0.44
|Нюман Кристоффер
|3
|0.33
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.11
|Лушаку Исмет
|1
|0.11
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Скрабб Симон
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
|Янссон Рони
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
4
4
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
7
Упущенные победы
2
5
Кальмар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
4
67%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
2
17%
76-90
Забито
7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Забито
16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
5
38%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90
Пропущено
18
21
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
6
29%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Кальмар
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3
Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1
Результаты матчей
Кальмар
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Кальмар
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
13
14
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
36
18
18
18
18
18
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2