  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Треллеборг
0:0
Конец матча
Хельсинборг
0'
65' Желтая карточка
Benjamin Orn
69' Вторая желтая карточка
Benjamin Orn
90'+5
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
3
Веберг
Чарли
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
12
Zander
Hyltoft
10
Hady
Saleh
Karim
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
1
Йоэльссон
Калле
19
Benjamin
Orn
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
11
Milan
Rasmussen
27
Benjamin
Acquah
9
Сильверхолт
Тейлор
Треллеборг
4-3-3
Хельсинборг
4-4-2

История личных встреч

Треллеборг
Хельсинборг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
50%
7 побед 4 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

23.8%
28.6%
47.6%
5 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

9.5%
33.3%
57.2%
2 победы 7 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

К
2:1
ТМК
0:1
С
0:0
С
1:3
С
1:1
С
2:0
ТМК
3:1
С
1:1
С
1:0
ТМК
1:0
А
1:3
А
7:3
ШК
2:1
ТМС
1:3
А
1:0
А
0:0
А
4:2
А
2:2
ТМС
3:4
А
1:1
А
1:3

Голы

Всего голов

12
16

Голов в среднем за матч

1.2
1.45

Среднее время на гол

75
61

Всего голов

23
14

Голов в среднем за матч

2.09
1.4

Среднее время на гол

43
64

Всего голов

35
30

Голов в среднем за матч

1.67
1.43

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
15
Больше 71%
Меньше 29%
6
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
9
Больше 43%
Меньше 57%
12
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

54
63

Бомбардиры внутри турнира

Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Armin Culum 2 0.25
Hady Saleh Karim 2 0.25
Zander Hyltoft 1 0.13
Бьеркен Фритьоф 1 0.13
Pierre Larsen 0 0
Хёрберг Феликс 0 0
Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.38
Лупер Вильгельм 2 (1) 0.25
Ervin Gigovac 1 0.13
Benjamin Acquah 1 0.13
Adrian Svanback 1 0.13
Биркфельдт Йон 0 0
William Westerlund 0 0
Benjamin Orn 0 0

Карточки

Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Bohman 3 0
Zander Hyltoft 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Othmane Salama 2 0
Hady Saleh Karim 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0
Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 5 1
Lukas Kjellnaes 2 0
Daniel Bergman 2 0
Биркфельдт Йон 1 0
Хелльборг Адам 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Milan Rasmussen 1 0
Ervin Gigovac 1 0
William Westerlund 1 0

Результаты матчей

Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Хельсинборг
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
0
Треллеборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
4
Треллеборг
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Хельсинборг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
2
40%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
25%
16-30
2
33%
3
38%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
11%
16-30
3
43%
3
33%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Треллеборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Сковде АИК - Треллеборг 1:0
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Хельсинборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Гефле 0:0

Результаты матчей

Треллеборг
Хельсинборг

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Треллеборг
Хельсинборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Эстер
 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
5.
Оддевольд
 7 3 2 2 6 - 7 11
6.
Хельсинборг
 8 2 5 1 9 - 8 11
7.
Эребру
 7 3 1 3 9 - 9 10
8.
Гефле
 8 2 4 2 10 - 9 10
9.
Дегерфорс
 7 2 3 2 10 - 10 9
10.
Треллеборг
 8 2 3 3 6 - 7 9
11.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
12.
Сковде АИК
 7 2 2 3 4 - 9 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 7 1 3 3 8 - 9 6
15.
Эстерсунд
 7 1 3 3 4 - 7 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
3.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
4.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
5.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
6.
Оддевольд
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
8.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
9.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Дегерфорс
 3 2 0 1 5 - 4 6
11.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
12.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
13.
Сковде АИК
 3 1 2 0 1 - 0 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
3.
Браге
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Эргрюте
 3 1 2 0 4 - 2 5
5.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 4
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Где смотреть матч Треллеборг 0:0 Хельсинборг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный