Из-за погодных условий начало матча переносится на 03:05 по московскому времени.

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Приветствуем всех любителей футбола! В рамках регулярного сезона МЛС "Интер Майами" сыграет против "Ди Си Юнайтед". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.