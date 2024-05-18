Тур: 8.
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаАджумани Янник
49' Желтая карточкаKevin Jablinski
1:0
63' ГолEmil Skillermo
90' Желтая карточкаЗендехас Адриан
90' Желтая карточкаStefan Alexander Ljubicic
90'+6
Ход матча
45'
49'
63'
1:0
90'
23
Овсенек
Жига
17
Моро
Мамудо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Овсенек ЖигаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Моро МамудоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Srdjan Tufegdzic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Винбо АльбинПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
-
Главный тренер: Magnus Powell
История личных встреч
Сковде АИК
Эстерсунд
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
11
8
Голов в среднем за матч
2.2
1.6
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
40
56
Бомбардиры внутри турнира
Сковде АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Emil Skillermo
|1
|0.13
|Filip Schyberg
|1
|0.13
|Mikael Moerk
|1
|0.13
|Mamadou Diagne
|1
|0.13
|Абрахам Саргон
|1 (1)
|0.13
|Fritiof Hellichius
|0
|0
|Marcus Mikhail
|0
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аджумани Янник
|1
|0.13
|Мусолитин Николай
|1
|0.13
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0.13
|Jakob Hedenquist
|1
|0.13
|Хопкатт Джейми
|0
|0
Карточки
Сковде АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Filip Schyberg
|3
|0
|Зендехас Адриан
|2
|0
|Stefan Alexander Ljubicic
|2
|0
|Абрахам Эльмар
|2
|0
|Hugo Engstroem
|1
|0
|Mamadou Diagne
|1
|0
|Marcus Mikhail
|1
|0
|Srdjan Tufegdzic
|1
|0
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сульич Али
|2
|0
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Мусолитин Николай
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Аджумани Янник
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
Результаты матчей
Сковде АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Сковде АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
3
Сковде АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
4
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90
Пропущено
9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90
Забито
5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
44%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сковде АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0
Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1
Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0
Результаты матчей
Сковде АИК
Эстерсунд
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
Тоталы голов в матче
Сковде АИК
Эстерсунд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2