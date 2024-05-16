Тур: 9. Стадион: Гримста.
0:5
Конец матча
0'
0:1
3' ГолГулликсен Тобиас
42' Желтая карточкаЛарссон Якоб
0:2
53' ГолХуммет Денис
0:3
57' ГолХуммет Денис
0:4
80' ГолНгуэн Токмак
0:5
85' ГолХуммет Денис
90'+3
Ход матча
3'
42'
53'
0:2
57'
0:3
80'
0:4
85'
0:5
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 6
-
3 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
15
Пичках
Пайя
26
Samuel
Dahl
10
Samuel
Holm
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
История личных встреч
Броммапойкарна
Юргорден
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.1%
19%
42.9%
8 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
8
Голов в среднем за матч
1.15
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
1.13
1.46
Среднее время на гол
80
61
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.14
1.29
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
78
70
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|3
|0.33
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.33
|Adam Jakobsen
|2
|0.22
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.11
|Ирандуст Далехо
|1
|0.11
|Эрквист Расмус
|1
|0.11
|Wilmer Odefalk
|1
|0.11
|Барслунд Каре
|1
|0.11
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5
|0.56
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.33
|Нгуэн Токмак
|3
|0.33
|Samuel Holm
|2
|0.22
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.22
|Фаллениус Оскар
|1
|0.11
|Lucas Bergvall
|1
|0.11
|Сабович Бесард
|1
|0.11
|Тенхо Миро
|1
|0.11
|Samuel Dahl
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Викхейм Густав
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|3
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Викхейм Густав
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Юргорден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Юргорден
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
7
8
Броммапойкарна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
Юргорден
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
3
11
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
27%
31-45
1
33%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Пропущено
11
3
2 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
36%
1
33%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Забито
10
8
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
2
25%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
2
20%
3
38%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
13
19
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
3
16%
31-45
2
15%
5
26%
46-60
2
15%
3
16%
61-75
3
23%
6
32%
76-90
Пропущено
18
7
6 В 1-м тайме 1
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
17%
0
0%
1-15
1
6%
1
14%
16-30
2
11%
0
0%
31-45
5
28%
2
29%
46-60
3
17%
2
29%
61-75
4
22%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3 Броммапойкарна - Сириус 1:1
Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0
Юргорден
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1 Юргорден - ГАИС 1:0
Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0 Кальмар - Юргорден 2:1
Результаты матчей
Броммапойкарна
Юргорден
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
Юргорден
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
23
22
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
45
63
27
36
18
27
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2