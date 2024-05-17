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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Оулу
1:1
Конец матча
Мариехамн
0'
1:0
24' Гол
Коффей Эшли
45' Желтая карточка
Олавале Мухамед
68' Желтая карточка
Каллинен Йере
70' Желтая карточка
Michael Fonsell
74' Желтая карточка
Ойяла Матиас
1:1
78' Гол
Hugo Cardoso
87' Желтая карточка
Samuli Hoelttae
90' Желтая карточка
Данвуди Джейк
90'+5
35
Уорд
Каллум
24
Yassin
Daoussi
4
Liiban
Abdirahman
Abadid
2
Samuli
Hoelttae
20
Juho
Lehtiranta
18
Метаксас
Димитрис
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
28
Андре
Маркос
9
Коффей
Эшли
12
Ренникс
Джастин
32
Рийконен
Матиас
22
Pedro
Machado
14
Michael
Fonsell
4
Аувинен
Ээро-Матти
28
Ниссинен
Йири
43
Leo
Andersson
17
Сид
Робин
8
Дальстрем
Себастьян
33
Daniel
Enqvist
18
Олавале
Мухамед
7
Ларссон
Адам
Оулу
Мариехамн

История личных встреч

Оулу
Мариехамн

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

12 матчей

58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы

История матчей

В
3:2
В
1:2
В
3:2
В
2:4
В
3:1
В
2:1
В
1:2
В
1:0
В
3:1
К
4:1
В
0:2
В
0:0

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.83
1.83

Среднее время на гол

49
49

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.17

Среднее время на гол

45
77

Всего голов

23
18

Голов в среднем за матч

1.92
1.5

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

46
60

Бомбардиры внутри турнира

Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 4 (1) 0.57
Ренникс Джастин 3 0.43
Yassin Daoussi 1 0.14
Метаксас Димитрис 1 0.14
Йокелайнен Никлас 0 0
Данвуди Джейк 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0
Мариехамн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ларссон Адам 4 (1) 0.57
Олавале Мухамед 3 0.43
Дальстрем Себастьян 1 0.14
Саллинен Оскари 1 0.14
Hugo Cardoso 1 0.14
Ойяла Матиас 0 0

Карточки

Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Daoussi 3 0
Коффей Эшли 3 0
Каллинен Йере 3 0
Samuli Hoelttae 2 0
Метаксас Димитрис 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Данвуди Джейк 1 0
Андре Маркос 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Мариехамн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Райтанен Патрик 3 1
Дальстрем Себастьян 2 1
Олавале Мухамед 3 0
Emmanuel Patut 3 0
Ойяла Матиас 2 0
Pedro Machado 2 0
Hugo Cardoso 2 0
Аувинен Ээро-Матти 1 0
Саллинен Оскари 1 0
Michael Fonsell 1 0
Daniel Enqvist 1 0

Результаты матчей

Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
2
Оулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мариехамн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
8
Оулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Мариехамн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
10

Голы по времени матча

Забито

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Оулу
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2
ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1
ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2

Результаты матчей

Оулу
Мариехамн

Точный счет

1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Оулу
Мариехамн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
1.5
Больше Меньше
3
4
1
6
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Ильвес
 4:0 7 4 1 2 14 - 9 13
4.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
ХИК
 8 3 3 2 13 - 10 12
6.
Хака
 0:4 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Лахти
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Оулу
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ХИК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Ильвес
 4:0 4 2 1 1 11 - 8 7
5.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Хака
 0:4 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Ильвес
 4:0 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
6.
Хака
 0:4 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
10.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Ильвес Попович Антон 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Liiban Abdirahman Abadid уходит с поля. Eetu Saarela выходит вместо него
    • 45'
      Олавале Мухамед получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Маркос Андре сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Коффей Эшли бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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