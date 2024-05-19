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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Цинциннати
1:0
Первый тайм: 42'
Сент-Луис Сити
0'
1:0
26' Пенальти
Акоста Лусиано
35' Желтая карточка
Кидзима Хосэи
36' Желтая карточка
Мерфи Ян

Ход матча

26'
Акоста Лусиано
1:0
35'
 
Кидзима Хосэи
36'
Мерфи Ян
 
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Сент-Луис Сити
1.76
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9.00
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Все Коэффициенты
18
Челентано
Роман
4
Хагглунд
Ник
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
15
Хэлси
Бретт
23
Орельяно
Лука
5
Нвободо
Обинна
20
Буха
Павел
10
Акоста
Лусиано
7
Кубо
Юя
22
Валенсуэла
Херардо
1
Бюрки
Роман
20
Уоттс
Акил
22
Хайберт
Кайл
4
Нильссон
Йоаким
44
Дюр
Николас
25
Джексон
Азиэл
6
Блом
Нджабуло
85
Кидзима
Хосэи
12
Помпеу
Селио
16
Адениран
Сэмюэл
9
Клаусс
Жоао
Цинциннати
3-4-1-2
Сент-Луис Сити
4-4-2

История личных встреч

Цинциннати
Сент-Луис Сити

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

М
5:1

Голы

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

5
0

Среднее время на гол

18
0

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Бомбардиры внутри турнира

Цинциннати
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акоста Лусиано 7 (1) 0.5
Кубо Юя 3 0.21
Бупендза Аарон 2 0.14
Келси Кевин 2 0.14
Бэрд Кори 1 0.07
Орельяно Лука 1 0.07
Робинсон Майлз 1 0.07
Йедлин Деандре 0 0
Буха Павел 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 (1) 0.38
Помпеу Селио 3 0.23
Адениран Сэмюэл 2 0.15
Альм Расмус 1 0.08
Тотлэнд Томас 1 0.08
Вассилев Индиана 1 0.08
Лёвен Эдуард 1 (1) 0.08
Нильссон Йоаким 1 0.08
Яро Джошуа 1 0.08
Острак Томаш 1 0.08
Дуркин Кристофер 0 0
Марканич Энтони 0 0

Карточки

Цинциннати
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Акоста Лусиано 4 0
Нвободо Обинна 4 0
Буха Павел 4 0
Кубо Юя 3 0
Миазга Мэтт 3 0
Мерфи Ян 3 0
Хэлси Бретт 1 1
Йедлин Деандре 2 0
Бупендза Аарон 2 0
Орельяно Лука 2 0
Робинсон Майлз 1 0
Бэрд Кори 1 0
Челентано Роман 1 0
Валенсуэла Херардо 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марканич Энтони 3 1
Паркер Тим 4 0
Тотлэнд Томас 4 0
Дуркин Кристофер 4 0
Помпеу Селио 4 0
Острак Томаш 3 0
Джексон Азиэл 3 0
Нильссон Йоаким 2 0
Альм Расмус 2 0
Блом Нджабуло 2 0
Вассилев Индиана 2 0
Карнелл Брэдли 1 0
Адениран Сэмюэл 1 0

Результаты матчей

Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сент-Луис Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
9
Цинциннати
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

10
9
Цинциннати
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сент-Луис Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

11
18

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90

Забито

11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

16
18
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
19%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
4
22%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90

Пропущено

10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
1
10%
6
35%
76-90

Результаты последних матчей

Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3
Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1

Результаты матчей

Цинциннати
Сент-Луис Сити

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:2
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:2
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Тоталы голов в матче

Цинциннати
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
5
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
5
8
1.5
6
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
6.
Остин
 Заявка 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 13 3 7 3 18 - 18 16
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 3 4 6 15 - 16 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 4 6 25 - 27 13
12.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 22 - 32 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 14 9 3 2 17 - 10 30
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 15 8 5 2 35 - 20 29
3.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 14 7 2 5 17 - 15 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 5 3 24 - 20 23
5.
Торонто
 3:0 Заявка 14 7 1 6 19 - 19 22
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
7.
Коламбус Крю
 Заявка 12 4 6 2 16 - 12 18
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 23 18
9.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 13 3 6 4 22 - 21 15
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
11.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 3 3 7 16 - 29 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 2 2 8 9 - 22 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
2.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
3.
Торонто
 3:0 Заявка 7 5 0 2 13 - 7 15
4.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 4 3 1 21 - 9 15
5.
Цинциннати
 1:0 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
11.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 7 2 5 0 12 - 9 11
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 1 5 1 8 - 9 8
6.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
7.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
8.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Торонто
 3:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Коламбус Крю
 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Остин Касканте Хулио 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Цинциннати
Ничья
Сент-Луис Сити
1.76
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5.60
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9.00
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