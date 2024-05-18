  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Оддевольд
1:1
Конец матча
Браге
0'
0:1
58' Гол
Ieltsin Camoes
1:1
81' Пенальти
Аль-Хамлави Ассад
90'+4
33
Экман
Оскар
4
Philip
Engelbrektsson
21
Alexander
Almqvist
25
Kenan
Mehovic
20
Adam
Engelbrektsson
8
Oscar
Berntsson
26
Gabriel
Sandberg
10
Каллудра
Лиридон
12
Крезич
Даниэль
18
Gustav
Forssell
15
Аль-Хамлави
Ассад
1
Фродиг
Виктор
20
Filip
Sjoeberg1
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
21
Henry
Sletsjoee
10
Берггрен
Густав
6
Тити
Адиль
11
Johan
Arvidsson
12
Ieltsin
Camoes
7
Викстрём
Эмиль
Оддевольд
3-5-2
Браге
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 3 (1) 0.38
Каллудра Лиридон 2 0.25
Gabriel Sandberg 1 0.13
Gustav Forssell 0 0
Крезич Даниэль 0 0
Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 3 0.38
Henry Sletsjoee 2 0.25
Johan Arvidsson 2 0.25
Kevin Appiah Nyarko 1 0.13
Тити Адиль 1 0.13
Викстрём Эмиль 1 0.13
Samouil Izountouemoi 0 0
Pontus Jonsson1 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0

Карточки

Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Oscar Berntsson 1 0
Anton Snibb 1 0
Filip Karlin 1 0
Viktor Krueger 1 0
Gabriel Sandberg 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0
Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 3 0
Берггрен Густав 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Зеттерстрём Александр 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Ieltsin Camoes 1 0

Результаты матчей

Оддевольд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Браге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
3
Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

2
4
Оддевольд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Браге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
2
20%
76-90

Пропущено

9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Оддевольд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1
Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2
Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1
Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2

Результаты матчей

Оддевольд
Браге

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Оддевольд
Браге

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
3.
Эстер
 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
5.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
6.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
7.
Сковде АИК
 8 3 2 3 5 - 9 11
8.
Хельсинборг
 8 2 5 1 9 - 8 11
9.
Эребру
 7 3 1 3 9 - 9 10
10.
Гефле
 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Треллеборг
 8 2 3 3 6 - 7 9
12.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 8 1 3 4 9 - 13 6
15.
Эстерсунд
 8 1 3 4 4 - 8 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
5.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
7.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
8.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
5.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Оддевольд 1:1 Браге онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный