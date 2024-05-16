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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 9. Стадион: .
Мальмё
1:0
Конец матча
ГАИС
0'
64' Желтая карточка
Пенья Серхио
1:0
84' Гол
Янссон Понтус
90' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
90'+7
1
Фридрих
Рикардо
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
13
Ольссон
Мартин
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
14
Йоргенсен
Себастьян
Винтер
11
Нанаси
Себастьян
38
Болин
Уго
9
Телин
Исаак
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
4
Норен
Аксель
12
Robin
Frej
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
8
Милованович
Вилльям
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
10
Селик
Мерван
Мальмё
4-2-3-1
ГАИС
4-3-3

История личных встреч

Мальмё
ГАИС

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы

Первый тайм

38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

История матчей

К
1:0
А
2:3
А
2:0
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:0
ТМС
1:1
А
1:1
А
2:2
А
2:2
А
1:1
А
1:2

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.29
0.83

Среднее время на гол

70
108

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 6 0.67
Ботхейм Эрик 5 0.56
Нанаси Себастьян 4 0.44
Рикс Сёрен 2 0.22
Корнелиус Дерек 1 0.11
Йонсен Лассер Берг 1 0.11
Янссон Понтус 1 0.11
Веккья Стефано 1 0.11
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.11
Али Таха Абди 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Пенья Серхио 0 0
Берг Оливер 0 0
ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 4 0.44
Линдберг Йонас 2 0.22
Лав Джек Купер 2 0.22
Милованович Вилльям 1 0.11
Axel Henriksson 1 0.11
Amin Boudri 1 0.11
Robin Wendin Thomasson 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Gustav Lundgren 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 3 0
Розенгрен Отто 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 3 0
Ибрагим Харун 3 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ГАИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

13
6
Мальмё
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
ГАИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

13
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
57%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90

Забито

23
12
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
3
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
7
30%
2
17%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
30%
5
42%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0
Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3
ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1

Результаты матчей

Мальмё
ГАИС

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мальмё
ГАИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
5
4
4
5
2.5
1
8
3
6
3.5
2
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 9 5 0 4 11 - 12 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 9 4 2 3 16 - 19 14
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 9 4 0 5 13 - 14 12
10.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
11.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
12.
ИФК Норрчепинг
 9 3 2 4 13 - 21 11
13.
Броммапойкарна
 9 2 4 3 14 - 17 10
14.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Кальмар
 9 2 1 6 15 - 19 7
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
6.
Хаммарбю
 4 3 0 1 9 - 4 9
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
12.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
13.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
14.
Броммапойкарна
 4 0 2 2 3 - 11 2
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
ИФК Норрчепинг
 5 1 2 2 6 - 12 5
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 4 0 2 2 4 - 14 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Юргорден Хуммет Денис 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
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