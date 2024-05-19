Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
1:3
Конец матча
0'
24' Желтая карточкаКцихос Рафаэль
0:1
30' ГолРосси Диего
45' Желтая карточкаГутьеррес Брайан
0:2
55' ГолКристиан Рамирез
1:2
85' ГолТеран Карлос
1:3
88' ГолРассел-Роу Джейсен
90' Желтая карточкаНаварро Федерико
90'+7
Ход матча
24'
30'
0:1
45'
55'
85'
1:2
88'
90'
34
Брэди
Крис
15
Гутман
Эндрю
10
Росси
Диего
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гутман ЭндрюЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Дин ДжонатанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Барлоу ТомНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопас Фрэнк
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Росси ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Йебоа ЯвЗащитник
- Защитник
-
27 Арфстен МаксЗащитник
-
25 Завадски ШонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хабрун ТахаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Нанси Вильфрид
История личных встреч
Чикаго Файр
Коламбус Крю
22 матча
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
31.8%
9.1%
13 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
31.8%
13.7%
12 побед 7 ничьих 0 побед
23 матча
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Первый тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 18 побед
Второй тайм
30.4%
69.6%
0 побед 7 ничьих 19 побед
45 матчей
28.9%
33.3%
37.8%
13 побед 15 ничьих 17 побед
Первый тайм
28.9%
31.1%
40%
13 побед 14 ничьих 18 побед
Второй тайм
26.7%
31.1%
42.2%
12 побед 14 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
32
21
Голов в среднем за матч
1.52
0.88
Среднее время на гол
59
102
Всего голов
47
25
Голов в среднем за матч
1.96
1.19
Среднее время на гол
45
75
Всего голов
79
46
Голов в среднем за матч
1.76
1.02
Тотал матчей
2.5
42
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 80%
Меньше 20%
9
29
Больше 64%
Меньше 36%
16
14
Больше 31%
Меньше 69%
31
3
Больше 7%
Меньше 93%
42
1
Больше 2%
Меньше 98%
44
Среднее время на гол
51
88
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гутьеррес Брайан
|3 (1)
|0.21
|Кейперс Уго
|3
|0.21
|Герберс Фабиан
|2
|0.14
|Шакири Джердан
|2 (2)
|0.14
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.07
|Теран Карлос
|1
|0.07
|Акоста Келлин
|1
|0.07
|Кцихос Рафаэль
|0
|0
|Гутман Эндрю
|0
|0
|Брэди Крис
|0
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эрнандес Хуан
|4
|0.31
|Рассел-Роу Джейсен
|3
|0.23
|Росси Диего
|2
|0.15
|Моррис Эйдан
|2
|0.15
|Хинестроза Марино
|2
|0.15
|Арфстен Макс
|2
|0.15
|Фарси Мохамед
|1
|0.08
|Морейра Стивен
|1
|0.08
|Кристиан Рамирез
|1
|0.08
|Завадски Шон
|1
|0.08
|Йебоа Яв
|0
|0
|Амундсен Мальте
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кцихос Рафаэль
|4
|0
|Герберс Фабиан
|4
|0
|Аригони Аллан
|4
|0
|Теран Карлос
|2
|1
|Акоста Келлин
|3
|0
|Гутьеррес Брайан
|3
|0
|Барлоу Том
|2
|0
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|Шакири Джердан
|1
|0
|Сальквист Тобиас
|1
|0
|Наварро Федерико
|1
|0
|Гаспер Чейз
|1
|0
|Брэди Крис
|1
|0
Коламбус Крю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амундсен Мальте
|3
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|1
|Йебоа Яв
|2
|0
|Камашо Руди
|2
|0
|Росси Диего
|2
|0
|Завадски Шон
|2
|0
|Джонс Деррик
|0
|1
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Буш Ивен
|1
|0
|Кинтон Филип
|1
|0
|Арфстен Макс
|1
|0
|Шульте Патрик
|1
|0
|Хабрун Таха
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)
Коламбус Крю
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
2
3
Чикаго Файр
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Коламбус Крю
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
3
9
Чикаго Файр
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Коламбус Крю
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
8
9
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
3
33%
76-90
Пропущено
15
7
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 5
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
3
20%
3
43%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
4
57%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
20%
46-60
1
20%
3
30%
61-75
1
20%
3
30%
76-90
Пропущено
11
6
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
17%
46-60
3
27%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Забито
13
19
5 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
8%
1
5%
1-15
1
8%
4
21%
16-30
3
23%
0
0%
31-45
1
8%
5
26%
46-60
1
8%
3
16%
61-75
6
46%
6
32%
76-90
Пропущено
26
13
10 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 9
3
12%
1
8%
1-15
2
8%
0
0%
16-30
5
19%
3
23%
31-45
4
15%
1
8%
46-60
7
27%
3
23%
61-75
5
19%
5
38%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Чикаго Файр - Шарлотт 0:1 Сент-Луис Сити - Чикаго Файр 3:1 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Чикаго Файр - Атланта Юнайтед 0:0
Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 0:0 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 3:0 Нью-Инглэнд Революшн - Чикаго Файр 1:1 Чикаго Файр - ФК Монреаль 4:3 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Цинциннати 1:2 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Лос-Анджелес - Чикаго Файр 3:1 Остин - Чикаго Файр 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Сити - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Шарлотт 0:2
Коламбус Крю
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
ФК Монреаль - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - Цинциннати 1:2 Монтеррей - Коламбус Крю 1:3 Коламбус Крю - ФК Монреаль 0:0
Коламбус Крю - Монтеррей 2:1 Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Реал Солт-Лейк - Коламбус Крю 0:0 Тигрес - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Ди Си Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - Тигрес 1:1 Нэшвилл - Коламбус Крю 2:2 Шарлотт - Коламбус Крю 2:0 Коламбус Крю - Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Крю - Чикаго Файр 2:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Коламбус Крю - Атланта Юнайтед 1:0 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 2:1 Цинциннати - Коламбус Крю 2:3
Результаты матчей
Чикаго Файр
Коламбус Крю
Точный счет
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:4
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
4
1 раз 7%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Коламбус Крю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
61
26
34
17
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
15
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
311
67
113
310
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|4
|4
|18 - 14
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 20
|16
|10.
|0:0 Заявка
|14
|3
|5
|6
|15 - 16
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 32
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 16
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 20
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 21
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 31
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 25
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|2:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|11.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|13.
|0:0 Заявка
|6
|1
|4
|1
|6 - 3
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|2:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|2:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|5.
|0:0 Заявка
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|0:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|12 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6
|Портленд Тимберс
|Чара Диего
|1 4