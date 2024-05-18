Тур: 8.
0'
1:0
22' ГолЛиндгрен Густав
1:1
48' ГолСилисуфай Эди
2:1
52' ГолМоро Насиру
3:1
80' ГолВукоевич Диян
84' Желтая карточкаСвенссон Уильям
4:1
90' ГолВукоевич Диян
90'+6
Ход матча
22'
1:0
48'
1:1
52'
2:1
80'
3:1
84'
90'
4:1
15
Моро
Насиру
11
Adi
Fisic
28
Erion
Sadiku
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Adi FisicНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Erion SadikuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
История личных встреч
Дегерфорс
Эргрюте
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
60%
5 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.75
1.22
Среднее время на гол
51
73
Всего голов
30
19
Голов в среднем за матч
1.76
1.12
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
10
Больше 59%
Меньше 41%
7
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
51
80
Бомбардиры внутри турнира
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|0.63
|Абдулла Пашанг
|5
|0.63
|Вукоевич Диян
|2
|0.25
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.13
|Моро Насиру
|1
|0.13
|Хольмен Кевин
|0
|0
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|4 (1)
|0.5
|Абукар Айдарус
|2
|0.25
|Люндберг Виктор
|1
|0.13
|Дальквист Исак
|1
|0.13
|Christoffer Styffe
|1
|0.13
|Полсон Дэниел
|0
|0
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
Карточки
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Ольссон Себастьян II
|3
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Моро Насиру
|2
|0
|Бузаине Элиас
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Линдгрен Густав
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
Результаты матчей
Дегерфорс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Эргрюте
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
2
Дегерфорс
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Эргрюте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
4
2
Дегерфорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
Эргрюте
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
20%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Пропущено
4
6
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
50%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
3
50%
76-90
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
50%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
Забито
15
9
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
6
40%
1
11%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
3
20%
4
44%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
20%
2
22%
76-90
Пропущено
10
13
3 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
3
30%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
5
50%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Дегерфорс
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Хельсинборг 2:1
Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Кальмар 1:3
Эргрюте
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2 Эстерсунд - Эргрюте 1:1
Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эргрюте - Вестерос 1:0
Результаты матчей
Дегерфорс
Эргрюте
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Дегерфорс
Эргрюте
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
26
17
17
17
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2