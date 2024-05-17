Тур: 8.
0'
38' Желтая карточкаМохидин Аллан
43' Желтая карточкаAlbin Skoglund
1:0
57' ГолAlbin Skoglund
59' Желтая карточкаРодеблад Лове Кевин
Ход матча
38'
43'
57'
84'
30
Хадая
Элиас
11
Бук
Робин
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
16 Dijar Ferati
-
-
Главный тренер: Bosko Orovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
История личных встреч
Утсиктенс
Эстер
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1.33
1
Среднее время на гол
67
90
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
60
108
Бомбардиры внутри турнира
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|4 (1)
|0.5
|Трпчевски Филип
|3
|0.38
|Albin Skoglund
|2
|0.25
|Лима Лукас
|1
|0.13
|Моенза Малкольм
|1
|0.13
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Фальцетас Александр
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алиев Алибек
|3
|0.38
|Родич Владимир
|2
|0.25
|Бергмарк-Виберг Адам
|1
|0.13
|Кусу Манассе
|1
|0.13
|Сегер Давид
|1
|0.13
|Кричак Иван
|1
|0.13
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.13
|Lukas Bergqvist
|0
|0
Карточки
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Predrag Randjelovic II
|3
|0
|Родеблад Лове Кевин
|3
|0
|Мохидин Аллан
|2
|0
|Albin Skoglund
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Фальцетас Александр
|1
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Брандт Йеспер
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Erik Westermark
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
|Мартинссон Фредрик
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|3
|0
|Кричак Иван
|2
|0
|Кусу Манассе
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Результаты матчей
Утсиктенс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
6
Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Эстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Утсиктенс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0
Эстер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0
Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1
Результаты матчей
Утсиктенс
Эстер
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Утсиктенс
Эстер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
22
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
34
43
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|2
|0
|14 - 4
|17
|2.
|1:0
|8
|4
|3
|1
|11 - 6
|15
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|0:1
|8
|3
|3
|2
|10 - 6
|12
|5.
|7
|3
|2
|2
|6 - 7
|11
|6.
|0:0
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|7.
|7
|3
|1
|3
|9 - 9
|10
|8.
|1:0
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|10 - 10
|9
|10.
|0:0
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|11.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|12.
|7
|2
|2
|3
|4 - 9
|8
|13.
|0:1
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|14.
|7
|1
|3
|3
|8 - 9
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|4 - 7
|6
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|0:1
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|8.
|0:1
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|3
|2
|0
|1
|5 - 4
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|12.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|13.
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|14.
|0:0
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|5.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|0:0
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|11.
|1:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|13.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|0:1
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2