Тур: 1. Стадион: TQL Stadium.
1:0
Первый тайм: 42'
Ход матча
26'
1:0
35'
36'
21
Миазга
Мэтт
32
Мерфи
Ян
15
Хэлси
Бретт
20
Буха
Павел
7
Кубо
Юя
20
Уоттс
Акил
22
Хайберт
Кайл
44
Дюр
Николас
12
Помпеу
Селио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Миазга МэттЗащитник
-
32 Мерфи ЯнЗащитник
-
15 Хэлси БреттЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Буха ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
7 Кубо ЮяНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Фостер ИсайяЗащитник
- Защитник
-
14 Келлер КиппЗащитник
- Полузащитник
-
27 Асад ЯмильПолузащитник
-
26 Пинту МаликПолузащитник
- Нападающий
-
19 Келси КевинНападающий
-
Главный тренер: Нунан Пэт
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Уоттс АкилЗащитник
-
22 Хайберт КайлЗащитник
- Защитник
-
44 Дюр НиколасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Помпеу СелиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Паркер ТимЗащитник
-
21 Альм РасмусПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карнелл Брэдли
История личных встреч
Цинциннати
Сент-Луис Сити
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
5
0
Среднее время на гол
18
0
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Бомбардиры внутри турнира
Цинциннати
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акоста Лусиано
|7 (1)
|0.5
|Кубо Юя
|3
|0.21
|Бупендза Аарон
|2
|0.14
|Келси Кевин
|2
|0.14
|Бэрд Кори
|1
|0.07
|Орельяно Лука
|1
|0.07
|Робинсон Майлз
|1
|0.07
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Буха Павел
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5 (1)
|0.38
|Помпеу Селио
|3
|0.23
|Адениран Сэмюэл
|2
|0.15
|Альм Расмус
|1
|0.08
|Тотлэнд Томас
|1
|0.08
|Вассилев Индиана
|1
|0.08
|Лёвен Эдуард
|1 (1)
|0.08
|Нильссон Йоаким
|1
|0.08
|Яро Джошуа
|1
|0.08
|Острак Томаш
|1
|0.08
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Марканич Энтони
|0
|0
Карточки
Цинциннати
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Акоста Лусиано
|4
|0
|Нвободо Обинна
|4
|0
|Буха Павел
|4
|0
|Кубо Юя
|3
|0
|Миазга Мэтт
|3
|0
|Мерфи Ян
|3
|0
|Хэлси Бретт
|1
|1
|Йедлин Деандре
|2
|0
|Бупендза Аарон
|2
|0
|Орельяно Лука
|2
|0
|Робинсон Майлз
|1
|0
|Бэрд Кори
|1
|0
|Челентано Роман
|1
|0
|Валенсуэла Херардо
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марканич Энтони
|3
|1
|Паркер Тим
|4
|0
|Тотлэнд Томас
|4
|0
|Дуркин Кристофер
|4
|0
|Помпеу Селио
|4
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Джексон Азиэл
|3
|0
|Нильссон Йоаким
|2
|0
|Альм Расмус
|2
|0
|Блом Нджабуло
|2
|0
|Вассилев Индиана
|2
|0
|Карнелл Брэдли
|1
|0
|Адениран Сэмюэл
|1
|0
Результаты матчей
Цинциннати
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сент-Луис Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
9
Цинциннати
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Сент-Луис Сити
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
10
9
Цинциннати
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
54% (7)
38% (5)
Сент-Луис Сити
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
18
Голы по времени матча
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
9 Не забивали 8
2
40%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
33%
1
9%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
18%
46-60
1
33%
1
9%
61-75
0
0%
5
45%
76-90
Забито
11
9
2 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
9%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
3
27%
2
22%
46-60
4
36%
3
33%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
2
33%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
16
18
5 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
3
19%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
13%
3
17%
31-45
4
25%
4
22%
46-60
5
31%
4
22%
61-75
2
13%
3
17%
76-90
Пропущено
10
17
3 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
1
10%
2
12%
16-30
2
20%
1
6%
31-45
3
30%
4
24%
46-60
3
30%
2
12%
61-75
1
10%
6
35%
76-90
Результаты последних матчей
Цинциннати
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Цинциннати - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Орландо Сити - Цинциннати 0:1 Цинциннати - Колорадо Рэпидс 2:1
Атланта Юнайтед - Цинциннати 1:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Шарлотт - Цинциннати 1:1 Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Цинциннати 2:1 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати - Монтеррей 0:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Цинциннати - Кавальер 4:0 Цинциннати - Торонто 0:0 Кавальер - Цинциннати 0:2 Цинциннати - Нью-Инглэнд Революшн 5:2 Цинциннати - Филадельфия Юнион 4:3 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:2
Сент-Луис Сити
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 0:2 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3
Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 3:1 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Сент-Луис Сити 3:3 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Сити 2:0 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Сент-Луис Сити - Реал Солт-Лейк 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Сент-Луис Сити - Луисвилл Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 2:2 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес 1:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Сент-Луис Сити - Нэшвилл 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1
Результаты матчей
Цинциннати
Сент-Луис Сити
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:2
4 раза 57%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
5 раз 38%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
5 раз 38%
0
2 раза 15%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Тоталы голов в матче
Цинциннати
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
58
66
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|22 - 32
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|17 - 10
|30
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|35 - 20
|29
|3.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 20
|23
|5.
|3:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 19
|22
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 23
|18
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|0:3 Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 29
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 22
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|2.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|3:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 7
|15
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|21 - 9
|15
|5.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|4.
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|6.
|0:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|3:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Остин
|Касканте Хулио
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5