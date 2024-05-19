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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Нью-Инглэнд Революшн
0:3
Конец матча
Филадельфия Юнион
0'
14' Красная карточка
Спаулдинг Райан
17' Желтая карточка
Кесслер Генри
30' Желтая карточка
Харриэль Натан
0:1
38' Гол
Карранса Хулиан
0:2
47' Гол
Газдаг Даниэль
66' Желтая карточка
Вриони Джакомо
0:3
80' Гол
Газдаг Даниэль
85' Желтая карточка
Арреага Хавьер
90'+9
31
Ивачич
Альяз
12
Лима
Ник
3
Арреага
Хавьер
4
Кесслер
Генри
34
Спаулдинг
Райан
8
Полстер
Мэтт
28
Кэй
Марк-Энтони
47
Байрактаревич
Есмир
10
Хиль
Карлес
11
Борреро
Дилан
9
Вриони
Джакомо
1
Семмле
Оливер
26
Харриэль
Натан
3
Эллиотт
Джек
5
Глеснес
Якоб
27
Вагнер
Кай
8
Мартинес
Хосе
Андрес
11
Бедойя
Алехандро
31
Флэк
Леон
10
Газдаг
Даниэль
7
Уре
Микаэль
9
Карранса
Хулиан
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1
Филадельфия Юнион
4-1-2-1-2

История личных встреч

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

17 матчей

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

76.5%
35.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.9%
41.2%
5.9%
9 побед 7 ничьих 0 побед

27 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 3 ничьи 24 победы

Первый тайм

37%
63%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

14.8%
85.2%
0 побед 4 ничьи 24 победы

44 матча

25%
20.5%
54.5%
11 побед 9 ничьих 24 победы

Первый тайм

29.5%
36.4%
34.1%
13 побед 16 ничьих 15 побед

Второй тайм

20.5%
25%
54.5%
9 побед 11 ничьих 24 победы

История матчей

ТМК
0:0
М
0:1
М
3:1
М
2:1
М
3:0
ТМК
2:0
М
2:1
М
1:1
М
0:1
М
2:1
М
1:1
М
0:2
М
2:0
М
1:2
М
2:1
М
0:0
ЧМ
1:0
М
1:1
М
6:1
М
1:0
М
2:3
М
2:0
М
3:0
М
3:0
М
0:4
ОК
1:1
М
3:0
М
1:1
М
0:1
М
1:2
ОК
2:0
М
1:3
М
3:5
М
1:0
М
5:1
М
2:0
М
1:0
М
1:0
М
0:0
М
2:1
М
4:4
М
0:3
М
1:2
М
1:1

Голы

Всего голов

23
22

Голов в среднем за матч

1.21
0.88

Среднее время на гол

74
102

Всего голов

47
25

Голов в среднем за матч

1.88
1.32

Среднее время на гол

47
68

Всего голов

70
47

Голов в среднем за матч

1.59
1.07

Тотал матчей

2.5
41
Больше 93%
Меньше 7%
3
33
Больше 75%
Меньше 25%
11
21
Больше 48%
Меньше 52%
23
8
Больше 18%
Меньше 82%
36
5
Больше 11%
Меньше 89%
39
4
Больше 9%
Меньше 91%
40
3
Больше 7%
Меньше 93%
41
2
Больше 5%
Меньше 95%
42

Среднее время на гол

56
84

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хиль Карлес 4 0.33
Чанкалай Томас 2 0.17
Вриони Джакомо 2 0.17
Хиль Начо 1 0.08
Полстер Мэтт 0 0
Боатенг Эммануль II 0 0
Байрактаревич Есмир 0 0
Филадельфия Юнион
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Газдаг Даниэль 9 (2) 0.69
Карранса Хулиан 6 0.46
Уре Микаэль 4 0.31
МакГлинн Джек 2 0.15
Бедойя Алехандро 2 0.15
Салливан Куинн 1 0.08
Вагнер Кай 1 0.08
Харриэль Натан 0 0
Мартинес Хосе Андрес 0 0
Эллиотт Джек 0 0
Рафанелло Жереми 0 0

Карточки

Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вриони Джакомо 3 1
Полстер Мэтт 4 0
Харкс Иэн 4 0
Чанкалай Томас 4 0
Кесслер Генри 4 0
Хиль Карлес 3 0
Хиль Начо 2 0
Спаулдинг Райан 0 1
Ивачич Альяз 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Лима Ник 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Борреро Дилан 1 0
Филадельфия Юнион
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карранса Хулиан 5 0
Лоу Дэмион 4 0
Мартинес Хосе Андрес 4 0
Бедойя Алехандро 3 0
Эллиотт Джек 3 0
Газдаг Даниэль 2 0
Уре Микаэль 2 0
Вагнер Кай 2 0
Харриэль Натан 2 0
Салливан Куинн 2 0
Глеснес Якоб 1 0
МакГлинн Джек 1 0
Флэк Леон 1 0
Семмле Оливер 1 0

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Филадельфия Юнион
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
7
Нью-Инглэнд Революшн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Филадельфия Юнион
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

1
4
Нью-Инглэнд Революшн
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Филадельфия Юнион
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
8% (1)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

14
12

Упущенные победы

4
11

Голы по времени матча

Забито

4
15
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
50%
2
13%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
25%
4
27%
61-75
0
0%
5
33%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
1
11%
16-30
2
18%
2
22%
31-45
3
27%
3
33%
46-60
1
9%
1
11%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Забито

5
10
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
5
50%
46-60
2
40%
1
10%
61-75
2
40%
2
20%
76-90

Пропущено

14
12
4 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
7%
2
17%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
3
21%
5
42%
31-45
3
21%
1
8%
46-60
3
21%
0
0%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Забито

9
25
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 19
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 0
1
11%
2
8%
1-15
1
11%
2
8%
16-30
2
22%
2
8%
31-45
0
0%
7
28%
46-60
3
33%
5
20%
61-75
2
22%
7
28%
76-90

Пропущено

25
21
8 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
4%
3
14%
1-15
2
8%
3
14%
16-30
5
20%
7
33%
31-45
6
24%
4
19%
46-60
4
16%
1
5%
61-75
7
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Нью-Инглэнд Революшн 4:2 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0
Нью-Йорк Сити - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Клуб Америка - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Клуб Америка 0:4 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Алахуэленсе - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 4:1 Нью-Инглэнд Революшн - Алахуэленсе 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Нью-Инглэнд Революшн - Индепендьенте Ла-Чоррера 3:0 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Индепендьенте Ла-Чоррера - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Нью-Инглэнд Революшн - Орландо Сити 1:3
Филадельфия Юнион
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 1:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3
Филадельфия Юнион - Реал Солт-Лейк 1:2 Атланта Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Нэшвилл - Филадельфия Юнион 1:2 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Пачука - Филадельфия Юнион 6:0 Филадельфия Юнион - Пачука 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Филадельфия Юнион - Саприсса 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Саприсса - Филадельфия Юнион 2:3 Нью-Инглэнд Революшн - Филадельфия Юнион 0:0 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Йорк Сити - Филадельфия Юнион 1:3 Остин - Филадельфия Юнион 1:1

Результаты матчей

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:4
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
2 раза 33%
2
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
2:2
3 раза 43%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
4 раза 57%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:2
4 раза 31%
1:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
2
1 раз 8%
2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
6
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
1
11
1.5
10
3

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 14 6 4 4 23 - 20 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 13 5 4 4 18 - 14 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 3 7 3 19 - 20 16
10.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 14 3 5 6 15 - 16 14
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
12.
Даллас
 Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 32 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 14 9 3 2 19 - 11 30
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 7 2 5 18 - 16 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
5.
Торонто
 Заявка 14 7 1 6 21 - 20 22
6.
Коламбус Крю
 Заявка 13 5 6 2 19 - 13 21
7.
Шарлотт
 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 25 - 21 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 3 3 7 17 - 31 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 2 1 9 9 - 25 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
13.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 6 1 4 1 6 - 3 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
2.
Шарлотт
 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 8 3 3 2 14 - 12 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:0 Заявка 7 3 2 2 8 - 6 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 0:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
11.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 15 - 9 13
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 13 8
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 12 (3)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Портленд Тимберс Чара Диего 1 4
Весь список
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