Тур: 1. Стадион: Citi Field.
1:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
3'
1:0
25'
32'
49
Фриз
Мэтт
24
Грей
Тэйвон
22
О'Тул
Кевин
55
Паркс
Китон
17
Вольф
Ханнес
88
Джонс
Малачи
15
Нилис
Шон
3
Эйле
Ноа
47
Толкин
Джон
- Основной состав
-
49 Фриз МэттВратарь
-
24 Грей ТэйвонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
22 О'Тул КевинЗащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
-
17 Вольф ХаннесПолузащитник
- Полузащитник
-
88 Джонс МалачиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Иленчич МитяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
43 Магно ТаллесНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кашинг Ник
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
3 Эйле НоаЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Мира РайанВратарь
- Защитник
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Холл ДжулианНападающий
-
Главный тренер: Шварц Сандро
История личных встреч
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
30%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Второй тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 12 побед
27 матчей
29.6%
14.8%
55.6%
8 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
18.5%
44.4%
37.1%
5 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
29.6%
25.9%
44.5%
8 побед 7 ничьих 12 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.55
0.5
Среднее время на гол
58
180
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.75
1.55
Среднее время на гол
51
58
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
1.67
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 67%
Меньше 33%
9
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
54
97
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|5 (2)
|0.36
|Мартинес Алонсо
|3
|0.21
|Вольф Ханнес
|2
|0.14
|Фернандес Джулиан
|2
|0.14
|О'Тул Кевин
|1
|0.07
|Паркс Китон
|1
|0.07
|Джонс Малачи
|1
|0.07
|Охеда Агустин
|1
|0.07
|Перея Андрес
|1
|0.07
|Мартинс Тьяго II
|0
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морган Льюис
|9 (1)
|0.64
|Форсберг Эмиль
|4 (3)
|0.29
|Маноэль Элиас
|3
|0.21
|Ванзейр Данте
|2
|0.14
|Харпер Кэмерон
|2
|0.14
|Амайя Фрэнки
|1
|0.07
|Кармона Викельман
|1
|0.07
|Бёрк Кори
|1
|0.07
|Нилис Шон
|0
|0
|Толкин Джон
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркс Китон
|3
|1
|Сэндс Джеймс
|3
|1
|Перея Андрес
|4
|0
|Джонс Малачи
|3
|0
|Родригес Сантьяго
|2
|0
|Бакрар Монсеф
|2
|0
|Иленчич Митя
|2
|0
|Мартинс Тьяго II
|1
|0
|Танасиевич Страхния
|1
|0
|Охеда Агустин
|1
|0
|Риса Бирк
|1
|0
|Фриз Мэтт
|1
|0
|Хаак Джастин
|1
|0
|Мартинес Алонсо
|1
|0
|Грей Тэйвон
|1
|0
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|4
|0
|Эдельман Даниэль
|2
|1
|Амайя Фрэнки
|3
|0
|Рейес Андрес
|1
|1
|Эйле Ноа
|1
|1
|Кармона Викельман
|2
|0
|Ванзейр Данте
|1
|0
|Бёрк Кори
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Толкин Джон
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Нгома Серж
|1
|0
|Страуд Питер
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
0% (0)
43% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
2
5
Нью-Йорк Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Нью-Йорк Ред Буллз
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
13% (1)
50% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
6
11
Нью-Йорк Сити
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
15% (2)
23% (3)
Нью-Йорк Ред Буллз
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
8
16
Голы по времени матча
Забито
10
13
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
2
20%
2
15%
31-45
1
10%
4
31%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
4
31%
76-90
Пропущено
7
15
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
2
29%
4
27%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
14%
6
40%
61-75
3
43%
2
13%
76-90
Забито
6
11
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 9
1
17%
2
18%
1-15
1
17%
1
9%
16-30
3
50%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
8
4
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
2
25%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
3
38%
1
25%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
1
25%
76-90
Забито
16
24
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
13%
2
8%
1-15
3
19%
4
17%
16-30
5
31%
3
13%
31-45
1
6%
7
29%
29%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
4
25%
6
25%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
4
27%
5
26%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
20%
4
21%
46-60
2
13%
6
32%
61-75
4
27%
3
16%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Нью-Йорк Сити - Колорадо Рэпидс 0:2 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Барселона Гуаякиль - Нью-Йорк Сити 1:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Лос-Анджелес - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Нэшвилл - Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Ред Буллз 0:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Берег Флориды 6:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:1
Результаты матчей
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Точный счет
2:0
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
6:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
6:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
2
5 раз 38%
0
3 раза 23%
4
3 раза 23%
1
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
41
43
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
62
24
53
15
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
103
67
85
112
310
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|22 - 32
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|17 - 10
|30
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|35 - 20
|29
|3.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 20
|23
|5.
|3:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 19
|22
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 23
|18
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|0:3 Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 29
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 22
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|2.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|3:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 7
|15
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|21 - 9
|15
|5.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|4.
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|6.
|0:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|3:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Остин
|Касканте Хулио
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5