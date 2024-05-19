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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Шарлотт
0:0
Конец матча
Лос-Анджелес Гэлакси
0'
29' Желтая карточка
Ауде Хулиан
31' Желтая карточка
Деягере Брехт
82' Желтая карточка
Бронико Брандт
90'+4
1
Кахлина
Кристиян
14
Бёрн
Натан
29
Маланда
Адилсон
34
Приветт
Эндрю
20
Педро
Жоао
13
Бронико
Брандт
8
Вествуд
Эшли
28
Диани
Джибриль
10
Деягере
Брехт
33
Агьеманг
Патрик
18
Варгас
Кервин
Кальдерон
35
Мичович
Новак
2
Ямане
Мики
4
Ёсида
Мая
24
Нил
Джален
3
Ауде
Хулиан
8
Дельгадо
Марко
20
Серрильо
Эдвин
10
Пуч
Рикард
11
Пек
Габриэл
9
Йовелич
Деян
7
Фагундес
Диего
Шарлотт
4-3-3
Лос-Анджелес Гэлакси
4-3-3

История личных встреч

Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
0:3
М
0:1
М
0:1

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

0
1

Голов в среднем за матч

0
1

Среднее время на гол

0
90

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

0
54

Бомбардиры внутри турнира

Шарлотт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Агьеманг Патрик 3 0.21
Варгас Кервин Кальдерон 2 0.14
Вествуд Эшли 2 0.14
Деягере Брехт 1 0.07
Петкович Никола 1 0.07
Копетти Энцо 1 0.07
Тавареш Юри 1 0.07
Диани Джибриль 1 (1) 0.07
Абада Лиэль 1 0.07
Маланда Адилсон 1 0.07
Бёрн Натан 0 0
Педро Жоао 0 0
Уронен Йере 0 0
Линдси Джейлин 0 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йовелич Деян 7 0.5
Пейнтсил Джозеф 4 (1) 0.29
Пуч Рикард 3 0.21
Пек Габриэл 3 0.21
Ёсида Мая 2 0.14
Фагундес Диего 2 0.14
Дельгадо Марко 1 0.07
Ауде Хулиан 1 0.07
Завалета Эрик 1 0.07
Берри Мигель 1 0.07
Бругман Гастон 0 0

Карточки

Шарлотт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деягере Брехт 5 0
Варгас Кервин Кальдерон 5 0
Вествуд Эшли 4 0
Тавареш Юри 4 0
Агьеманг Патрик 2 0
Арфилд Скотт 2 0
Петкович Никола 2 0
Урсо Жуниор 2 0
Бронико Брандт 2 0
Приветт Эндрю 2 0
Кахлина Кристиян 1 0
Бёрн Натан 1 0
Педро Жоао 1 0
Уронен Йере 1 0
Копетти Энцо 1 0
Линдси Джейлин 1 0
Диани Джибриль 1 0
Абада Лиэль 1 0
Tyger Smalls 1 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касерес Мартин 3 1
Пуч Рикард 4 0
Дельгадо Марко 2 1
Пейнтсил Джозеф 3 0
Ауде Хулиан 2 0
Завалета Эрик 0 1
Бругман Гастон 1 0
Фагундес Диего 1 0
Ямане Мики 1 0
Серрильо Эдвин 1 0

Результаты матчей

Шарлотт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

1
5
Шарлотт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Лос-Анджелес Гэлакси
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
67% (6)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
12
Шарлотт
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Лос-Анджелес Гэлакси
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
64% (9)
7% (1)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
17

Голы по времени матча

Забито

10
14
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
3
30%
2
14%
46-60
1
10%
5
36%
61-75
4
40%
4
29%
76-90

Пропущено

6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 7
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
3
50%
2
17%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Забито

4
12
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
25%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Пропущено

7
8
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
5
71%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

14
26
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 18
9 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
2
14%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
3
21%
1
4%
31-45
4
29%
5
19%
46-60
1
7%
6
23%
61-75
4
29%
7
27%
76-90

Пропущено

13
20
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 11
0
0%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
6
46%
5
25%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
4
31%
3
15%
76-90

Результаты последних матчей

Шарлотт
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Шарлотт - Нэшвилл 1:0 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Нью-Йорк Сити - Шарлотт 2:1
Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3 Шарлотт - Торонто 3:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Нэшвилл - Шарлотт 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Шарлотт - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 5:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2
Лос-Анджелес Гэлакси
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Лос-Анджелес Гэлакси - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Нэшвилл - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Шарлотт 0:3 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Лос-Анджелес Гэлакси - Даллас 1:4

Результаты матчей

Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
3
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Шарлотт
Лос-Анджелес Гэлакси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
1.5
3
2
1
7
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
8
6
1
13
2.5
5
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 14 6 4 4 23 - 20 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 3 7 3 19 - 20 16
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 16 14
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
12.
Даллас
 Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 32 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 14 9 3 2 19 - 11 30
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 7 2 5 18 - 16 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
5.
Торонто
 Заявка 14 7 1 6 21 - 20 22
6.
Коламбус Крю
 Заявка 13 5 6 2 19 - 13 21
7.
Шарлотт
 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 25 - 21 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 3 3 7 17 - 31 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 2 1 9 9 - 25 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 3 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
2.
Шарлотт
 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 8 3 3 2 14 - 12 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
11.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 15 - 9 13
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 13 8
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 12 (3)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Портленд Тимберс Чара Диего 1 4
Весь список
  • 63'
    Ауде Хулиан уходит с поля. Джон Нельсон выходит вместо него
  • 63'
    Дельгадо Марко уходит с поля. Бругман Гастон выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Деягере Брехт получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Ауде Хулиан получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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