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Тур: 1. Стадион: .
Торонто
3:0
Первый тайм: 36'
ФК Монреаль

Ход матча

6'
Лонгстафф Мэттью
(Спайсер Тайрис)
1:0
13'
Бернардески Федерико
(Флорес Дейби)
2:0
19'
Овусу Принс-Осеи
(Инсинье Лоренцо)
3:0
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
ФК Монреаль
1.91
4.60
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4.40
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Все Коэффициенты
1
Джонсон
Шон
17
Рустед
Сигурд
15
Гомис
Никесон
28
Петретта
Рауль
10
Бернардески
Федерико
16
Спайсер
Тайрис
14
Камареро
Алонсо
Коэльо
20
Флорес
Дейби
24
Инсинье
Лоренцо
8
Лонгстафф
Мэттью
99
Овусу
Принс-Осеи
40
Сируа
Жонатан
24
Кэмпбелл
Джордж
16
Уотерман
Джоэл
4
Фернандо
Алварез
22
Тейшейра
Руан
11
Ласситер
Ариэль
6
Пьетт
Самюэль
29
Шуэньер
Матьё
28
Вильсен
Жюль-Антони
10
Дюк
Брайс
14
Сунуси
Ибрахим
Торонто
3-4-2-1
ФК Монреаль
3-4-2-1

История личных встреч

Торонто
ФК Монреаль

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

68.4%
52.6%
13 побед 10 ничьих 0 побед

16 матчей

6.3%
93.7%
0 побед 1 ничья 15 побед

Первый тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 8 побед

35 матчей

42.9%
14.3%
42.8%
15 побед 5 ничьих 15 побед

Первый тайм

34.3%
34.3%
31.4%
12 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

37.1%
40%
22.9%
13 побед 14 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:3
М
2:0
М
3:4
М
1:0
М
1:1
М
3:1
М
4:2
М
1:2
М
0:1
М
0:1
М
3:4
М
2:1
М
0:2
М
2:0
М
3:1
М
1:0
М
1:0
М
3:5
М
1:3
М
5:2
М
3:2
М
2:2
М
0:1
М
0:2
М
3:0
М
2:1
М
2:1
М
3:1
М
1:1
М
0:2
М
1:0
М
3:3
М
2:1
М
0:0
М
3:0

Голы

Всего голов

33
25

Голов в среднем за матч

1.94
1.39

Среднее время на гол

46
64

Всего голов

30
25

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.8
1.43

Тотал матчей

2.5
34
Больше 97%
Меньше 3%
1
27
Больше 77%
Меньше 23%
8
20
Больше 57%
Меньше 43%
15
13
Больше 37%
Меньше 63%
22
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
6
Больше 17%
Меньше 83%
29
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

50
63

Бомбардиры внутри турнира

Торонто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Овусу Принс-Осеи 6 0.43
Бернардески Федерико 4 0.29
Лонгстафф Мэттью 2 0.14
Спайсер Тайрис 2 0.14
Инсинье Лоренцо 2 0.14
Маршалл-Ратти Джакил 1 0.07
Осорио Джонатан 1 0.07
Петретта Рауль 1 0.07
Камареро Алонсо Коэльо 0 0
Флорес Дейби 0 0
Франклин Кобе 0 0
Керр Деандре 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коккаро Матиас 3 (2) 0.23
Мартинес Хосеф 2 0.15
Ласситер Ариэль 2 0.15
Вильсен Жюль-Антони 2 0.15
Сунуси Ибрахим 1 0.08
Шуэньер Матьё 1 (1) 0.08
Фернандо Алварез 1 0.08
Тойе Мейсон 1 0.08
Янков Доминик 1 0.08
Дюк Брайс 1 0.08
Тейшейра Руан 0 0
Пьетт Самюэль 0 0
Эдвардс Рахим 0 0

Карточки

Торонто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лонг Кевин 5 1
Бернардески Федерико 4 1
Осорио Джонатан 4 0
Джонсон Шон 3 0
Рустед Сигурд 3 0
Петретта Рауль 3 0
Гомис Никесон 3 0
Камареро Алонсо Коэльо 3 0
О'Нил Шейн 2 0
Инсинье Лоренцо 2 0
Флорес Дейби 1 0
Овусу Принс-Осеи 1 0
Акинола Айо 1 0
Лонгстафф Мэттью 1 0
Томпсон Коси 1 0
Спайсер Тайрис 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пьетт Самюэль 4 0
Шуэньер Матьё 4 0
Уотерман Джоэл 4 0
Эдвардс Рахим 2 1
Ласситер Ариэль 3 0
Кэмпбелл Джордж 3 0
Салиба Натан 1 1
Зухир Рида 2 0
Ваньяма Виктор 1 0
Мартинес Хосеф 1 0
Фернандо Алварез 1 0
Коккаро Матиас 1 0
Янков Доминик 1 0
Сируа Жонатан 1 0
Хоакин Соса 1 0
Вильсен Жюль-Антони 1 0

Результаты матчей

Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
ФК Монреаль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

3
3
Торонто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
ФК Монреаль
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
6

Упущенные победы

3
4
Торонто
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
ФК Монреаль
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

10
8
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
0
0%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
13%
46-60
2
20%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Пропущено

7
18
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 12
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
0
0%
1
6%
1-15
1
14%
3
17%
16-30
1
14%
2
11%
31-45
1
14%
2
11%
46-60
1
14%
2
11%
61-75
3
43%
8
44%
76-90

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
50%
1
14%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
2
17%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Забито

16
15
4 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 5
1
6%
3
20%
1-15
1
6%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
2
13%
3
20%
61-75
7
44%
2
13%
76-90

Пропущено

19
27
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 10
1
5%
1
4%
1-15
3
16%
5
19%
16-30
3
16%
4
15%
31-45
1
5%
5
19%
46-60
3
16%
2
7%
61-75
8
42%
10
37%
76-90

Результаты последних матчей

Торонто
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Нэшвилл - Торонто 2:0 Торонто - Нью-Йорк Сити 2:3 Торонто - Даллас 3:1 Орландо Сити - Торонто 1:2
Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Шарлотт - Торонто 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Торонто - Атланта Юнайтед 2:0 Нью-Йорк Сити - Торонто 2:1 Торонто - Шарлотт 1:0 Нью-Инглэнд Революшн - Торонто 0:1 Цинциннати - Торонто 0:0 Торонто - Лос-Анджелес 0:1 Торонто - Реал Солт-Лейк 1:1 Торонто - Нэшвилл 2:1 Торонто - Орландо Сити 0:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Торонто 3:0 Шарлотт - Торонто 3:0 Торонто - Цинциннати 2:3
ФК Монреаль
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 ФК Монреаль - Интер Майами 2:3 Нэшвилл - ФК Монреаль 4:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0
ФК Монреаль - Орландо Сити 2:2 ФК Монреаль - Цинциннати 2:1 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Ди Си Юнайтед - ФК Монреаль 1:0 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Интер Майами - ФК Монреаль 2:3 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6 Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0

Результаты матчей

Торонто
ФК Монреаль

Точный счет

1:0
2 раза 33%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
4 раза 50%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
2:3
2 раза 17%
0:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Торонто
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
3
1
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
4
5
8
1.5
6
6
1
12
2.5
2
10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 13 7 4 2 22 - 11 25
2.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
3.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 11 6 3 2 19 - 13 21
4.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 13 6 3 4 21 - 18 21
6.
Остин
 Заявка 13 5 4 4 16 - 15 19
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 12 5 3 4 18 - 14 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 12 5 2 5 11 - 12 17
9.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 13 3 7 3 18 - 18 16
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 13 3 4 6 15 - 16 13
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 13 3 4 6 25 - 27 13
12.
Даллас
 Заявка 11 3 2 6 12 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 12 2 5 5 19 - 21 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 13 3 1 9 22 - 32 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 14 9 3 2 17 - 10 30
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 15 8 5 2 35 - 20 29
3.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 14 7 2 5 17 - 15 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 14 6 5 3 24 - 20 23
5.
Торонто
 3:0 Заявка 14 7 1 6 19 - 19 22
6.
Шарлотт
 0:0 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
7.
Коламбус Крю
 Заявка 12 4 6 2 16 - 12 18
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 14 4 6 4 20 - 23 18
9.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 13 3 6 4 22 - 21 15
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
11.
Орландо Сити
 Заявка 12 3 4 5 14 - 20 13
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 13 3 3 7 16 - 29 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 13 2 4 7 12 - 23 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 12 2 2 8 9 - 22 8

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 7 4 2 1 14 - 10 14
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 6 4 1 1 10 - 3 13
4.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
8.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
10.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
11.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 2 2 2 5 - 5 8
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 5 2 0 3 7 - 11 6
13.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 5 1 3 1 6 - 3 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шарлотт
 0:0 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
2.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 8 5 1 2 11 - 7 16
3.
Торонто
 3:0 Заявка 7 5 0 2 13 - 7 15
4.
Интер Майами
 0:0 Заявка 8 4 3 1 21 - 9 15
5.
Цинциннати
 1:0 Заявка 7 4 2 1 6 - 3 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 7 2 1 4 7 - 12 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 2 3 4 - 8 5
14.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
15.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 0:0 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 7 3 2 2 12 - 10 11
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 3 1 2 8 - 6 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 5 1 2 2 5 - 5 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 7 1 2 4 11 - 15 5
11.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Сент-Луис Сити
 0:1 Заявка 6 0 4 2 9 - 12 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 5 0 1 4 4 - 9 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 1:0 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 0:0 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:1 Заявка 9 3 3 3 13 - 16 12
4.
Филадельфия Юнион
 0:0 Заявка 7 2 5 0 12 - 9 11
5.
Ди Си Юнайтед
 0:0 Заявка 7 1 5 1 8 - 9 8
6.
ФК Монреаль
 0:3 Заявка 9 2 2 5 9 - 20 8
7.
Орландо Сити
 Заявка 5 2 1 2 8 - 13 7
8.
Нью-Йорк Сити
 1:0 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Торонто
 3:0 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Коламбус Крю
 Заявка 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Шарлотт
 0:0 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 0:0 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 4
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 5
Остин Касканте Хулио 5
Ванкувер Уайткэпс Кубас Андрес 5
Весь список
Лучшие коэффициенты
Торонто
Ничья
ФК Монреаль
1.91
4.60
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4.40
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