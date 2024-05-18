Тур: 8.
Ход матча
58'
81'
33
Экман
Оскар
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Дембе ДжонНападающий
- Нападающий
-
-
-
11 Hugo Tilly
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
Главный тренер: Janne Mian
Бомбардиры внутри турнира
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|3 (1)
|0.38
|Каллудра Лиридон
|2
|0.25
|Gabriel Sandberg
|1
|0.13
|Gustav Forssell
|0
|0
|Крезич Даниэль
|0
|0
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|3
|0.38
|Henry Sletsjoee
|2
|0.25
|Johan Arvidsson
|2
|0.25
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.13
|Тити Адиль
|1
|0.13
|Викстрём Эмиль
|1
|0.13
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Карточки
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Oscar Berntsson
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Filip Karlin
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Gabriel Sandberg
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|3
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Вейлид Сесар
|1
|0
|Зеттерстрём Александр
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
|Ieltsin Camoes
|1
|0
Результаты матчей
Оддевольд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Браге
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
3
Оддевольд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
2
4
Оддевольд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Браге
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
5 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
33%
1
50%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
2
20%
61-75
3
50%
2
20%
76-90
Пропущено
9
7
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
3
33%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
2
29%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Оддевольд
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0 Оддевольд - Гефле 2:1
Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1 Оддевольд - Норрбю 3:2
Браге
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1 Браге - Ландскруна 1:1
Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0 Сундсвалль - Браге 1:2
Результаты матчей
Оддевольд
Браге
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
1
6 раз 75%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Оддевольд
Браге
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
26
26
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2