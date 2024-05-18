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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
Ди Си Юнайтед
Прогнозы 118
Интер Майами 96.6% (114)
X 3.4% (4)
Ди Си Юнайтед 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Коллендер
Дрейк
57
Вейгандт
Марсело
6
Авилес
Томас
21
Фрейре
Николас
18
Альба
Жорди
30
Кремаски
Бенджамин
5
Бускетс
Серхио
24
Грессель
Юлиан
10
Месси
Лионель
9
Суарес
Луис
7
Рохас
Матиас
II
24
Боно
Александер
97
Маквей
Кристофер
15
Бирнбом
Стив
3
Бартлетт
Лукас
22
Эррера
Аарон
7
Сантуш
Педру
8
Страуд
Джаред
25
Хопкинс
Джексон
43
Клих
Матеуш
20
Бентеке
Кристиан
21
Ку-Дипьетро
Теодор
Интер Майами
4-3-3
Ди Си Юнайтед
5-3-2

История личных встреч

Интер Майами
Ди Си Юнайтед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

История матчей

М
1:3
М
2:2
М
1:2
М
2:3
М
2:2
М
1:0
М
0:3
М
2:1

Голы

Всего голов

3
9

Голов в среднем за матч

1
1.8

Среднее время на гол

90
50

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.6
2.33

Среднее время на гол

56
38

Всего голов

11
16

Голов в среднем за матч

1.38
2

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

65
45

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Суарес Луис 11 0.79
Месси Лионель 10 (1) 0.71
Рохас Матиас II 3 0.21
Гомес Диего 2 0.14
Тейлор Роберт 2 0.14
Кампана Леонардо 2 0.14
Кремаски Бенджамин 2 0.14
Бускетс Серхио 1 0.07
Альба Жорди 1 0.07
Афонсо Лео 1 0.07
Грессель Юлиан 0 0
Руис Давид 0 0
Негри Франко 0 0
Редондо Федерико 0 0
Сандерленд Лоусон 0 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бентеке Кристиан 11 (1) 0.85
Страуд Джаред 1 0.08
Клих Матеуш 1 (1) 0.08
Сантуш Педру 1 0.08
Дахоме Кристиан 1 0.08
Ку-Дипьетро Теодор 1 0.08
Пирани Габриэл 1 0.08
Бартлетт Лукас 1 0.08
Флетчер Кристиан 1 0.08
Маррелл Джейкоб 1 0.08
Эррера Аарон 0 0
Антли Коннер 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Авилес Томас 5 0
Гомес Диего 4 0
Бускетс Серхио 3 0
Вейгандт Марсело 3 0
Аллен Ноа 3 0
Альба Жорди 2 0
Суарес Луис 2 0
Кривцов Сергей 2 0
Грессель Юлиан 2 0
Кампана Леонардо 2 0
Фрейре Николас 1 0
Тейлор Роберт 1 0
Негри Франко 1 0
Руис Давид 1 0
Редондо Федерико 1 0
Сэйлор Райан 1 0
Кремаски Бенджамин 1 0
Ди Си Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Клих Матеуш 5 0
Эррера Аарон 5 0
Сантуш Педру 2 1
Дахоме Кристиан 3 0
Страуд Джаред 3 0
Хопкинс Джексон 3 0
Бентеке Кристиан 2 0
Маквей Кристофер 2 0
Антли Коннер 2 0
Ку-Дипьетро Теодор 2 0
Пирани Габриэл 2 0
Бартлетт Лукас 2 0
Родригес Мартин IV 1 0
Пелтола Матти 1 0
Флетчер Кристиан 1 0
Акинмбони Матаи 1 0
Маррелл Джейкоб 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

5
5
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

14
8
Интер Майами
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
11

Упущенные победы

19
13

Голы по времени матча

Забито

22
9
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
9%
2
22%
31-45
5
23%
2
22%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
4
18%
1
11%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90

Забито

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Пропущено

11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
36%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90

Забито

36
21
13 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
5
14%
3
14%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
5
14%
6
29%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
8
22%
5
24%
61-75
8
22%
3
14%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
3
16%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Орландо Сити - Интер Майами 0:0 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4
Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:4 Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1
Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2

Результаты матчей

Интер Майами
Ди Си Юнайтед

Точный счет

1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Ди Си Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
1.5
Больше Меньше
4
3
3
4
2.5
1
6
2
5
3.5
2
5
4.5
1
6
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
3
3
4
3
2.5
1
5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
11
2
10
4
1.5
7
6
7
7
2.5
2
11
3
11
3.5
2
12
4.5
1
13
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
6.
Остин
 Заявка 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 13 3 8 2 18 - 17 17
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 3 4 6 15 - 16 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 4 6 25 - 27 13
12.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 22 - 32 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 14 8 4 2 35 - 20 28
2.
Цинциннати
 0:0 Заявка 14 8 4 2 16 - 10 28
3.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 14 7 2 5 17 - 15 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 5 3 24 - 20 23
5.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
6.
Торонто
 0:0 Заявка 14 6 2 6 16 - 19 20
7.
Коламбус Крю
 Заявка 12 4 6 2 16 - 12 18
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 13 4 5 4 20 - 23 17
9.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 13 3 6 4 22 - 21 15
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
11.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 13 3 4 6 16 - 26 13
14.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 2 2 8 9 - 22 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
2.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
3.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 21 - 9 14
4.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
5.
Торонто
 0:0 Заявка 7 4 1 2 10 - 7 13
6.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
7.
Цинциннати
 0:0 Заявка 7 3 3 1 5 - 3 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Сент-Луис Сити
 0:0 Заявка 6 0 5 1 9 - 11 5
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
12.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 0:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 7 2 5 0 12 - 9 11
5.
ФК Монреаль
 0:0 Заявка 9 2 3 4 9 - 17 9
6.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
7.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 6 1 4 1 8 - 9 7
9.
Торонто
 0:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Коламбус Крю
 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Остин Касканте Хулио 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Весь список
  • До матча
  • Из-за погодных условий начало матча переносится на 03:05 по московскому времени.
  • Приветствуем всех любителей футбола! В рамках регулярного сезона МЛС "Интер Майами" сыграет против "Ди Си Юнайтед". Текстовую онлайн-трансляцию этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 118
Интер Майами 96.6% (114)
X 3.4% (4)
Ди Си Юнайтед 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Ди Си Юнайтед
1.50
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6.00
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Интер Майами - Ди Си Юнайтед

Исход игры
Интер Майами
96.6% (115)
Ничья
3.4% (4)
Ди Си Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
73.83% (79)
Меньше
26.17% (28)
Обе команды забьют
Да
72.9% (78)
Нет
27.1% (29)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
35.3% (42)
3:1 Интер Майами
20.2% (24)
2:0 Интер Майами
18.5% (22)
3:2 Интер Майами
5.9% (7)
1:0 Интер Майами
4.2% (5)
2:2 Ничья
1.7% (2)
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