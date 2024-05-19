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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Сити
1:0
Первый тайм: 42'
Нью-Йорк Ред Буллз
0'
1:0
3' Гол
Вольф Ханнес
25' Желтая карточка
Харпер Кэмерон
32' Желтая карточка
Сэндс Джеймс

Ход матча

3'
Вольф Ханнес
(Джонс Малачи)
1:0
25'
 
Харпер Кэмерон
32'
Сэндс Джеймс
 
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.35
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4.10
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5.46
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Все Коэффициенты
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
13
Мартинс
Тьяго
II
5
Риса
Бирк
22
О'Тул
Кевин
6
Сэндс
Джеймс
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
10
Родригес
Сантьяго
88
Джонс
Малачи
7
Миятович
Йован
31
Карлос
Мигел
Коронел
6
Данкан
Кайл
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
17
Харпер
Кэмерон
8
Амайя
Фрэнки
75
Эдельман
Даниэль
9
Морган
Льюис
13
Ванзейр
Данте
11
Маноэль
Элиас
Нью-Йорк Сити
4-2-3-1
Нью-Йорк Ред Буллз
4-4-2

История личных встреч

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Второй тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед

27 матчей

29.6%
14.8%
55.6%
8 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед

История матчей

М
0:0
СИЦА
1:0
М
1:0
М
2:0
М
0:1
ОК
3:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Голы

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.55
0.5

Среднее время на гол

58
180

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.75
1.55

Среднее время на гол

51
58

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

1.67
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

54
97

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 5 (2) 0.36
Мартинес Алонсо 3 0.21
Вольф Ханнес 2 0.14
Фернандес Джулиан 2 0.14
О'Тул Кевин 1 0.07
Паркс Китон 1 0.07
Джонс Малачи 1 0.07
Охеда Агустин 1 0.07
Перея Андрес 1 0.07
Мартинс Тьяго II 0 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морган Льюис 9 (1) 0.64
Форсберг Эмиль 4 (3) 0.29
Маноэль Элиас 3 0.21
Ванзейр Данте 2 0.14
Харпер Кэмерон 2 0.14
Амайя Фрэнки 1 0.07
Кармона Викельман 1 0.07
Бёрк Кори 1 0.07
Нилис Шон 0 0
Толкин Джон 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркс Китон 3 1
Сэндс Джеймс 3 1
Перея Андрес 4 0
Джонс Малачи 3 0
Родригес Сантьяго 2 0
Бакрар Монсеф 2 0
Иленчич Митя 2 0
Мартинс Тьяго II 1 0
Танасиевич Страхния 1 0
Охеда Агустин 1 0
Риса Бирк 1 0
Фриз Мэтт 1 0
Хаак Джастин 1 0
Мартинес Алонсо 1 0
Грей Тэйвон 1 0
Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 4 0
Эдельман Даниэль 2 1
Амайя Фрэнки 3 0
Рейес Андрес 1 1
Эйле Ноа 1 1
Кармона Викельман 2 0
Ванзейр Данте 1 0
Бёрк Кори 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Толкин Джон 1 0
Нилис Дилан 1 0
Нгома Серж 1 0
Страуд Питер 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

2
5
Нью-Йорк Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

6
11
Нью-Йорк Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

8
16

Голы по времени матча

Забито

10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
31%
76-90

Пропущено

7
15
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
4
27%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
6
40%
61-75
3
43%
2
13%
76-90

Забито

6
11
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
3
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90

Забито

16
24
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
13%
2
8%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
1
6%
7
29%
29%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
4
25%
6
25%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
27%
5
26%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
4
27%
3
16%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1

Результаты матчей

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Точный счет

2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
3
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
4
1.5
5
3
1
5
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
3
6
7
1.5
8
5
1
12
2.5
3
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
6.
Остин
 Заявка 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 13 3 7 3 18 - 18 16
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 3 4 6 15 - 16 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 4 6 25 - 27 13
12.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 22 - 32 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 14 9 3 2 17 - 10 30
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 15 8 5 2 35 - 20 29
3.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 14 7 2 5 17 - 15 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 5 3 24 - 20 23
5.
Торонто
 3:0 Заявка 14 7 1 6 19 - 19 22
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
7.
Коламбус Крю
 Заявка 12 4 6 2 16 - 12 18
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 23 18
9.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 13 3 6 4 22 - 21 15
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
11.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 3 3 7 16 - 29 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 2 2 8 9 - 22 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
2.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
3.
Торонто
 3:0 Заявка 7 5 0 2 13 - 7 15
4.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 4 3 1 21 - 9 15
5.
Цинциннати
 1:0 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
11.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 7 2 5 0 12 - 9 11
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 1 5 1 8 - 9 8
6.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
7.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
8.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Торонто
 3:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Коламбус Крю
 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Остин Касканте Хулио 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Нью-Йорк Ред Буллз
2.35
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