  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
СЯК Сейнайоки
3:1
Конец матча
Интер Турку
0'
0:1
4' Гол
Darren Smith III
1:1
16' Гол
Jaime Moreno II
2:1
44' Гол
Kasper Paananen
57' Желтая карточка
Хямяляйнен Юусо
59' Желтая карточка
Фати Бабакар
61' Желтая карточка
Ярвинен Ииро
73' Желтая карточка
Ставицки Тимо
3:1
78' Гол
Карялайнен Расмус
90' Желтая карточка
Арсало Маркус
90'+6
1
Паунио
Роопе
26
Наамо
Дарио
4
Пирес
Келвин
17
Тикканен
Вилле
2
Фати
Бабакар
11
Мёммё
Ээту
15
Salim
Giabo
Yussif
8
Valentin
Gasc
10
Ханнола
Пюрю
37
Kasper
Paananen
9
Jaime
Moreno
II
1
Хуухтанен
Ээту
4
Алмен
Микаэль
6
Dimitri
Legbo
3
Хямяляйнен
Юусо
18
Оседе
Дерик
19
Ярвинен
Ииро
10
Флориан
Кребс
21
Тамминен
Матиас
17
Bismark
Ampofo
24
Ставицки
Тимо
9
Darren
Smith
III
СЯК Сейнайоки
Интер Турку

История личных встреч

СЯК Сейнайоки
Интер Турку

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

68.4%
21.1%
10.5%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

31.6%
42.1%
26.3%
6 побед 8 ничьих 0 побед

12 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 9 ничьих 8 побед

31 матч

48.4%
19.4%
32.2%
15 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

41.9%
38.7%
19.4%
13 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

19.4%
54.8%
25.8%
6 побед 17 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:2
В
1:2
В
2:1
В
1:0
В
1:0
В
1:1
К
1:1
В
2:5
В
2:2
В
2:0
К
1:0
В
0:1
В
3:2
В
2:1
В
1:2
В
2:2
В
2:0
В
0:1
В
5:0
В
0:1
В
0:3
К
3:2
В
1:0
В
1:3
В
1:0
В
0:2
В
0:1
В
1:1
В
1:1
В
2:2
В
2:1

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.67
1.31

Среднее время на гол

54
68

Всего голов

17
19

Голов в среднем за матч

1.06
1.27

Среднее время на гол

84
71

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.35
1.29

Тотал матчей

2.5
22
Больше 71%
Меньше 29%
9
15
Больше 48%
Меньше 52%
16
8
Больше 26%
Меньше 74%
23
4
Больше 13%
Меньше 87%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
30

Среднее время на гол

66
69

Бомбардиры внутри турнира

СЯК Сейнайоки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jaime Moreno II 4 (1) 0.5
Kasper Paananen 3 0.38
Карялайнен Расмус 2 0.25
Ханнола Пюрю 1 0.13
Valentin Gasc 1 0.13
Фати Бабакар 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботье Жан 2 0.29
Darren Smith III 2 (1) 0.29
Ставицки Тимо 1 0.14
Тамминен Матиас 1 0.14
Хямяляйнен Юусо 1 0.14
Ярвинен Ииро 1 0.14
Флориан Кребс 1 0.14
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

СЯК Сейнайоки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пирес Келвин 3 0
Valentin Gasc 3 0
Jaime Moreno II 2 0
Тикканен Вилле 2 0
Арсало Маркус 2 0
Фати Бабакар 2 0
Родригес Мигель 1 0
Карялайнен Расмус 1 0
Ханнола Пюрю 1 0
Kingsley Ofori 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ботье Жан 2 1
Хямяляйнен Юусо 3 0
Ставицки Тимо 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Алмен Микаэль 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Ярвинен Ииро 1 0
Флориан Кребс 1 0
Jussi Niska 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
3
СЯК Сейнайоки
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Интер Турку
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
6
СЯК Сейнайоки
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Интер Турку
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

9
3
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
22%
2
67%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
1
13%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
1
14%
2
25%
31-45
2
29%
2
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
10%
2
15%
1-15
1
10%
1
8%
16-30
2
20%
3
23%
31-45
3
30%
2
15%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
1
10%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

СЯК Сейнайоки
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 ОЛС - СЯК Сейнайоки 1:2 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1
СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 СЯК Сейнайоки - Мариехамн 2:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 Яро - СЯК Сейнайоки 0:2 СЯК Сейнайоки - Пайдэ 3:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 2:3 СЯК Сейнайоки - Хонка 1:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0
Интер Турку
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1
Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1

Результаты матчей

СЯК Сейнайоки
Интер Турку

Точный счет

1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
2:1
2 раза 29%
3:1
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

СЯК Сейнайоки
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
1
3
5
1.5
2
5
2
6
2.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Ильвес
 5:0 7 4 1 2 15 - 9 13
4.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
ХИК
 8 3 3 2 13 - 10 12
6.
Хака
 0:5 7 3 2 2 10 - 10 11
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Лахти
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Оулу
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ХИК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Ильвес
 5:0 4 2 1 1 12 - 8 7
5.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Хака
 0:5 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Ильвес
 5:0 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 0:5 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
10.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Ильвес Попович Антон 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ханнола Пюрю сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Каспер Паананен бьет в цель!
    • 16'
      Ханнола Пюрю сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Jaime Moreno бьет в цель!
    • 4'
      Bismark Ampofo сделал результативную передачу.
    • 4'
      Г О О О О Л - Darren Smith бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч СЯК Сейнайоки 3:1 Интер Турку онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный