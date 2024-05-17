Тур: 8.
0:0
Конец матча
Ход матча
65'
69'
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
37 Kalle Wendt
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Benjamin OrnЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Amar Muhsin
-
-
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaeae
История личных встреч
Треллеборг
Хельсинборг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
16
Голов в среднем за матч
1.2
1.45
Среднее время на гол
75
61
Всего голов
23
14
Голов в среднем за матч
2.09
1.4
Среднее время на гол
43
64
Всего голов
35
30
Голов в среднем за матч
1.67
1.43
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
54
63
Бомбардиры внутри турнира
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Armin Culum
|2
|0.25
|Hady Saleh Karim
|2
|0.25
|Zander Hyltoft
|1
|0.13
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.13
|Pierre Larsen
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сильверхолт Тейлор
|3 (1)
|0.38
|Лупер Вильгельм
|2 (1)
|0.25
|Ervin Gigovac
|1
|0.13
|Benjamin Acquah
|1
|0.13
|Adrian Svanback
|1
|0.13
|Биркфельдт Йон
|0
|0
|William Westerlund
|0
|0
|Benjamin Orn
|0
|0
Карточки
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Bohman
|3
|0
|Zander Hyltoft
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Hady Saleh Karim
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Хельсинборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Benjamin Orn
|5
|1
|Lukas Kjellnaes
|2
|0
|Daniel Bergman
|2
|0
|Биркфельдт Йон
|1
|0
|Хелльборг Адам
|1
|0
|Сильверхолт Тейлор
|1
|0
|Альмаджед Сумар
|1
|0
|Milan Rasmussen
|1
|0
|Ervin Gigovac
|1
|0
|William Westerlund
|1
|0
Результаты матчей
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
0
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
4
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Треллеборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0
Результаты матчей
Треллеборг
Хельсинборг
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Треллеборг
Хельсинборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
17
26
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|4
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2