Тур: 1. Стадион: Банк оф Америка стадиум.
0:0
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаАуде Хулиан
31' Желтая карточкаДеягере Брехт
82' Желтая карточкаБронико Брандт
90'+4
Ход матча
14
Бёрн
Натан
20
Педро
Жоао
24
Нил
Джален
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Бёрн НатанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Педро ЖоаоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Бингэм ДэвидВратарь
- Защитник
-
32 Диоп ХамадиЗащитник
- Защитник
-
30 Урсо ЖуниорПолузащитник
-
37 Арфилд СкоттПолузащитник
- Полузащитник
-
38 Тавареш ЮриПолузащитник
-
25 Tyger Smalls
-
Главный тренер: Смит Дин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Нил ДжаленЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пуч РикардПолузащитник
-
11 Пек ГабриэлНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берри МигельНападающий
-
Главный тренер: Вэнни Грег
История личных встреч
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
0
1
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Тотал матчей
2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
0
54
Бомбардиры внутри турнира
Шарлотт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Агьеманг Патрик
|3
|0.21
|Варгас Кервин Кальдерон
|2
|0.14
|Вествуд Эшли
|2
|0.14
|Деягере Брехт
|1
|0.07
|Петкович Никола
|1
|0.07
|Копетти Энцо
|1
|0.07
|Тавареш Юри
|1
|0.07
|Диани Джибриль
|1 (1)
|0.07
|Абада Лиэль
|1
|0.07
|Маланда Адилсон
|1
|0.07
|Бёрн Натан
|0
|0
|Педро Жоао
|0
|0
|Уронен Йере
|0
|0
|Линдси Джейлин
|0
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йовелич Деян
|7
|0.5
|Пейнтсил Джозеф
|4 (1)
|0.29
|Пуч Рикард
|3
|0.21
|Пек Габриэл
|3
|0.21
|Ёсида Мая
|2
|0.14
|Фагундес Диего
|2
|0.14
|Дельгадо Марко
|1
|0.07
|Ауде Хулиан
|1
|0.07
|Завалета Эрик
|1
|0.07
|Берри Мигель
|1
|0.07
|Бругман Гастон
|0
|0
Карточки
Шарлотт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деягере Брехт
|5
|0
|Варгас Кервин Кальдерон
|5
|0
|Вествуд Эшли
|4
|0
|Тавареш Юри
|4
|0
|Агьеманг Патрик
|2
|0
|Арфилд Скотт
|2
|0
|Петкович Никола
|2
|0
|Урсо Жуниор
|2
|0
|Бронико Брандт
|2
|0
|Приветт Эндрю
|2
|0
|Кахлина Кристиян
|1
|0
|Бёрн Натан
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Уронен Йере
|1
|0
|Копетти Энцо
|1
|0
|Линдси Джейлин
|1
|0
|Диани Джибриль
|1
|0
|Абада Лиэль
|1
|0
|Tyger Smalls
|1
|0
Лос-Анджелес Гэлакси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касерес Мартин
|3
|1
|Пуч Рикард
|4
|0
|Дельгадо Марко
|2
|1
|Пейнтсил Джозеф
|3
|0
|Ауде Хулиан
|2
|0
|Завалета Эрик
|0
|1
|Бругман Гастон
|1
|0
|Фагундес Диего
|1
|0
|Ямане Мики
|1
|0
|Серрильо Эдвин
|1
|0
Результаты матчей
Шарлотт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
1
5
Шарлотт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
12
Шарлотт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
17
Голы по времени матча
Забито
10
14
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
4
40%
4
29%
76-90
Пропущено
6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Забито
4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Пропущено
7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
71%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
14
26
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
14%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
1
7%
6
23%
61-75
4
29%
7
27%
76-90
Пропущено
13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
6
46%
5
25%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
31%
3
15%
76-90
Результаты последних матчей
Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1
Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4
Результаты матчей
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
32
17
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
311
86
113
59
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 20
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 32
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 16
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 20
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 21
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 31
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 25
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|2:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 3
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|2:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|2:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|12 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6
|Портленд Тимберс
|Чара Диего
|1 4