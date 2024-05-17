  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Треллеборг
0:0
Второй тайм: 90+'
Хельсинборг
0'
65' Желтая карточка
Benjamin Orn
69' Вторая желтая карточка
Benjamin Orn

Ход матча

53'
Огвуче Абель
Веберг Чарли
 
65'
 
Benjamin Orn
69'
 
Benjamin Orn
73'
Мортенсен Николас
Filip Bohman
 
73'
Халльберг Херман
Othmane Salama
 
80'
 
Кабаши Ариан
Benjamin Acquah
80'
 
Олссон Деннис
Milan Rasmussen
84'
 
Daniel Bergman
Лупер Вильгельм
87'
Kalle Wendt
Armin Culum
 
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Треллеборг
Ничья
Хельсинборг
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Все Коэффициенты
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
12
Zander
Hyltoft
10
Hady
Saleh
Karim
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
11
Milan
Rasmussen
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Треллеборг
4-3-3
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Хельсинборг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:1
ТМК
0:1
С
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:0
ТМК
3:1
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
7:3
ШК
2:1
ТМС
1:3
А
1:0
А
0:0
А
4:2
А
2:2
ТМС
3:4
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.2
1.45

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 2 0.25
Hady Saleh Karim 2 0.25
Zander Hyltoft 1 0.13
Бьеркен Фритьоф 1 0.13
Pierre Larsen 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.38
Лупер Вильгельм 2 (1) 0.25
Ervin Gigovac 1 0.13
Benjamin Acquah 1 0.13
Adrian Svanback 1 0.13
Биркфельдт Йон 0 0
William Westerlund 0 0
Benjamin Orn 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Bohman 3 0
Zander Hyltoft 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Othmane Salama 2 0
Hady Saleh Karim 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 5 1
Lukas Kjellnaes 2 0
Daniel Bergman 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Хелльборг Адам 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Milan Rasmussen 1 0
Ervin Gigovac 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 2
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0

Результаты матчей

Треллеборг
Хельсинборг

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Утсиктенс
 1:0 8 4 3 1 11 - 6 15
3.
Браге
 7 4 2 1 9 - 6 14
4.
Эстер
 0:1 8 3 3 2 10 - 6 12
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Хельсинборг
 0:0 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Эребру
 7 3 1 3 9 - 9 10
8.
Гефле
 1:0 8 2 4 2 10 - 9 10
9.
Дегерфорс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Треллеборг
 0:0 8 2 3 3 6 - 7 9
11.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
12.
Сковде АИК
 7 2 2 3 4 - 9 8
13.
Сундсвалль
 0:1 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Эстерсунд
 7 1 3 3 4 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Утсиктенс
 1:0 4 3 1 0 6 - 1 10
2.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Эстер
 0:1 4 2 2 0 6 - 1 8
5.
Гефле
 1:0 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Сундсвалль
 0:1 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Треллеборг
 0:0 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
14.
Хельсинборг
 0:0 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Хельсинборг
 0:0 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 1:0 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 0:0 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 1:0 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Сундсвалль
 0:1 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
  • 65'
    Benjamin Oern получил желтую карточку от судьи
  • 53'
    Веберг Чарли уходит с поля. Огвуче Абель выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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