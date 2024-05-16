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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 9. Стадион: .
Кальмар
1:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
28' Желтая карточка
Саетра Ларс
43' Желтая карточка
Ватсон Макс
0:1
49' Гол
Прица Тим
1:1
52' Гол
Исламович Дино
77' Желтая карточка
Kevin Jansson
90'+5

Ход матча

28'
Саетра Ларс
 
43'
 
Ватсон Макс
49'
0:1
Прица Тим
(Kevin Jansson)
52'
Исламович Дино
(Ринг Джонатан)
1:1
73'
 
Ссеванкамбо Исак
Сисей Йеспер
75'
Ромариньо Перейра
Тренсков Якоб
 
77'
 
Kevin Jansson
78'
Магаши Абдуссалам
Хальберг Мелькер
 
86'
 
Бьёрк Карл
Прица Тим
88'
Герсбах Алекс
Исламович Дино
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 5
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 1
  • 2 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 44 Владение мячом, % 56
30
Киндберг
Якоб
5
Хальберг
Мелькер
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
26
Мотарархебжафарпур
Араш
10
Скрабб
Симон
23
Гояни
Роберт
11
Ринг
Джонатан
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
7
Йенсен
Кевин
1
Янссон
Оскар
24
Эрикссон
Антон
19
Ватсон
Макс
25
Kevin
Jansson
16
Салихович
Дино
20
Daniel
Eid
11
Лушаку
Исмет
21
Сисей
Йеспер
9
Траустасон
Арнор
5
Нюман
Кристоффер
22
Прица
Тим
Кальмар
4-3-3
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

Кальмар
ИФК Норрчепинг

14 матчей

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
50%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 13 побед

32 матча

31.3%
21.9%
46.8%
10 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

31.3%
37.5%
31.2%
10 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

31.3%
28.1%
40.6%
10 побед 9 ничьих 13 побед

История матчей

А
1:0
А
2:1
А
2:2
А
1:2
А
1:0
А
1:2
А
0:2
А
2:1
А
1:0
А
2:2
А
1:2
ТМК
2:4
А
3:1
ТМК
1:1
А
1:1
А
2:0
А
0:1
А
4:1
А
1:2
А
2:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
А
2:2
А
0:2
А
2:1
А
5:0
А
1:2
ШК
0:2
ТМС
1:1
А
6:0
А
1:3

Голы

Всего голов

27
18

Голов в среднем за матч

1.69
1.13

Среднее время на гол

53
80

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.44
1.38

Среднее время на гол

62
65

Всего голов

50
40

Голов в среднем за матч

1.56
1.25

Тотал матчей

2.5
31
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 81%
Меньше 19%
6
18
Больше 56%
Меньше 44%
14
9
Больше 28%
Меньше 72%
23
4
Больше 13%
Меньше 88%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
30

Среднее время на гол

57
72

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.44
Скрабб Симон 3 0.33
Исламович Дино 3 0.33
Йенсен Кевин 2 0.22
Ринг Джонатан 1 0.11
Хальберг Мелькер 1 0.11
Саетра Ларс 1 0.11
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 0.44
Траустасон Арнор 4 0.44
Нюман Кристоффер 3 0.33
Сигюргейрссон Исак 1 0.11
Лушаку Исмет 1 0.11
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромариньо Перейра 2 0
Скрабб Симон 2 0
Саетра Ларс 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Гояни Роберт 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0
Янссон Рони 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 3 0
Kevin Jansson 3 0
Ватсон Макс 2 0
Каллей Яхья 2 0
Траустасон Арнор 1 0
Ссеванкамбо Исак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Салихович Дино 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

4
4
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

8
7

Упущенные победы

2
5
Кальмар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
1
11%
4
67%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

9
12
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
11%
2
17%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
2
17%
76-90

Забито

7
7
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
43%
0
0%
16-30
3
43%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
11%
1
11%
1-15
1
11%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
3
33%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Забито

16
13
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
4
25%
1
8%
16-30
4
25%
2
15%
31-45
2
13%
5
38%
46-60
4
25%
3
23%
61-75
2
13%
2
15%
76-90

Пропущено

18
21
7 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
11%
3
14%
1-15
2
11%
3
14%
16-30
3
17%
6
29%
31-45
6
33%
3
14%
46-60
0
0%
3
14%
61-75
5
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Кальмар
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3
Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0 Кальмар - Вернаму 1:3
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2
Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 ИФК Норрчепинг - Мальмё 0:1

Результаты матчей

Кальмар
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Кальмар
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 9 5 0 4 11 - 12 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 9 4 2 3 16 - 19 14
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
ИФК Норрчепинг
 9 3 2 4 13 - 21 11
13.
Броммапойкарна
 9 2 4 3 14 - 17 10
14.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Кальмар
 9 2 1 6 15 - 19 7
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
13.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Броммапойкарна
 4 0 2 2 3 - 11 2
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
ИФК Норрчепинг
 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 4 0 2 2 4 - 14 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Юргорден Хуммет Денис 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
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  • 52'
    Ринг Джонатан сделал результативную передачу.
  • 52'
    Г О О О О Л - Исламович Дино бьет в цель!
  • 49'
    Kevin Jansson сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Прица Тим бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Ватсон Макс получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Саетра Ларс получил желтую карточку от судьи
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