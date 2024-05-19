Тур: 1. Стадион: Джилетт.
0:3
Конец матча
0'
14' Красная карточкаСпаулдинг Райан
17' Желтая карточкаКесслер Генри
30' Желтая карточкаХарриэль Натан
0:1
38' ГолКарранса Хулиан
0:2
47' ГолГаздаг Даниэль
66' Желтая карточкаВриони Джакомо
0:3
80' ГолГаздаг Даниэль
85' Желтая карточкаАрреага Хавьер
90'+9
Ход матча
14'
17'
30'
38'
0:1
47'
0:2
66'
80'
0:3
85'
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
10
Хиль
Карлес
27
Вагнер
Кай
31
Флэк
Леон
- Основной состав
-
31 Ивачич АльязВратарь
-
12 Лима НикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Бак НоуэлПолузащитник
-
14 Харкс ИэнПолузащитник
- Нападающий
-
17 Вуд БоббиНападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Вагнер КайЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Флэк ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Рик ЭндрюВратарь
- Защитник
-
15 Мбезо ОливьеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Буэно ХесусПолузащитник
-
28 Барибо ТайНападающий
-
25 Донован КрисНападающий
-
Главный тренер: Кёртин Джим
История личных встреч
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
17 матчей
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед
27 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы
Первый тайм
37%
63%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 24 победы
44 матча
25%
20.5%
54.5%
11 побед 9 ничьих 24 победы
Первый тайм
29.5%
36.4%
34.1%
13 побед 16 ничьих 15 побед
Второй тайм
20.5%
25%
54.5%
9 побед 11 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
23
22
Голов в среднем за матч
1.21
0.88
Среднее время на гол
74
102
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
1.88
1.32
Среднее время на гол
47
68
Всего голов
70
47
Голов в среднем за матч
1.59
1.07
Тотал матчей
2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42
Среднее время на гол
56
84
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хиль Карлес
|4
|0.33
|Чанкалай Томас
|2
|0.17
|Вриони Джакомо
|2
|0.17
|Хиль Начо
|1
|0.08
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Боатенг Эммануль II
|0
|0
|Байрактаревич Есмир
|0
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Газдаг Даниэль
|9 (2)
|0.69
|Карранса Хулиан
|6
|0.46
|Уре Микаэль
|4
|0.31
|МакГлинн Джек
|2
|0.15
|Бедойя Алехандро
|2
|0.15
|Салливан Куинн
|1
|0.08
|Вагнер Кай
|1
|0.08
|Харриэль Натан
|0
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|0
|0
|Эллиотт Джек
|0
|0
|Рафанелло Жереми
|0
|0
Карточки
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вриони Джакомо
|3
|1
|Полстер Мэтт
|4
|0
|Харкс Иэн
|4
|0
|Чанкалай Томас
|4
|0
|Кесслер Генри
|4
|0
|Хиль Карлес
|3
|0
|Хиль Начо
|2
|0
|Спаулдинг Райан
|0
|1
|Ивачич Альяз
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Лима Ник
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Борреро Дилан
|1
|0
Филадельфия Юнион
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Карранса Хулиан
|5
|0
|Лоу Дэмион
|4
|0
|Мартинес Хосе Андрес
|4
|0
|Бедойя Алехандро
|3
|0
|Эллиотт Джек
|3
|0
|Газдаг Даниэль
|2
|0
|Уре Микаэль
|2
|0
|Вагнер Кай
|2
|0
|Харриэль Натан
|2
|0
|Салливан Куинн
|2
|0
|Глеснес Якоб
|1
|0
|МакГлинн Джек
|1
|0
|Флэк Леон
|1
|0
|Семмле Оливер
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
7
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Филадельфия Юнион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
1
4
Нью-Инглэнд Революшн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Филадельфия Юнион
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
14
12
Упущенные победы
4
11
Голы по времени матча
Забито
4
15
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
0
0%
5
33%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Забито
5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90
Пропущено
14
12
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Забито
9
25
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
2
22%
2
8%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
3
33%
5
20%
61-75
2
22%
7
28%
76-90
Пропущено
25
21
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
5
20%
7
33%
31-45
6
24%
4
19%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
7
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3
Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1
Результаты матчей
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:2
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
15
61
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
111
103
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 20
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 32
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 16
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 20
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 21
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 31
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 25
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|2:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 3
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|2:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|2:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|12 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6
|Портленд Тимберс
|Чара Диего
|1 4