  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Гефле
1:0
Конец матча
Сундсвалль
0'
1:0
14' Гол
Лагерфельдт Лукас
22' Желтая карточка
Бурман Маркус
65' Желтая карточка
Лундин Антон
90'+4
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
7
Эдквист
Адриан
44
Iu
Ranera
6
Лагерфельдт
Лукас
24
Рафаэль
Йорк
18
Constantino
Capotondi
11
Энглунд
Лео
10
Якуб
Антонио
1
Ольссон
Йонас
XI
3
Monir
Jelassi
4
Ludvig
Svanberg
2
Kojo
Peprah
Oppeng
18
Форсберг
Лукас
23
Hugo
Aviander
6
Худу
Абдул
Халик
7
Бурман
Маркус
19
Yaqub
Finey
17
Норд
Густав
21
Энгблум
Понтус
Гефле
3-4-3
Сундсвалль
4-2-3-1

История личных встреч

Гефле
Сундсвалль

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
16.7%
8.3%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
25%
8.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

20 матчей

50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
6:1
С
2:2
С
1:3
ТМК
1:1
ТМК
0:2
ТМК
2:1
ТМК
2:1
А
1:1
А
1:2
ТМК
3:2
А
2:1
А
3:1
А
0:1
А
0:0
А
2:0
А
0:1
ТМС
4:1
А
2:3
А
2:0
ТМС
2:0

Голы

Всего голов

15
18

Голов в среднем за матч

1.88
1.5

Среднее время на гол

48
60

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

36
24

Голов в среднем за матч

1.8
1.2

Тотал матчей

2.5
19
Больше 95%
Меньше 5%
1
17
Больше 85%
Меньше 15%
3
11
Больше 55%
Меньше 45%
9
7
Больше 35%
Меньше 65%
13
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
1
Больше 5%
Меньше 95%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
19

Среднее время на гол

50
75

Бомбардиры внутри турнира

Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энглунд Лео 2 0.25
Йельте Якоб 2 0.25
Эдквист Адриан 2 0.25
Лагерфельдт Лукас 2 0.25
Constantino Capotondi 1 0.13
Ройсхенберг Мартин 1 0.13
Iu Ranera 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Sebastian Friman 0 0
Якуб Антонио 0 0
Niclas Haakansson 0 0
Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 2 0.25
Yaqub Finey 1 0.13
Бурман Маркус 1 0.13
Бенгтссон Йохан 1 0.13
Monir Jelassi 1 0.13
Худу Абдул Халик 0 0
Норд Густав 0 0
Форсберг Лукас 0 0

Карточки

Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 3 0
Эдквист Адриан 1 1
Iu Ranera 2 0
Тобиас Йоханссон 1 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Лундин Антон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Рафаэль Йорк 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Якуб Антонио 1 0
Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 1 1
Форсберг Лукас 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Monir Jelassi 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Hugo Aviander 1 0

Результаты матчей

Гефле
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сундсвалль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Гефле
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сундсвалль
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

0
6
Гефле
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сундсвалль
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 7
2
22%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
6 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
2
50%
1-15
3
43%
1
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
100%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
20%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
40%
3
38%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
2
25%
76-90

Пропущено

9
8
7 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
11%
4
50%
1-15
3
33%
2
25%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гефле
(20 матчей)
10%
40%
50%
2 победы 8 ничьих 10 поражений
Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2 Оддевольд - Гефле 2:1
Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3 Хельсинборг - Гефле 0:0
Сундсвалль
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0
Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0 Эребру - Сундсвалль 0:1

Результаты матчей

Гефле
Сундсвалль

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 67%
2:1
1 раз 33%
1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
0
4 раза 100%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
1:0
4 раза 50%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Гефле
Сундсвалль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
4
4
4
4
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Эстер
 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Хельсинборг
 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Эребру
 7 3 1 3 9 - 9 10
8.
Гефле
 8 2 4 2 10 - 9 10
9.
Дегерфорс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Треллеборг
 8 2 3 3 6 - 7 9
11.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
12.
Сковде АИК
 7 2 2 3 4 - 9 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Эстерсунд
 7 1 3 3 4 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
4.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 22'
    Бурман Маркус получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Iu Ranera сделал результативную передачу.
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