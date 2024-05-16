Тур: 1. Стадион: Чейз.
Позже
История личных встреч
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
9
Голов в среднем за матч
1
1.8
Среднее время на гол
90
50
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.6
2.33
Среднее время на гол
56
38
Всего голов
11
16
Голов в среднем за матч
1.38
2
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
65
45
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Суарес Луис
|11
|0.79
|Месси Лионель
|10 (1)
|0.71
|Рохас Матиас II
|3
|0.21
|Гомес Диего
|2
|0.14
|Тейлор Роберт
|2
|0.14
|Кампана Леонардо
|2
|0.14
|Кремаски Бенджамин
|2
|0.14
|Бускетс Серхио
|1
|0.07
|Альба Жорди
|1
|0.07
|Афонсо Лео
|1
|0.07
|Грессель Юлиан
|0
|0
|Руис Давид
|0
|0
|Негри Франко
|0
|0
|Редондо Федерико
|0
|0
|Сандерленд Лоусон
|0
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бентеке Кристиан
|11 (1)
|0.85
|Страуд Джаред
|1
|0.08
|Клих Матеуш
|1 (1)
|0.08
|Сантуш Педру
|1
|0.08
|Дахоме Кристиан
|1
|0.08
|Ку-Дипьетро Теодор
|1
|0.08
|Пирани Габриэл
|1
|0.08
|Бартлетт Лукас
|1
|0.08
|Флетчер Кристиан
|1
|0.08
|Маррелл Джейкоб
|1
|0.08
|Эррера Аарон
|0
|0
|Антли Коннер
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Авилес Томас
|5
|0
|Гомес Диего
|4
|0
|Бускетс Серхио
|3
|0
|Вейгандт Марсело
|3
|0
|Аллен Ноа
|3
|0
|Альба Жорди
|2
|0
|Суарес Луис
|2
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Грессель Юлиан
|2
|0
|Кампана Леонардо
|2
|0
|Фрейре Николас
|1
|0
|Тейлор Роберт
|1
|0
|Негри Франко
|1
|0
|Руис Давид
|1
|0
|Редондо Федерико
|1
|0
|Сэйлор Райан
|1
|0
|Кремаски Бенджамин
|1
|0
Ди Си Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клих Матеуш
|5
|0
|Эррера Аарон
|5
|0
|Сантуш Педру
|2
|1
|Дахоме Кристиан
|3
|0
|Страуд Джаред
|3
|0
|Хопкинс Джексон
|3
|0
|Бентеке Кристиан
|2
|0
|Маквей Кристофер
|2
|0
|Антли Коннер
|2
|0
|Ку-Дипьетро Теодор
|2
|0
|Пирани Габриэл
|2
|0
|Бартлетт Лукас
|2
|0
|Родригес Мартин IV
|1
|0
|Пелтола Матти
|1
|0
|Флетчер Кристиан
|1
|0
|Акинмбони Матаи
|1
|0
|Маррелл Джейкоб
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
5
5
Интер Майами
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
14
8
Интер Майами
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Ди Си Юнайтед
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
11
Упущенные победы
19
13
Голы по времени матча
Забито
22
9
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 9
5
23%
0
0%
1-15
1
5%
2
22%
16-30
2
9%
2
22%
31-45
5
23%
2
22%
46-60
5
23%
2
22%
61-75
4
18%
1
11%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
50%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
3
38%
2
25%
76-90
Забито
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
4
33%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
3
21%
3
25%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Пропущено
11
14
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
36%
1
7%
1-15
1
9%
2
14%
16-30
1
9%
2
14%
31-45
2
18%
2
14%
46-60
3
27%
2
14%
61-75
0
0%
5
36%
76-90
Забито
36
21
13 В 1-м тайме 11
23 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
5
14%
3
14%
1-15
3
8%
2
10%
16-30
5
14%
6
29%
31-45
7
19%
2
10%
46-60
8
22%
5
24%
61-75
8
22%
3
14%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 11
5
26%
1
5%
1-15
2
11%
6
27%
16-30
3
16%
2
9%
31-45
2
11%
2
9%
46-60
4
21%
4
18%
61-75
3
16%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Интер Майами - Нью-Йорк Ред Буллз 6:2 Нью-Инглэнд Революшн - Интер Майами 1:4 Интер Майами - Нэшвилл 3:1
Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Монтеррей - Интер Майами 3:1 Интер Майами - Колорадо Рэпидс 2:2 Интер Майами - Монтеррей 1:2 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Интер Майами 4:0 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Интер Майами - Нэшвилл 3:1 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Нэшвилл - Интер Майами 2:2 Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4
Ди Си Юнайтед
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Атланта Юнайтед - Ди Си Юнайтед 2:3 Ди Си Юнайтед - Филадельфия Юнион 2:2 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 2:0
Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 2:3 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Сент-Луис Сити - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Интер Майами 1:3 Цинциннати - Ди Си Юнайтед 0:0 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 3:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Аль-Иттифак - Ди Си Юнайтед 2:0 Al-Hilal Omdurman - Ди Си Юнайтед 3:1 Аль-Вахда Мекка - Ди Си Юнайтед 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Сити 2:0 Остин - Ди Си Юнайтед 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Ди Си Юнайтед 2:2 Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 3:5
Результаты матчей
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
Точный счет
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
5:0
1 раз 14%
6:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
1:4
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:3
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
6:2
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
2:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
2 раза 14%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
4 раза 31%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Ди Си Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
43
34
16
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
43
33
43
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
112
104
76
77
211
311
212
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|3.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|5.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|25 - 21
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|18 - 17
|16
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|22 - 32
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|35 - 20
|28
|2.
|Заявка
|13
|8
|3
|2
|16 - 10
|27
|3.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|24 - 19
|23
|4.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|14 - 13
|20
|5.
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|16 - 15
|20
|6.
|Заявка
|13
|6
|1
|6
|16 - 19
|19
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|20 - 23
|17
|9.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|22 - 21
|14
|10.
|Заявка
|12
|3
|5
|4
|16 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 15
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 26
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|9 - 22
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|10 - 6
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|21 - 9
|14
|3.
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|14 - 9
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|10 - 7
|12
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|7.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 8
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|2.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|9 - 11
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 15
|12
|4.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 9
|10
|5.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|9 - 17
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|7.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|8 - 9
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|14.
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|1 - 5
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Остин
|Касканте Хулио
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5
Прогнозы на матч Интер Майами - Ди Си Юнайтед
Исход игры
Интер Майами
100% (42)
Ничья
0% (0)
Ди Си Юнайтед
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
65.85% (27)
Меньше
34.15% (14)
Обе команды забьют
Да
63.41% (26)
Нет
36.59% (15)
Популярный счёт
2:1 Интер Майами
35.7% (15)
2:0 Интер Майами
23.8% (10)
3:2 Интер Майами
11.9% (5)
3:1 Интер Майами
9.5% (4)
1:0 Интер Майами
9.5% (4)
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