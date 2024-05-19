Тур: 1. Стадион: Q2 Stadium.
3:2
Конец матча
0'
0:1
19' ГолРасселл Джонни
23' Желтая карточкаКасканте Хулио
1:1
28' ГолОбриан Хадер
2:1
39' ГолОбриан Хадер
3:1
46' ГолДриусси Себастьян
3:2
63' ГолДэвис Якоб
70' Желтая карточкаХайнс-Айк Брендан
3:2
82' Не забитый пенальтиДриусси Себастьян
88' Желтая карточкаФонтас Андреу
89' Желтая карточкаДаниэль Перейра
90' Желтая карточкаВаленсия Йохан
90' Желтая карточкаРадоя Неманья
90'+7
Ход матча
19'
0:1
23'
28'
1:1
39'
2:1
46'
63'
3:2
82'
88'
89'
90'
90'
23
Колманич
Жан
11
Обриан
Хадер
33
Вольфф
Оуэн
14
Рубио
Диего
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
26
Томми
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Колманич ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Обриан ХадерПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Вольфф ОуэнПолузащитник
-
14 Рубио ДиегоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Вольф Джош
- Основной состав
-
29 Мелия ТимВратарь
-
17 Дэвис ЯкобЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Томми ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Ляйбольд ТимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Агада УильямНападающий
-
11 Шелтон КириНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вермес Питер
История личных встреч
Остин
Спортинг Канзас-Сити
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
125%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.25
Среднее время на гол
30
72
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
2.29
1.43
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
39
63
Бомбардиры внутри турнира
Остин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дриусси Себастьян
|5 (2)
|0.36
|Обриан Хадер
|4
|0.29
|Рубио Диего
|3
|0.21
|Касканте Хулио
|2
|0.14
|Гильерме дос Сантос
|2
|0.14
|Галлахер Джон
|1
|0.07
|Хеджес Мэтт
|1
|0.07
|Ригони Эмилиано
|1
|0.07
|Ринг Александр
|0
|0
|Даниэль Перейра
|0
|0
|Зардес Гьяси
|0
|0
|Хименес Эктор
|0
|0
|Колманич Жан
|0
|0
|Фодри Си-Джей
|0
|0
|Вольфф Оуэн
|0
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томми Эрик
|4
|0.31
|Агада Уильям
|3
|0.23
|Пулидо Алан
|3
|0.23
|Дэвис Якоб
|2
|0.15
|Вальтер Реми
|2
|0.15
|Росеро Даниэль
|2
|0.15
|Саллой Даниэль
|1
|0.08
|Расселл Джонни
|1
|0.08
|Радоя Неманья
|1
|0.08
|Варгас Аленис
|1
|0.08
|Родригес Мемо
|0
|0
|Фонтас Андреу
|0
|0
|Ляйбольд Тим
|0
|0
|Володер Роберт
|0
|0
Карточки
Остин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Касканте Хулио
|6
|0
|Валенсия Йохан
|4
|0
|Даниэль Перейра
|3
|0
|Галлахер Джон
|3
|0
|Рубио Диего
|2
|0
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|Гильерме дос Сантос
|2
|0
|Обриан Хадер
|2
|0
|Вольфф Оуэн
|2
|0
|Ринг Александр
|1
|0
|Зардес Гьяси
|1
|0
|Стувер Брэд
|1
|0
|Хайнс-Айк Брендан
|1
|0
|Колманич Жан
|1
|0
|Фодри Си-Джей
|1
|0
Спортинг Канзас-Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дэвис Якоб
|5
|0
|Фонтас Андреу
|4
|0
|Родригес Мемо
|4
|0
|Радоя Неманья
|3
|0
|Томми Эрик
|3
|0
|Росеро Даниэль
|3
|0
|Расселл Джонни
|2
|0
|Ляйбольд Тим
|2
|0
|Саллой Даниэль
|2
|0
|Эрнандес Фелипе
|1
|0
Результаты матчей
Остин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Канзас-Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
5
4
Остин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Спортинг Канзас-Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
1
8
Остин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
6
12
Голы по времени матча
Забито
17
7
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
29%
29%
1
14%
46-60
4
24%
3
43%
61-75
3
18%
1
14%
76-90
Пропущено
12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90
Забито
2
13
0 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
100%
1
8%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
6
35%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90
Забито
19
20
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
5
26%
2
10%
76-90
Пропущено
17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 12
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
4
24%
7
28%
61-75
2
12%
7
28%
76-90
Результаты последних матчей
Остин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4
Результаты матчей
Остин
Спортинг Канзас-Сити
Точный счет
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:3
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Остин
Спортинг Канзас-Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
52
26
25
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
112
68
76
212
310
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 20
|16
|10.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 16
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 32
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 16
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 20
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 21
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 31
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 25
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|2:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|13.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|2:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|2:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|5.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|12 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6
|Портленд Тимберс
|Чара Диего
|1 4