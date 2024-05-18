  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нэшвилл
1:1
Конец матча
Атланта Юнайтед
0'
37' Желтая карточка
Гузан Брэд
1:0
40' Пенальти
Мухтар Хани
44' Желтая карточка
Грегерсен Стиан
45' Желтая карточка
Сарридж Сэм
1:1
56' Гол
Слиш Бартош
90' Желтая карточка
Бауэр Джош
90'+7
1
Уиллис
Джо
18
Мур
Шак
25
Циммерман
Уокер
5
Махер
Джек
2
Ловитц
Дэниел
11
Бойд
Тайлер
20
Годой
Анибал
54
Дэвис
Шон
II
14
Шаффельбург
Джейкоб
10
Мухтар
Хани
9
Сарридж
Сэм
1
Гузан
Брэд
11
Леннон
Брукс
24
Кобб
Ноа
5
Грегерсен
Стиан
2
Эрнандес
Рональд
6
Слиш
Бартош
8
Муюмба
Тристан
9
Лобжанидзе
Саба
30
Фирмино
Николас
26
Уайли
Калеб
19
Риос
Даниэль
Нэшвилл
4-4-2
Атланта Юнайтед
4-2-3-1

История личных встреч

Нэшвилл
Атланта Юнайтед

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

10 матчей

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
10%
50%
4 победы 1 ничья 5 побед

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

М
4:0
М
3:1
М
2:2
ОК
3:2
М
0:2
М
2:2
М
2:2
М
4:2
М
2:0
М
1:2

Голы

Всего голов

15
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

2
1.83

Среднее время на гол

45
49

Всего голов

23
15

Голов в среднем за матч

2.3
1.5

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

39
60

Бомбардиры внутри турнира

Нэшвилл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарридж Сэм 5 0.38
Мухтар Хани 3 (1) 0.23
Банбери Тил 3 (2) 0.23
Циммерман Уокер 1 0.08
Мур Шак 1 0.08
Мьюл Алекс 1 0.08
Йервуд Дрю 1 0.08
Годой Анибал 1 0.08
Шаффельбург Джейкоб 0 0
Бойд Тайлер 0 0
Вашингтон Тейлор 0 0
Гейнс Маккинзи 0 0
Атланта Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якумакис Георгиос 5 (1) 0.38
Альмада Тьяго 3 (2) 0.23
Тьяре Джамал 3 0.23
Лобжанидзе Саба 2 0.15
Риос Даниэль 1 0.08
Слиш Бартош 1 0.08
Уайли Калеб 1 0.08
Москера Эдвин 0 0
Леннон Брукс 0 0
Муюмба Тристан 0 0

Карточки

Нэшвилл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Годой Анибал 3 0
Йервуд Дрю 3 0
Бойд Тайлер 2 0
Ловитц Дэниел 2 0
Махер Джек 2 0
Дэвис Шон II 2 0
Бауэр Джош 2 0
Уиллис Джо 0 1
Мухтар Хани 1 0
Мур Шак 1 0
Мьюл Алекс 1 0
Сарридж Сэм 1 0
Шаффельбург Джейкоб 1 0
МакНотон Лукас 1 0
Атланта Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Якумакис Георгиос 3 0
Слиш Бартош 3 0
Альмада Тьяго 3 0
Гузан Брэд 2 0
Грегерсен Стиан 2 0
Абрам Луис 2 0
Леннон Брукс 2 0
Муюмба Тристан 2 0
Уайли Калеб 2 0
Уильямс Дэррик 1 0
Силва Алешандре 1 0
Москера Эдвин 1 0
Фортьюн Аджани 1 0

Результаты матчей

Нэшвилл
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Атланта Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

7
2
Нэшвилл
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Атланта Юнайтед
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
17% (1)
83% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

2
11
Нэшвилл
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
38% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Атланта Юнайтед
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
31% (4)
62% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

16
2
9 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 0
5 Не забивали 11
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
6
38%
0
0%
31-45
3
19%
1
50%
46-60
1
6%
1
50%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
1
11%
3
50%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
3
33%
1
17%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

2
14
0 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 6
12 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
50%
4
29%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
1
50%
2
14%
76-90

Пропущено

10
11
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
1
9%
16-30
1
10%
1
9%
31-45
2
20%
4
36%
46-60
1
10%
3
27%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Забито

18
16
9 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
1
6%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
6
33%
2
13%
31-45
4
22%
5
31%
46-60
1
6%
5
31%
61-75
4
22%
2
13%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
2
12%
16-30
2
11%
4
24%
31-45
3
16%
4
24%
46-60
4
21%
4
24%
61-75
5
26%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Нэшвилл
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Нэшвилл - Торонто 2:0 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Нэшвилл - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Лос-Анджелес - Нэшвилл 5:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Колорадо Рэпидс - Нэшвилл 1:1 Нэшвилл - ФК Мока 4:0 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 ФК Мока - Нэшвилл 0:3 Нэшвилл - Мемфис 1:1 Нэшвилл - Бирмингем 3:2 Торонто - Нэшвилл 2:1 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2
Атланта Юнайтед
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Атланта Юнайтед - Шарлотт Индепенденс 3:0 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2
Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0 Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Атланта Юнайтед - Орландо Сити 2:0 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 4:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 4:2 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 2:0 Цинциннати - Атланта Юнайтед 2:2 Атланта Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Филадельфия Юнион - Атланта Юнайтед 3:2 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1

Результаты матчей

Нэшвилл
Атланта Юнайтед

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:2
2 раза 29%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Нэшвилл
Атланта Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
5
2
1
8
2.5
2
5
1
8
3.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
5
8
1
12
2.5
2
11
1
12
3.5
1
12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
3.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 13 5 6 2 25 - 21 21
6.
Остин
 Заявка 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 12 3 7 2 18 - 17 16
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 3 4 6 15 - 16 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 4 6 25 - 27 13
12.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 22 - 32 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 8 4 2 35 - 20 28
2.
Цинциннати
 Заявка 13 8 3 2 16 - 10 27
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 13 6 5 2 24 - 19 23
4.
Шарлотт
 Заявка 13 6 2 5 14 - 13 20
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 13 6 2 5 16 - 15 20
6.
Торонто
 Заявка 13 6 1 6 16 - 19 19
7.
Коламбус Крю
 Заявка 12 4 6 2 16 - 12 18
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 5 4 20 - 23 17
9.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 12 3 5 4 22 - 21 14
11.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 12 3 3 6 16 - 26 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 11 2 1 8 9 - 22 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 Заявка 7 5 1 1 10 - 6 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
3.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
4.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
5.
Торонто
 Заявка 6 4 0 2 10 - 7 12
6.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
8.
Цинциннати
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 5 1 1 3 4 - 8 4
15.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
2.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 8 3 3 2 14 - 12 12
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 5 0 4 1 9 - 11 4
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 8 3 3 2 13 - 15 12
4.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 2 4 0 12 - 9 10
5.
ФК Монреаль
 Заявка 8 2 2 4 9 - 17 8
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Коламбус Крю
 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Остин Касканте Хулио 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 48'
      Сарридж Сэм получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      Грегерсен Стиан получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Г О О О О Л - Мухтар Хани из команды Нэшвилл забивает с точки!
    • 37'
      Гузан Брэд получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Нэшвилл 1:1 Атланта Юнайтед онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный