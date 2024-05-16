  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 9. Стадион: .
Броммапойкарна
0:5
Конец матча
Юргорден
0'
0:1
3' Гол
Гулликсен Тобиас
42' Желтая карточка
Ларссон Якоб
0:2
53' Гол
Хуммет Денис
0:3
57' Гол
Хуммет Денис
0:4
80' Гол
Нгуэн Токмак
0:5
85' Гол
Хуммет Денис
90'+3
20
Filip
Sidklev
17
Alexander
Jensen
3
Абрахамссон
Александер
2
Торбьерн
Эггем
23
Сёдерстрём
Тим
26
Чалышир
Андре
15
Пичках
Пайя
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
13
Фрицсон
Людвиг
10
Wilmer
Odefalk
9
Васич
Никола
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
14
Сабович
Бесард
21
Lucas
Bergvall
10
Samuel
Holm
15
Фаллениус
Оскар
11
Хуммет
Денис
16
Гулликсен
Тобиас
Броммапойкарна
4-2-3-1
Юргорден
4-3-3

История личных встреч

Броммапойкарна
Юргорден

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

ТМК
3:0
А
1:2
А
3:1
ТМК
1:1
ТМК
3:1
А
0:1
А
1:0
ТМК
0:1
К
1:1
ТМК
0:3
А
0:4
А
3:2
А
3:0
А
1:1
А
0:1
А
0:0
А
1:4
А
0:2
ТМС
1:1
ТМС
2:0
А
0:1

Голы

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

1.13
1.46

Среднее время на гол

80
61

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.14
1.29

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

78
70

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 3 0.33
Фрицсон Людвиг 3 0.33
Adam Jakobsen 2 0.22
Кристенсен Фредерик 1 0.11
Ирандуст Далехо 1 0.11
Эрквист Расмус 1 0.11
Wilmer Odefalk 1 0.11
Барслунд Каре 1 0.11
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0
Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 0.56
Гулликсен Тобиас 3 0.33
Нгуэн Токмак 3 0.33
Samuel Holm 2 0.22
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.22
Фаллениус Оскар 1 0.11
Lucas Bergvall 1 0.11
Сабович Бесард 1 0.11
Тенхо Миро 1 0.11
Samuel Dahl 0 0
Радетинац Харис 0 0
Викхейм Густав 0 0
Юханссон Петр 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Чалышир Андре 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0
Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 3 0
Ларссон Якоб 2 0
Samuel Holm 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Викхейм Густав 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Юргорден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Юргорден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
8
Броммапойкарна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Юргорден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Пропущено

11
3
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Забито

10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
3
38%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
6
32%
76-90

Пропущено

18
7
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
2
29%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
4
22%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0
Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1

Результаты матчей

Броммапойкарна
Юргорден

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
Юргорден

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
3
1
2
3
2.5
2
2
1
4
3.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
5
1.5
6
3
2
7
2.5
3
6
1
8
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 9 5 0 4 11 - 12 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 9 4 2 3 16 - 19 14
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
ИФК Норрчепинг
 9 3 2 4 13 - 21 11
13.
Броммапойкарна
 9 2 4 3 14 - 17 10
14.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Кальмар
 9 2 1 6 15 - 19 7
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
13.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Броммапойкарна
 4 0 2 2 3 - 11 2
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
ИФК Норрчепинг
 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 4 0 2 2 4 - 14 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Юргорден Хуммет Денис 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Ларссон Якоб получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Юханссон Петр сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Гулликсен Тобиас бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Броммапойкарна 0:5 Юргорден онлайн

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