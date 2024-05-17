Тур: 8.
1:0
Конец матча
0'
1:0
14' ГолЛагерфельдт Лукас
22' Желтая карточкаБурман Маркус
65' Желтая карточкаЛундин Антон
90'+4
Ход матча
14'
1:0
22'
65'
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
11
Энглунд
Лео
10
Якуб
Антонио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
- Нападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
-
10 Якуб АнтониоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Yaqub FineyПолузащитник
-
17 Норд ГуставПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Douglas Jakobsen
История личных встреч
Гефле
Сундсвалль
12 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
20 матчей
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
18
Голов в среднем за матч
1.88
1.5
Среднее время на гол
48
60
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
36
24
Голов в среднем за матч
1.8
1.2
Тотал матчей
2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
Среднее время на гол
50
75
Бомбардиры внутри турнира
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энглунд Лео
|2
|0.25
|Йельте Якоб
|2
|0.25
|Эдквист Адриан
|2
|0.25
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.25
|Constantino Capotondi
|1
|0.13
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.13
|Iu Ranera
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Энгблум Понтус
|2
|0.25
|Yaqub Finey
|1
|0.13
|Бурман Маркус
|1
|0.13
|Бенгтссон Йохан
|1
|0.13
|Monir Jelassi
|1
|0.13
|Худу Абдул Халик
|0
|0
|Норд Густав
|0
|0
|Форсберг Лукас
|0
|0
Карточки
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|3
|0
|Эдквист Адриан
|1
|1
|Iu Ranera
|2
|0
|Тобиас Йоханссон
|1
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Рафаэль Йорк
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
Сундсвалль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kojo Peprah Oppeng
|1
|1
|Форсберг Лукас
|2
|0
|Энгблум Понтус
|1
|0
|Стоянович-Фредин Оливер
|1
|0
|Amaro Bahtijar
|1
|0
|Худу Абдул Халик
|1
|0
|Бурман Маркус
|1
|0
|Бенгтссон Йохан
|1
|0
|Monir Jelassi
|1
|0
|Pontus Lindgren
|1
|0
|Hugo Aviander
|1
|0
Результаты матчей
Гефле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
0
6
Гефле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сундсвалль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
2
22%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
40%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90
Пропущено
9
8
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
4
50%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гефле
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1
Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1
Результаты матчей
Гефле
Сундсвалль
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
4 раза 100%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Гефле
Сундсвалль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
44
44
17
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2