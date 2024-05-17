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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Утсиктенс
1:1
Конец матча
Эстер
0'
38' Желтая карточка
Мохидин Аллан
43' Желтая карточка
Albin Skoglund
1:0
57' Гол
Albin Skoglund
59' Желтая карточка
Родеблад Лове Кевин
84' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
86' Желтая карточка
Мартинссон Фредрик
89' Желтая карточка
Фальцетас Александр
1:1
90' Гол
Theodor Johansson
90' Желтая карточка
Sebastian Lagerlund
90'+11
30
Хадая
Элиас
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
21
Родеблад
Лове
Кевин
6
Erik
Westermark
4
Мохидин
Аллан
15
Suleman
Zurmati
23
Пекальски
Иво
11
Бук
Робин
10
Albin
Skoglund
9
Лима
Лукас
13
Уоллиндер
Робин
33
Варманен
Тату
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
17
Adam
Herdonsson
8
Кусу
Манассе
9
Сёдерберг
Никлас
10
Мёрфельт
Альбин
19
Бергмарк-Виберг
Адам
23
Родич
Владимир
Утсиктенс
4-4-2
Эстер
4-3-3

История личных встреч

Утсиктенс
Эстер

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
2:1
С
0:1
С
3:1
С
1:1
ПД
2:1
ПД
1:0

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1.33
1

Среднее время на гол

67
90

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
108

Бомбардиры внутри турнира

Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.5
Трпчевски Филип 3 0.38
Albin Skoglund 2 0.25
Лима Лукас 1 0.13
Моенза Малкольм 1 0.13
Мартинссон Фредрик 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0
Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алиев Алибек 3 0.38
Родич Владимир 2 0.25
Бергмарк-Виберг Адам 1 0.13
Кусу Манассе 1 0.13
Сегер Давид 1 0.13
Кричак Иван 1 0.13
Мёрфельт Альбин 1 0.13
Theodor Johansson 1 0.13
Lukas Bergqvist 0 0

Карточки

Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Фальцетас Александр 2 0
Мохидин Аллан 2 0
Albin Skoglund 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Пекальски Иво 1 0
Oliver Gustafsson 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Бук Робин 1 0
Erik Westermark 1 0
Хадая Элиас 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Sebastian Lagerlund 1 0
Bosko Orovic 1 0
Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 3 0
Кричак Иван 2 0
Кусу Манассе 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Адольфссон Маттис 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0

Результаты матчей

Утсиктенс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстер
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
3
Утсиктенс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
6
Утсиктенс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Эстер
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

6
5
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 5
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
3
50%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
2
40%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
20%
76-90

Забито

5
6
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
100%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

11
11
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
1
9%
2
18%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
18%
31-45
4
36%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
9%
4
36%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Утсиктенс
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Утсиктенс - Сундсвалль 1:0
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0
Эстер
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0
Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0 Утсиктенс - Эстер 2:1

Результаты матчей

Утсиктенс
Эстер

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Утсиктенс
Эстер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
3
5
1.5
4
4
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Эстер
 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Хельсинборг
 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Эребру
 7 3 1 3 9 - 9 10
8.
Гефле
 8 2 4 2 10 - 9 10
9.
Дегерфорс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Треллеборг
 8 2 3 3 6 - 7 9
11.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
12.
Сковде АИК
 7 2 2 3 4 - 9 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Эстерсунд
 7 1 3 3 4 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
4.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 54'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 43'
      Albin Skoglund получил желтую карточку от судьи
    • 38'
      Мохидин Аллан получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Варманен Тату уходит с поля. Thorri Thorisson выходит вместо него
    • 33'
      Sebastian Lagerlund уходит с поля. [player2] выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Утсиктенс 1:1 Эстер онлайн

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