  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Утсиктенс
1:0
Второй тайм: 86'
Эстер
0'
38' Желтая карточка
Мохидин Аллан
43' Желтая карточка
Albin Skoglund
1:0
57' Гол
Albin Skoglund
59' Желтая карточка
Родеблад Лове Кевин
84' Желтая карточка
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
6
Erik
Westermark
4
Мохидин
Аллан
15
Suleman
Zurmati
23
Пекальски
Иво
11
Бук
Робин
10
Albin
Skoglund
9
Лима
Лукас
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
17
Adam
Herdonsson
8
Кусу
Манассе
9
Сёдерберг
Никлас
10
Мёрфельт
Альбин
19
Бергмарк-Виберг
Адам
23
Родич
Владимир
Утсиктенс
4-4-2
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Утсиктенс
Эстер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
3:1
С
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.5
Трпчевски Филип 3 0.38
Albin Skoglund 2 0.25
Лима Лукас 1 0.13
Моенза Малкольм 1 0.13
Мартинссон Фредрик 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 3 0.38
Родич Владимир 2 0.25
Бергмарк-Виберг Адам 1 0.13
Кусу Манассе 1 0.13
Сегер Давид 1 0.13
Кричак Иван 1 0.13
Мёрфельт Альбин 1 0.13
Lukas Bergqvist 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Мохидин Аллан 2 0
Albin Skoglund 2 0
Пекальски Иво 1 0
Фальцетас Александр 1 0
Oliver Gustafsson 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Бук Робин 1 0
Erik Westermark 1 0
Хадая Элиас 1 0
Мартинссон Фредрик 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Bosko Orovic 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 3 0
Кричак Иван 2 0
Кусу Манассе 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6
Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Эстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

10
10
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
10%
2
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
2
20%
31-45
3
30%
2
20%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
10%
3
30%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
40%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0
Эстер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0
Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Эстер

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
4
3
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Утсиктенс
 1:0 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Браге
 7 4 2 1 9 - 6 14
4.
Эстер
 0:1 8 3 3 2 10 - 6 12
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Хельсинборг
 0:0 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Эребру
 7 3 1 3 9 - 9 10
8.
Гефле
 1:0 8 2 4 2 10 - 9 10
9.
Дегерфорс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Треллеборг
 0:0 8 2 3 3 6 - 7 9
11.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
12.
Сковде АИК
 7 2 2 3 4 - 9 8
13.
Сундсвалль
 0:1 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Эстерсунд
 7 1 3 3 4 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Эстер
 0:1 4 2 2 0 6 - 1 8
5.
Гефле
 1:0 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Сундсвалль
 0:1 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Треллеборг
 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
14.
Хельсинборг
 0:0 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Хельсинборг
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 1:0 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 0:0 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 1:0 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Сундсвалль
 0:1 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Albin Skoglund получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Мохидин Аллан получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Sebastian Lagerlund уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 33'
    Варманен Тату уходит с поля. Thorri Thorisson выходит вместо него
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    • Судья начинает матч
    Лучшие коэффициенты
    Утсиктенс
    Ничья
    Эстер
    3.87
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