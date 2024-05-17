Тур: 1. Стадион: OmaSP Stadion.
3:1
Конец матча
0'
0:1
4' ГолDarren Smith III
1:1
16' ГолJaime Moreno II
2:1
44' ГолKasper Paananen
57' Желтая карточкаХямяляйнен Юусо
59' Желтая карточкаФати Бабакар
61' Желтая карточкаЯрвинен Ииро
73' Желтая карточкаСтавицки Тимо
3:1
78' ГолКарялайнен Расмус
90' Желтая карточкаАрсало Маркус
90'+6
Ход матча
4'
16'
1:1
44'
2:1
57'
59'
61'
73'
78'
90'
26
Наамо
Дарио
11
Мёммё
Ээту
10
Ханнола
Пюрю
18
Оседе
Дерик
19
Ярвинен
Ииро
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Наамо ДариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Мёммё ЭэтуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ханнола ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Тони Лехтинен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Оседе ДерикЗащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
-
28 Axel Kouame
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
СЯК Сейнайоки
Интер Турку
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед
12 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед
31 матч
48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.67
1.31
Среднее время на гол
54
68
Всего голов
17
19
Голов в среднем за матч
1.06
1.27
Среднее время на гол
84
71
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
1.35
1.29
Тотал матчей
2.5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
Среднее время на гол
66
69
Бомбардиры внутри турнира
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jaime Moreno II
|4 (1)
|0.5
|Kasper Paananen
|3
|0.38
|Карялайнен Расмус
|2
|0.25
|Ханнола Пюрю
|1
|0.13
|Valentin Gasc
|1
|0.13
|Фати Бабакар
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботье Жан
|2
|0.29
|Darren Smith III
|2 (1)
|0.29
|Ставицки Тимо
|1
|0.14
|Тамминен Матиас
|1
|0.14
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.14
|Ярвинен Ииро
|1
|0.14
|Флориан Кребс
|1
|0.14
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
СЯК Сейнайоки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пирес Келвин
|3
|0
|Valentin Gasc
|3
|0
|Jaime Moreno II
|2
|0
|Тикканен Вилле
|2
|0
|Арсало Маркус
|2
|0
|Фати Бабакар
|2
|0
|Родригес Мигель
|1
|0
|Карялайнен Расмус
|1
|0
|Ханнола Пюрю
|1
|0
|Kingsley Ofori
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ботье Жан
|2
|1
|Хямяляйнен Юусо
|3
|0
|Ставицки Тимо
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Алмен Микаэль
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
3
СЯК Сейнайоки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
2
6
СЯК Сейнайоки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Интер Турку
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1
СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1
Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1
Результаты матчей
СЯК Сейнайоки
Интер Турку
Точный счет
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
СЯК Сейнайоки
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
61
35
25
26
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|3.
|5:0
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|4.
|6
|3
|3
|0
|10 - 6
|12
|5.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|0:5
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|8.
|6
|2
|1
|3
|11 - 13
|7
|9.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|12.
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|5:0
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|0:5
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|5:0
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|3.
|4
|1
|3
|0
|5 - 4
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|0:5
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|10.
|3
|0
|1
|2
|0 - 7
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Ильвес
|Попович Антон
|4