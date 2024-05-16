Тур: 9. Стадион: Эледа.
0'
64' Желтая карточкаПенья Серхио
1:0
84' ГолЯнссон Понтус
90' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
90'+7
Ход матча
64'
84'
1:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 1
-
10 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
72 Владение мячом, % 28
38
Болин
Уго
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
20 Chisom Chidi
-
27 Mohamed Bawa
-
-
17 Amin Boudri
-
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
История личных встреч
Мальмё
ГАИС
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
2 победы 6 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
38.5%
46.2%
15.3%
5 побед 6 ничьих 2 победы
Первый тайм
38.5%
30.8%
30.7%
5 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.29
0.83
Среднее время на гол
70
108
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 77%
Меньше 23%
3
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
3
Больше 23%
Меньше 77%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|6
|0.67
|Ботхейм Эрик
|5
|0.56
|Нанаси Себастьян
|4
|0.44
|Рикс Сёрен
|2
|0.22
|Корнелиус Дерек
|1
|0.11
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.11
|Янссон Понтус
|1
|0.11
|Веккья Стефано
|1
|0.11
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.11
|Али Таха Абди
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0.44
|Линдберг Йонас
|2
|0.22
|Лав Джек Купер
|2
|0.22
|Милованович Вилльям
|1
|0.11
|Axel Henriksson
|1
|0.11
|Amin Boudri
|1
|0.11
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|3
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|3
|0
|Ибрагим Харун
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Amin Boudri
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
ГАИС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ГАИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
13
6
Мальмё
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
0% (0)
44% (4)
ГАИС
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
13
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
13%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
1
6
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
100%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
5
33%
2
29%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
5
33%
4
57%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
2
40%
76-90
Забито
23
12
10 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 3
3
13%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
7
30%
2
17%
31-45
4
17%
1
8%
46-60
2
9%
0
0%
61-75
7
30%
5
42%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
50%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
25%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0
Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0 Мальмё - Эльфсборг 1:0
ГАИС
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0 Кальмар - ГАИС 2:3
ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1 ГАИС - Эстерсунд 2:1
Результаты матчей
Мальмё
ГАИС
Точный счет
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
2:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мальмё
ГАИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
54
45
18
36
27
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2