  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
1:2
Конец матча
ВПС
0'
0:1
29' Пенальти
Mads Borchers
0:2
66' Гол
Antti-Ville Raeisaenen
73' Желтая карточка
Лингман Лукас
90' Желтая карточка
Josep Nuorela
1:2
90' Гол
Планж Люк
90' Желтая карточка
Ниеми Мийка
90'+7
1
Ост
Джесси
2
Лайонс-Фостер
Бруклин
4
Тойвио
Йоона
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
18
Кескинен
Топи
11
Олусанья
Антони
19
_Ezeh
D.
1
Teppo
Marttinen
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
16
Teemu
Hytoenen
44
Башкиров
Евгений
11
Mads
Borchers
ХИК
ВПС

История личных встреч

ХИК
ВПС

33 матча

93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

75.8%
6.1%
18.1%
25 побед 2 ничьи 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

109.1%
0 побед 12 ничьих 5 побед

44 матча

70.5%
18.2%
11.3%
31 победа 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

45.5%
38.6%
15.9%
20 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

56.8%
31.8%
11.4%
25 побед 14 ничьих 5 побед

История матчей

В
3:2
В
4:0
В
0:1
В
3:1
К
0:0
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
1:0
В
5:0
В
1:2
К
4:1
В
0:3
В
2:1
В
5:0
В
0:0
В
3:0
В
3:1
В
1:2
В
2:2
В
1:0
В
1:1
В
3:0
В
0:2
В
1:1
В
3:0
В
1:2
В
1:3
В
1:3
В
3:3
В
1:0
В
2:0
В
3:0
В
0:2
В
3:0
К
2:0
В
0:3
В
2:0
В
3:4
КЛ
1:2
К
5:0
В
1:0
В
0:0
ТМС
1:0

Голы

Всего голов

56
36

Голов в среднем за матч

2.67
1.57

Среднее время на гол

33
57

Всего голов

22
9

Голов в среднем за матч

0.96
0.43

Среднее время на гол

94
210

Всего голов

78
45

Голов в среднем за матч

1.77
1.02

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

50
88

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 4 0.5
Олусанья Антони 2 0.25
Планж Люк 2 0.25
Лингман Лукас 1 (1) 0.13
Банде Хассане 1 0.13
Тойвио Йоона 1 0.13
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.13
_Ezeh D. 1 0.13
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 5 (3) 0.71
Teemu Hytoenen 3 0.43
Alfie Cicale 1 0.14
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.14
Ниеми Мийка 1 0.14
Mikko Pitkaenen 1 0.14
Хаукиоя Мартти 1 0.14
Хасселбайнк Глеофило 1 0.14
Башкиров Евгений 0 0
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Лингман Лукас 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Хальме Аапо 1 0
Томас Диого 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Олусанья Антони 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Кескинен Топи 1 0
ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Riku Jaaska 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0

Результаты матчей

ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

1
1
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

5
7
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ВПС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3
ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0
ВПС
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2
ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1

Результаты матчей

ХИК
ВПС

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Тоталы голов в матче

ХИК
ВПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
2
1
1
3
2.5
2
1
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
5
2
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Ильвес
 4:0 7 4 1 2 14 - 9 13
4.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
ХИК
 8 3 3 2 13 - 10 12
6.
Хака
 0:4 7 3 2 2 10 - 9 11
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Лахти
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Оулу
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ХИК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Ильвес
 4:0 4 2 1 1 11 - 8 7
5.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Хака
 0:4 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Ильвес
 4:0 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
6.
Хака
 0:4 3 1 1 1 4 - 5 4
7.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
10.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Ильвес Попович Антон 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Бруклин Лайонс-Фостер уходит с поля. Коуассиви-Бениссан Кевин выходит вместо него
    • 29'
      Г О О О О Л - Mads Borchers из команды ВПС забивает с точки!
    • Судья начинает матч
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