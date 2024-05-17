Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
0:1
29' ПенальтиMads Borchers
0:2
66' ГолAntti-Ville Raeisaenen
73' Желтая карточкаЛингман Лукас
90' Желтая карточкаJosep Nuorela
1:2
90' ГолПланж Люк
90' Желтая карточкаНиеми Мийка
90'+7
Ход матча
29'
0:1
66'
73'
90'
90'
90'
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
19
_Ezeh
D.
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
-
30 Паллас НоаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 _Ezeh D.Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ossi Virta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
-
14 Элету ПитерПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
История личных встреч
ХИК
ВПС
33 матча
93.9%
6.1%
31 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60.6%
21.2%
18.2%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
75.8%
6.1%
18.1%
25 побед 2 ничьи 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
90.9%
9.1%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
109.1%
0 побед 12 ничьих 5 побед
44 матча
70.5%
18.2%
11.3%
31 победа 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
45.5%
38.6%
15.9%
20 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
56.8%
31.8%
11.4%
25 побед 14 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
56
36
Голов в среднем за матч
2.67
1.57
Среднее время на гол
33
57
Всего голов
22
9
Голов в среднем за матч
0.96
0.43
Среднее время на гол
94
210
Всего голов
78
45
Голов в среднем за матч
1.77
1.02
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 77%
Меньше 23%
10
25
Больше 57%
Меньше 43%
19
13
Больше 30%
Меньше 70%
31
7
Больше 16%
Меньше 84%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
50
88
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|4
|0.5
|Олусанья Антони
|2
|0.25
|Планж Люк
|2
|0.25
|Лингман Лукас
|1 (1)
|0.13
|Банде Хассане
|1
|0.13
|Тойвио Йоона
|1
|0.13
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.13
|_Ezeh D.
|1
|0.13
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|5 (3)
|0.71
|Teemu Hytoenen
|3
|0.43
|Alfie Cicale
|1
|0.14
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.14
|Ниеми Мийка
|1
|0.14
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.14
|Хаукиоя Мартти
|1
|0.14
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0.14
|Башкиров Евгений
|0
|0
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Лингман Лукас
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Кескинен Топи
|1
|0
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
ВПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
1
1
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
ВПС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
5
7
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
ВПС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
1
14%
1
14%
1-15
1
14%
2
29%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
33%
2
40%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
2
33%
3
43%
46-60
1
17%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
14%
1
33%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
13
14
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 6
1 Не забивали 0
1
8%
1
7%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
3
23%
4
29%
46-60
3
23%
3
21%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
1
10%
3
38%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3
ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1 ХИК - Хонка 3:0
ВПС
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2 ВПС - Гнистан 3:2
ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2 ВПС - КТП 2:1
Результаты матчей
ХИК
ВПС
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:2
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Тоталы голов в матче
ХИК
ВПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
21
13
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
35
52
26
25
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|3.
|4:0
|7
|4
|1
|2
|14 - 9
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|0:4
|7
|3
|2
|2
|10 - 9
|11
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|4:0
|4
|2
|1
|1
|11 - 8
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|0:4
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|4:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|6.
|0:4
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Ильвес
|Попович Антон
|4