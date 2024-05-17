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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
5:0
Конец матча
Хака
0'
4' Желтая карточка
Мастокангас Элиас
22' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
0:0
23' Не забитый пенальти
Мастокангас Элиас
23' Желтая карточка
Хаарала Сантери
24' Желтая карточка
Риски Роопе
1:0
34' Гол
Улунду Винсент
2:0
38' Гол
Хаарала Сантери
3:0
49' Гол
Миеттунен Тату
50' Желтая карточка
Guilherme Morais
58' Желтая карточка
Maissa Fall
68' Желтая карточка
Oliver Whyte
4:0
72' Гол
Ала-Мюллюмяки Лаури
5:0
86' Гол
Maksim Stjopin
90'+2
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
19
Oiva
Jukkola
17
Marius
Soederbaeck
7
Ветели
Йоона
15
Ала-Мюллюмяки
Лаури
6
Арифи
Дони
9
Улунду
Винсент
29
Хаарала
Сантери
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
3
Фриберг
Никлас
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
6
Guilherme
Morais
11
Imani
Lanquedoc
9
Marko
Bacanin
7
Мастокангас
Элиас
Ильвес
Хака

История личных встреч

Ильвес
Хака

9 матчей

55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

20 матчей

25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед

История матчей

В
2:2
В
1:2
В
1:1
В
2:3
В
2:1
В
0:1
В
1:0
В
1:1
В
0:2
К
0:1
К
1:1
К
0:0
К
3:1
ТМС
0:0
И
4:1
И
0:0
И
2:1
И
0:0
И
1:1
И
3:0

Голы

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Среднее время на гол

81
100

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.3
1

Среднее время на гол

69
90

Всего голов

24
19

Голов в среднем за матч

1.2
0.95

Тотал матчей

2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18

Среднее время на гол

75
94

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oiva Jukkola 3 0.43
Хаарала Сантери 3 (1) 0.43
Риски Роопе 3 0.43
Арифи Дони 1 0.14
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.14
Миеттунен Тату 1 0.14
Мяенпя Аапо 1 0.14
Maksim Stjopin 1 0.14
Улунду Винсент 1 0.14
Ветели Йоона 0 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Попович Антон 0 0
Marius Soederbaeck 0 0
Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Патулидис Эвангелос 3 0.43
Maissa Fall 2 0.29
Imani Lanquedoc 2 0.29
Фриберг Никлас 1 0.14
Marko Bacanin 1 0.14
Juho Kilo 1 0.14
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
Магута Райан 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Попович Антон 4 0
Хаарала Сантери 2 1
Арифи Дони 2 1
Ветели Йоона 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Maissa Fall 3 0
Guilherme Morais 3 0
Магута Райан 1 1
Мастокангас Элиас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Oliver Whyte 2 0
Лепола Антон 1 0
Juho Kilo 1 0
Imani Lanquedoc 1 0

Результаты матчей

Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
1
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
5
Ильвес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
7%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0
Хака
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1
Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2

Результаты матчей

Ильвес
Хака

Точный счет

0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:6
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Хака

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
2
3
1
2.5
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
3
4
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Ильвес
 7 4 1 2 15 - 9 13
4.
КуПС
 6 3 3 0 10 - 6 12
5.
ХИК
 8 3 3 2 13 - 10 12
6.
Хака
 7 3 2 2 10 - 10 11
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 6 2 1 3 11 - 13 7
9.
Лахти
 6 1 2 3 4 - 9 5
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Оулу
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
ЕИФ Экенас
 6 0 2 4 5 - 10 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ХИК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 12 - 8 7
5.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 3 1 0 2 2 - 5 3
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 2 0 1 1 1 - 3 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
Ильвес
 3 2 0 1 3 - 1 6
3.
КуПС
 4 1 3 0 5 - 4 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
10.
Лахти
 3 0 1 2 0 - 7 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Ильвес Попович Антон 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Vincent Ulundu уходит с поля. Matias Kivikko выходит вместо него
    • 50'
      Guilherme Morais получил желтую карточку от судьи
    • 49'
      Хаарала Сантери сделал результативную передачу.
    • 49'
      Г О О О О Л - Миеттунен Тату бьет в цель!
    • 46'
      Marko Bacanin уходит с поля. Oliver Whyte выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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