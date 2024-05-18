Тур: 1. Стадион: Геодис Парк.
1:1
Конец матча
0'
37' Желтая карточкаГузан Брэд
1:0
40' ПенальтиМухтар Хани
44' Желтая карточкаГрегерсен Стиан
45' Желтая карточкаСарридж Сэм
1:1
56' ГолСлиш Бартош
90' Желтая карточкаБауэр Джош
90'+7
Ход матча
37'
40'
1:0
44'
45'
46'
56'
1:1
90'
18
Мур
Шак
11
Бойд
Тайлер
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
10
Мухтар
Хани
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
26
Уайли
Калеб
19
Риос
Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Мур ШакЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Бойд ТайлерПолузащитник
-
20 Годой АнибалПолузащитник
-
54 Дэвис ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Мухтар ХаниНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Бауэр ДжошЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Мьюл АлексПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Банбери ТилНападающий
-
Главный тренер: Rumba Munthali
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Леннон БруксЗащитник
-
24 Кобб НоаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Уайли КалебПолузащитник
-
19 Риос ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
-
22 Коэн ДжошВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Бреннан ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тьяре ДжамалНападающий
-
Главный тренер: Пинеда Гонсало
История личных встреч
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
10 матчей
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
2
1.83
Среднее время на гол
45
49
Всего голов
23
15
Голов в среднем за матч
2.3
1.5
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
39
60
Бомбардиры внутри турнира
Нэшвилл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сарридж Сэм
|5
|0.38
|Мухтар Хани
|3 (1)
|0.23
|Банбери Тил
|3 (2)
|0.23
|Циммерман Уокер
|1
|0.08
|Мур Шак
|1
|0.08
|Мьюл Алекс
|1
|0.08
|Йервуд Дрю
|1
|0.08
|Годой Анибал
|1
|0.08
|Шаффельбург Джейкоб
|0
|0
|Бойд Тайлер
|0
|0
|Вашингтон Тейлор
|0
|0
|Гейнс Маккинзи
|0
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якумакис Георгиос
|5 (1)
|0.38
|Альмада Тьяго
|3 (2)
|0.23
|Тьяре Джамал
|3
|0.23
|Лобжанидзе Саба
|2
|0.15
|Риос Даниэль
|1
|0.08
|Слиш Бартош
|1
|0.08
|Уайли Калеб
|1
|0.08
|Москера Эдвин
|0
|0
|Леннон Брукс
|0
|0
|Муюмба Тристан
|0
|0
Карточки
Нэшвилл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годой Анибал
|3
|0
|Йервуд Дрю
|3
|0
|Бойд Тайлер
|2
|0
|Ловитц Дэниел
|2
|0
|Махер Джек
|2
|0
|Дэвис Шон II
|2
|0
|Бауэр Джош
|2
|0
|Уиллис Джо
|0
|1
|Мухтар Хани
|1
|0
|Мур Шак
|1
|0
|Мьюл Алекс
|1
|0
|Сарридж Сэм
|1
|0
|Шаффельбург Джейкоб
|1
|0
|МакНотон Лукас
|1
|0
Атланта Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якумакис Георгиос
|3
|0
|Слиш Бартош
|3
|0
|Альмада Тьяго
|3
|0
|Гузан Брэд
|2
|0
|Грегерсен Стиан
|2
|0
|Абрам Луис
|2
|0
|Леннон Брукс
|2
|0
|Муюмба Тристан
|2
|0
|Уайли Калеб
|2
|0
|Уильямс Дэррик
|1
|0
|Силва Алешандре
|1
|0
|Москера Эдвин
|1
|0
|Фортьюн Аджани
|1
|0
Результаты матчей
Нэшвилл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Атланта Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
7
2
Нэшвилл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
2
11
Нэшвилл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
16
2
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 0
5 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
3
19%
1
50%
46-60
1
6%
1
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
2
14
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
50%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
50%
2
14%
76-90
Пропущено
10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Забито
18
16
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
4
22%
2
13%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1
Результаты матчей
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Нэшвилл
Атланта Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
52
18
25
18
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
94
58
58
112
211
112
112
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 21
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|22 - 32
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 20
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 19
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|4.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|4.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Остин
|Касканте Хулио
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5