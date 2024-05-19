Тур: 1. Стадион: БМО Филд.
3:0
Первый тайм: 36'
Ход матча
6'
13'
19'
20
Флорес
Дейби
10
Дюк
Брайс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Флорес ДейбиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Гавран ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Томпсон КосиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Этьенн ДерикНападающий
-
29 Керр ДеандреНападающий
-
-
Главный тренер: Хердман Джон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дюк БрайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зухир РидаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Лоран Куртуа
История личных встреч
Торонто
ФК Монреаль
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
68.4%
52.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед
16 матчей
6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед
Первый тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед
35 матчей
42.9%
14.3%
42.8%
15 побед 5 ничьих 15 побед
Первый тайм
34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
25
Голов в среднем за матч
1.94
1.39
Среднее время на гол
46
64
Всего голов
30
25
Голов в среднем за матч
1.67
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
63
50
Голов в среднем за матч
1.8
1.43
Тотал матчей
2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
50
63
Бомбардиры внутри турнира
Торонто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Овусу Принс-Осеи
|6
|0.43
|Бернардески Федерико
|4
|0.29
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.14
|Спайсер Тайрис
|2
|0.14
|Инсинье Лоренцо
|2
|0.14
|Маршалл-Ратти Джакил
|1
|0.07
|Осорио Джонатан
|1
|0.07
|Петретта Рауль
|1
|0.07
|Камареро Алонсо Коэльо
|0
|0
|Флорес Дейби
|0
|0
|Франклин Кобе
|0
|0
|Керр Деандре
|0
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коккаро Матиас
|3 (2)
|0.23
|Мартинес Хосеф
|2
|0.15
|Ласситер Ариэль
|2
|0.15
|Вильсен Жюль-Антони
|2
|0.15
|Сунуси Ибрахим
|1
|0.08
|Шуэньер Матьё
|1 (1)
|0.08
|Фернандо Алварез
|1
|0.08
|Тойе Мейсон
|1
|0.08
|Янков Доминик
|1
|0.08
|Дюк Брайс
|1
|0.08
|Тейшейра Руан
|0
|0
|Пьетт Самюэль
|0
|0
|Эдвардс Рахим
|0
|0
Карточки
Торонто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лонг Кевин
|5
|1
|Бернардески Федерико
|4
|1
|Осорио Джонатан
|4
|0
|Джонсон Шон
|3
|0
|Рустед Сигурд
|3
|0
|Петретта Рауль
|3
|0
|Гомис Никесон
|3
|0
|Камареро Алонсо Коэльо
|3
|0
|О'Нил Шейн
|2
|0
|Инсинье Лоренцо
|2
|0
|Флорес Дейби
|1
|0
|Овусу Принс-Осеи
|1
|0
|Акинола Айо
|1
|0
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|Томпсон Коси
|1
|0
|Спайсер Тайрис
|1
|0
ФК Монреаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пьетт Самюэль
|4
|0
|Шуэньер Матьё
|4
|0
|Уотерман Джоэл
|4
|0
|Эдвардс Рахим
|2
|1
|Ласситер Ариэль
|3
|0
|Кэмпбелл Джордж
|3
|0
|Салиба Натан
|1
|1
|Зухир Рида
|2
|0
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Фернандо Алварез
|1
|0
|Коккаро Матиас
|1
|0
|Янков Доминик
|1
|0
|Сируа Жонатан
|1
|0
|Хоакин Соса
|1
|0
|Вильсен Жюль-Антони
|1
|0
Результаты матчей
Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
3
3
Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ФК Монреаль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
6
Упущенные победы
3
4
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
ФК Монреаль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Пропущено
7
18
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
8
44%
76-90
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90
Пропущено
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90
Забито
16
15
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
6%
3
20%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
7
44%
2
13%
76-90
Пропущено
19
27
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
8
42%
10
37%
76-90
Результаты последних матчей
Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0
ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0
Результаты матчей
Торонто
ФК Монреаль
Точный счет
1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:3
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Торонто
ФК Монреаль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
31
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
44
25
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
84
58
66
112
210
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|22 - 11
|25
|2.
|0:0 Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|3.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|19 - 13
|21
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 18
|21
|6.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|16 - 15
|19
|7.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|18 - 14
|18
|8.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|11 - 12
|17
|9.
|0:1 Заявка
|13
|3
|7
|3
|18 - 18
|16
|10.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|15 - 16
|13
|11.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|25 - 27
|13
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|12 - 16
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|19 - 21
|11
|14.
|Заявка
|13
|3
|1
|9
|22 - 32
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|14
|9
|3
|2
|17 - 10
|30
|2.
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|35 - 20
|29
|3.
|1:0 Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 15
|23
|4.
|0:1 Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 20
|23
|5.
|3:0 Заявка
|14
|7
|1
|6
|19 - 19
|22
|6.
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|7.
|Заявка
|12
|4
|6
|2
|16 - 12
|18
|8.
|0:0 Заявка
|14
|4
|6
|4
|20 - 23
|18
|9.
|0:0 Заявка
|13
|3
|6
|4
|22 - 21
|15
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 20
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|0:3 Заявка
|13
|3
|3
|7
|16 - 29
|12
|14.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|12 - 23
|10
|15.
|0:0 Заявка
|12
|2
|2
|8
|9 - 22
|8
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 10
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|4.
|0:1 Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|7.
|0:0 Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|5 - 5
|8
|12.
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|7 - 11
|6
|13.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 3
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|2.
|1:0 Заявка
|8
|5
|1
|2
|11 - 7
|16
|3.
|3:0 Заявка
|7
|5
|0
|2
|13 - 7
|15
|4.
|0:0 Заявка
|8
|4
|3
|1
|21 - 9
|15
|5.
|1:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|0:1 Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|0:0 Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 12
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|4 - 8
|5
|14.
|0:3 Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|15.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0 Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|12 - 10
|11
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 6
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 15
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|0:1 Заявка
|6
|0
|4
|2
|9 - 12
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|4 - 9
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|0:0 Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|0:1 Заявка
|9
|3
|3
|3
|13 - 16
|12
|4.
|0:0 Заявка
|7
|2
|5
|0
|12 - 9
|11
|5.
|0:0 Заявка
|7
|1
|5
|1
|8 - 9
|8
|6.
|0:3 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 20
|8
|7.
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|8 - 13
|7
|8.
|1:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|3:0 Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|0:0 Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 4
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|5
|Остин
|Касканте Хулио
|5
|Ванкувер Уайткэпс
|Кубас Андрес
|5