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  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Сковде АИК
1:0
Конец матча
Эстерсунд
0'
45' Желтая карточка
Аджумани Янник
49' Желтая карточка
Kevin Jablinski
1:0
63' Гол
Emil Skillermo
90' Желтая карточка
Зендехас Адриан
90' Желтая карточка
Stefan Alexander Ljubicic
90'+6
30
Зендехас
Адриан
19
Сёрман
Самуэль
3
Filip
Schyberg
18
Edvin
Tellgren
21
Marcus
Mikhail
23
Овсенек
Жига
10
Абрахам
Саргон
6
Абрахам
Эльмар
17
Моро
Мамудо
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
13
Hugo
Engstroem
30
Andrew
Mills1
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
5
Kevin
Jablinski
28
Аджумани
Янник
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
11
Мусолитин
Николай
21
Кроон
Симон
15
Хопкатт
Джейми
9
Карлссон
Грач
Себастьян
Сковде АИК
4-3-3
Эстерсунд
4-2-3-1

История личных встреч

Сковде АИК
Эстерсунд

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

ТМК
1:0
С
5:1
С
2:1
С
1:3
С
2:3

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

11
8

Голов в среднем за матч

2.2
1.6

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

40
56

Бомбардиры внутри турнира

Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Skillermo 1 0.13
Filip Schyberg 1 0.13
Mikael Moerk 1 0.13
Mamadou Diagne 1 0.13
Абрахам Саргон 1 (1) 0.13
Fritiof Hellichius 0 0
Marcus Mikhail 0 0
Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аджумани Янник 1 0.13
Мусолитин Николай 1 0.13
Ордоньес Аркимидес 1 0.13
Jakob Hedenquist 1 0.13
Хопкатт Джейми 0 0

Карточки

Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 3 0
Зендехас Адриан 2 0
Stefan Alexander Ljubicic 2 0
Абрахам Эльмар 2 0
Hugo Engstroem 1 0
Mamadou Diagne 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0
Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Аджумани Янник 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0

Результаты матчей

Сковде АИК
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эстерсунд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Сковде АИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
3
Сковде АИК
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Эстерсунд
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

1
4

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 4
0 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

9
2
2 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
4
44%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
50%
76-90

Забито

5
4
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
2
25%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
4
44%
1
13%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
2
22%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сковде АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Сковде АИК - Треллеборг 1:0
Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Утсиктенс 2:0
Эстерсунд
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0 Эстерсунд - Эргрюте 1:1
Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Хельсинборг 1:0

Результаты матчей

Сковде АИК
Эстерсунд

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%
1:1
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
3 раза 38%
0
4 раза 50%
1
4 раза 50%

Тоталы голов в матче

Сковде АИК
Эстерсунд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
3.
Эстер
 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
5.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
6.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
7.
Сковде АИК
 8 3 2 3 5 - 9 11
8.
Хельсинборг
 8 2 5 1 9 - 8 11
9.
Эребру
 7 3 1 3 9 - 9 10
10.
Гефле
 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Треллеборг
 8 2 3 3 6 - 7 9
12.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 8 1 3 4 9 - 13 6
15.
Эстерсунд
 8 1 3 4 4 - 8 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
5.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
7.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
8.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
5.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Дегерфорс Линдгрен Густав 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Аджумани Янник получил желтую карточку от судьи
    • 31'
      Абрахам Саргон уходит с поля. Emil Skillermo выходит вместо него
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сковде АИК 1:0 Эстерсунд онлайн

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