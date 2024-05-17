Тур: 1. Стадион: Raatin stadion.
0'
1:0
24' ГолКоффей Эшли
45' Желтая карточкаОлавале Мухамед
68' Желтая карточкаКаллинен Йере
70' Желтая карточкаMichael Fonsell
74' Желтая карточкаОйяла Матиас
1:1
78' ГолHugo Cardoso
87' Желтая карточкаSamuli Hoelttae
90' Желтая карточкаДанвуди Джейк
90'+5
Ход матча
24'
1:0
45'
68'
70'
74'
78'
87'
90'
35
Уорд
Каллум
28
Андре
Маркос
17
Сид
Робин
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
44 Eetu Saarela
-
21 Роопе Сало
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сид РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Ойяла МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
77 Hugo Cardoso
-
-
Главный тренер: Jimmy Wargh
История личных встреч
Оулу
Мариехамн
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
62.5%
50%
5 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
12 матчей
58.3%
8.3%
33.4%
7 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
41.7%
33.3%
25%
5 побед 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.83
1.83
Среднее время на гол
49
49
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.17
Среднее время на гол
45
77
Всего голов
23
18
Голов в среднем за матч
1.92
1.5
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
6
Больше 50%
Меньше 50%
6
4
Больше 33%
Меньше 67%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
46
60
Бомбардиры внутри турнира
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|4 (1)
|0.57
|Ренникс Джастин
|3
|0.43
|Yassin Daoussi
|1
|0.14
|Метаксас Димитрис
|1
|0.14
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Мариехамн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ларссон Адам
|4 (1)
|0.57
|Олавале Мухамед
|3
|0.43
|Дальстрем Себастьян
|1
|0.14
|Саллинен Оскари
|1
|0.14
|Hugo Cardoso
|1
|0.14
|Ойяла Матиас
|0
|0
Карточки
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Коффей Эшли
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Samuli Hoelttae
|2
|0
|Метаксас Димитрис
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Данвуди Джейк
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
Мариехамн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Райтанен Патрик
|3
|1
|Дальстрем Себастьян
|2
|1
|Олавале Мухамед
|3
|0
|Emmanuel Patut
|3
|0
|Ойяла Матиас
|2
|0
|Pedro Machado
|2
|0
|Hugo Cardoso
|2
|0
|Аувинен Ээро-Матти
|1
|0
|Саллинен Оскари
|1
|0
|Michael Fonsell
|1
|0
|Daniel Enqvist
|1
|0
Результаты матчей
Оулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Мариехамн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
2
Оулу
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Мариехамн
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
8
Оулу
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Мариехамн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
10
Голы по времени матча
Забито
3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
25%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
2
25%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
9
6
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
33%
1
17%
1-15
1
11%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
1
11%
1
17%
76-90
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
2
20%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
1
10%
31-45
1
11%
3
30%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
3
23%
3
25%
1-15
1
8%
3
25%
16-30
1
8%
2
17%
31-45
1
8%
2
17%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
3
23%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Оулу
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - ВПС 1:2
ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1 Оулу - ХИК 1:3
Мариехамн
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Лахти - Мариехамн 3:0 ЛПС - Мариехамн 0:5 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Мариехамн - Ильвес 0:1
ХИК - Мариехамн 2:1 Мариехамн - КуПС 2:2 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 Мариехамн - КТП 3:0 Мариехамн - ТПС 1:3 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Ваайякоски 4:1 Мариехамн - Слейпнер 0:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 КТП - Мариехамн 0:2 Мариехамн - Лахти 0:0 Ильвес - Мариехамн 2:1 Мариехамн - Хака 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Мариехамн - ВПС 1:2
Результаты матчей
Оулу
Мариехамн
Точный счет
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 43%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Оулу
Мариехамн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
34
16
25
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|3.
|4:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|0:4
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|4:0
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|0:4
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|4:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|6.
|0:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Ильвес
|Попович Антон
|4