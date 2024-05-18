  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Дегерфорс
4:1
Конец матча
Эргрюте
0'
1:0
22' Гол
Линдгрен Густав
1:1
48' Гол
Силисуфай Эди
2:1
52' Гол
Моро Насиру
3:1
80' Гол
Вукоевич Диян
84' Желтая карточка
Свенссон Уильям
4:1
90' Гол
Вукоевич Диян
90'+6
1
Якобссон
Вилле
15
Моро
Насиру
30
Bernardo
Morgado
6
Валлин
Оскар
21
Elias
Pihlstrom
18
Teo
Groenborg
8
Хольмен
Кевин
4
Мартенссон
Йохан
20
Бузаине
Элиас
9
Линдгрен
Густав
11
Adi
Fisic
44
Густафссон
Хампус
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
7
Виндехолл
Чарли
8
Муянич
Амел
28
Erion
Sadiku
26
Силисуфай
Эди
9
Люндберг
Виктор
14
Полсон
Дэниел
Дегерфорс
3-5-2
Эргрюте
4-3-3

История личных встреч

Дегерфорс
Эргрюте

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

История матчей

К
5:0
С
2:0
С
1:1
С
1:1
С
1:2
С
2:0
С
0:1
С
3:0
С
1:2
С
2:3
С
3:1
С
2:1
С
2:2
С
2:1
С
0:1
С
1:3
С
2:0

Голы

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.75
1.22

Среднее время на гол

51
73

Всего голов

30
19

Голов в среднем за матч

1.76
1.12

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

51
80

Бомбардиры внутри турнира

Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдгрен Густав 5 (2) 0.63
Абдулла Пашанг 5 0.63
Вукоевич Диян 2 0.25
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.13
Моро Насиру 1 0.13
Хольмен Кевин 0 0
Бузаине Элиас 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Adi Fisic 0 0
Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 4 (1) 0.5
Абукар Айдарус 2 0.25
Люндберг Виктор 1 0.13
Дальквист Исак 1 0.13
Christoffer Styffe 1 0.13
Полсон Дэниел 0 0
Муянич Амел 0 0
Noah Christoffersson 0 0

Карточки

Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 3 1
Ольссон Себастьян II 3 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Моро Насиру 2 0
Бузаине Элиас 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Bernardo Morgado 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Линдгрен Густав 1 0
Alper Demirol 1 0
Adi Fisic 1 0
Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Азулай Джонатан 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Erion Sadiku 1 0
Виндехолл Чарли 1 0

Результаты матчей

Дегерфорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эргрюте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
2
Дегерфорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эргрюте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

4
2
Дегерфорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Эргрюте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Пропущено

4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90

Забито

15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
6
40%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
20%
4
44%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90

Пропущено

10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
50%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Дегерфорс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3
Эргрюте
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1
Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0

Результаты матчей

Дегерфорс
Эргрюте

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Дегерфорс
Эргрюте

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
1.5
Больше Меньше
2
6
1
7
2.5
1
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 7 5 2 0 14 - 4 17
2.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
3.
Эстер
 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
5.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
6.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
7.
Сковде АИК
 8 3 2 3 5 - 9 11
8.
Хельсинборг
 8 2 5 1 9 - 8 11
9.
Эребру
 7 3 1 3 9 - 9 10
10.
Гефле
 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Треллеборг
 8 2 3 3 6 - 7 9
12.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 8 1 3 4 9 - 13 6
15.
Эстерсунд
 8 1 3 4 4 - 8 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
5.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
7.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
8.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
5.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
13.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
14.
Эребру
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
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    • 48'
      Г О О О О Л - Силисуфай Эди бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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