Тур: 1. Стадион: Таммела.
0'
4' Желтая карточкаМастокангас Элиас
22' Желтая карточкаПиккарайнен Юханэ
0:0
23' Не забитый пенальтиМастокангас Элиас
23' Желтая карточкаХаарала Сантери
24' Желтая карточкаРиски Роопе
1:0
34' ГолУлунду Винсент
2:0
38' ГолХаарала Сантери
3:0
49' ГолМиеттунен Тату
50' Желтая карточкаGuilherme Morais
58' Желтая карточкаMaissa Fall
68' Желтая карточкаOliver Whyte
4:0
72' ГолАла-Мюллюмяки Лаури
5:0
86' ГолMaksim Stjopin
90'+2
Ход матча
23'
23'
24'
34'
1:0
38'
49'
50'
56'
58'
68'
72'
86'
5:0
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
12
Лепола
Антон
18
Магута
Райан
30
Juho
Kilo
23
Maissa
Fall
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
-
-
28 Topi Ala
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
77 Oliver Whyte
-
32 Oliver Heino
-
Главный тренер: Энди Смит
История личных встреч
Ильвес
Хака
9 матчей
55.6%
44.4%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
55.6%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
5 побед 6 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
20 матчей
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Среднее время на гол
81
100
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.3
1
Среднее время на гол
69
90
Всего голов
24
19
Голов в среднем за матч
1.2
0.95
Тотал матчей
2.5
16
Больше 80%
Меньше 20%
4
13
Больше 65%
Меньше 35%
7
8
Больше 40%
Меньше 60%
12
4
Больше 20%
Меньше 80%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
18
Среднее время на гол
75
94
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oiva Jukkola
|3
|0.43
|Хаарала Сантери
|3 (1)
|0.43
|Риски Роопе
|3
|0.43
|Арифи Дони
|1
|0.14
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.14
|Миеттунен Тату
|1
|0.14
|Мяенпя Аапо
|1
|0.14
|Maksim Stjopin
|1
|0.14
|Улунду Винсент
|1
|0.14
|Ветели Йоона
|0
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|0
|0
|Попович Антон
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Патулидис Эвангелос
|3
|0.43
|Maissa Fall
|2
|0.29
|Imani Lanquedoc
|2
|0.29
|Фриберг Никлас
|1
|0.14
|Marko Bacanin
|1
|0.14
|Juho Kilo
|1
|0.14
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Магута Райан
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Попович Антон
|4
|0
|Хаарала Сантери
|2
|1
|Арифи Дони
|2
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Maissa Fall
|3
|0
|Guilherme Morais
|3
|0
|Магута Райан
|1
|1
|Мастокангас Элиас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хака
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
1
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
5
Ильвес
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Хака
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
0% (0)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
8%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
4
33%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
1
25%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
3
38%
2
33%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
7%
3
30%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
5
33%
1
10%
31-45
2
13%
1
10%
46-60
4
27%
3
30%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
1
10%
1-15
1
11%
1
10%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
3
33%
2
20%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0
Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0 Ильвес - Оулу 1:0
Хака
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3 Хака - ХИК 1:1
Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0 Хака - КуПС 2:2
Результаты матчей
Ильвес
Хака
Точный счет
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:6
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Хака
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
34
34
16
25
16
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Ильвес
|Попович Антон
|4