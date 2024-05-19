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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Остин
3:2
Конец матча
Спортинг Канзас-Сити
0'
0:1
19' Гол
Расселл Джонни
23' Желтая карточка
Касканте Хулио
1:1
28' Гол
Обриан Хадер
2:1
39' Гол
Обриан Хадер
3:1
46' Гол
Дриусси Себастьян
3:2
63' Гол
Дэвис Якоб
70' Желтая карточка
Хайнс-Айк Брендан
3:2
82' Не забитый пенальти
Дриусси Себастьян
88' Желтая карточка
Фонтас Андреу
89' Желтая карточка
Даниэль Перейра
90' Желтая карточка
Валенсия Йохан
90' Желтая карточка
Радоя Неманья
90'+7
1
Стувер
Брэд
17
Галлахер
Джон
18
Касканте
Хулио
4
Хайнс-Айк
Брендан
23
Колманич
Жан
6
Даниэль
Перейра
5
Валенсия
Йохан
11
Обриан
Хадер
10
Дриусси
Себастьян
33
Вольфф
Оуэн
14
Рубио
Диего
29
Мелия
Тим
17
Дэвис
Якоб
19
Кастелланос
Роберт
3
Фонтас
Андреу
22
Бассонг
Зохран
8
Родригес
Мемо
6
Радоя
Неманья
26
Томми
Эрик
7
Расселл
Джонни
9
Пулидо
Алан
10
Саллой
Даниэль
Остин
4-2-3-1
Спортинг Канзас-Сити
4-3-3

История личных встреч

Остин
Спортинг Канзас-Сити

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

125%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

М
2:1
М
4:1
М
4:3
М
0:2
М
3:1
М
1:1
М
2:1

Голы

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.25

Среднее время на гол

30
72

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

2.29
1.43

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

39
63

Бомбардиры внутри турнира

Остин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дриусси Себастьян 5 (2) 0.36
Обриан Хадер 4 0.29
Рубио Диего 3 0.21
Касканте Хулио 2 0.14
Гильерме дос Сантос 2 0.14
Галлахер Джон 1 0.07
Хеджес Мэтт 1 0.07
Ригони Эмилиано 1 0.07
Ринг Александр 0 0
Даниэль Перейра 0 0
Зардес Гьяси 0 0
Хименес Эктор 0 0
Колманич Жан 0 0
Фодри Си-Джей 0 0
Вольфф Оуэн 0 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томми Эрик 4 0.31
Агада Уильям 3 0.23
Пулидо Алан 3 0.23
Дэвис Якоб 2 0.15
Вальтер Реми 2 0.15
Росеро Даниэль 2 0.15
Саллой Даниэль 1 0.08
Расселл Джонни 1 0.08
Радоя Неманья 1 0.08
Варгас Аленис 1 0.08
Родригес Мемо 0 0
Фонтас Андреу 0 0
Ляйбольд Тим 0 0
Володер Роберт 0 0

Карточки

Остин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Касканте Хулио 6 0
Валенсия Йохан 4 0
Даниэль Перейра 3 0
Галлахер Джон 3 0
Рубио Диего 2 0
Дриусси Себастьян 2 0
Гильерме дос Сантос 2 0
Обриан Хадер 2 0
Вольфф Оуэн 2 0
Ринг Александр 1 0
Зардес Гьяси 1 0
Стувер Брэд 1 0
Хайнс-Айк Брендан 1 0
Колманич Жан 1 0
Фодри Си-Джей 1 0
Спортинг Канзас-Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дэвис Якоб 5 0
Фонтас Андреу 4 0
Родригес Мемо 4 0
Радоя Неманья 3 0
Томми Эрик 3 0
Росеро Даниэль 3 0
Расселл Джонни 2 0
Ляйбольд Тим 2 0
Саллой Даниэль 2 0
Эрнандес Фелипе 1 0

Результаты матчей

Остин
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Спортинг Канзас-Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
14% (1)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

5
4
Остин
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Спортинг Канзас-Сити
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

1
8
Остин
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Спортинг Канзас-Сити
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

17
7
5 В 1-м тайме 2
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 9
2
12%
0
0%
1-15
2
12%
1
14%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
29%
29%
1
14%
46-60
4
24%
3
43%
61-75
3
18%
1
14%
76-90

Пропущено

12
8
4 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
1
8%
1
13%
31-45
3
25%
1
13%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
2
17%
2
25%
76-90

Забито

2
13
0 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 5
12 Не забивали 6
0
0%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
0
0%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
100%
1
8%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 7
1
20%
1
6%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
1
20%
3
18%
31-45
2
40%
1
6%
46-60
1
20%
6
35%
61-75
0
0%
5
29%
29%
76-90

Забито

19
20
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 2
2
11%
2
10%
1-15
2
11%
5
25%
16-30
1
5%
5
25%
31-45
5
26%
2
10%
46-60
4
21%
4
20%
61-75
5
26%
2
10%
76-90

Пропущено

17
25
6 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 12
2
12%
2
8%
1-15
2
12%
3
12%
16-30
2
12%
4
16%
31-45
5
29%
29%
2
8%
46-60
4
24%
7
28%
61-75
2
12%
7
28%
76-90

Результаты последних матчей

Остин
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Даллас - Остин 2:1 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Остин - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0
Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Сент-Луис Сити - Остин 1:0 Остин - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:3 Остин - Даллас 2:1 Орландо Сити - Остин 2:0 Остин - Филадельфия Юнион 2:2 Остин - Сент-Луис Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Остин - Нью-Йорк Сити 3:2 Остин - Нью-Йорк Ред Буллз 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Остин 1:3 Остин - Чикаго Файр 0:1 Остин - Луисвилл Сити 2:2 Остин - Цинциннати 2:1 Остин - Филадельфия Юнион 1:1
Спортинг Канзас-Сити
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Юнион Омаха - Спортинг Канзас-Сити 1:2 Реал Солт-Лейк - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1
Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Спортинг Канзас-Сити - Интер Майами 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Торонто - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:3 Спортинг Канзас-Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 0:0 Спортинг Канзас-Сити - Филадельфия Юнион 1:1 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Атланта Ютд - Спортинг Канзас-Сити 1:3 Майами - Спортинг Канзас-Сити 0:5 Спортинг Канзас-Сити - Нэшвилл 1:2 Спортинг Канзас-Сити - Шарлотт 3:3 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Спортинг Канзас-Сити 1:4

Результаты матчей

Остин
Спортинг Канзас-Сити

Точный счет

2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:3
2 раза 29%
3:3
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
1
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:3
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
2:3
2 раза 15%
3:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 29%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Остин
Спортинг Канзас-Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
1.5
Больше Меньше
5
2
2
6
2.5
2
5
1
7
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
2
6
8
1.5
7
6
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 14 6 4 4 23 - 20 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 3 7 3 19 - 20 16
10.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 14 4 4 6 16 - 16 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
12.
Даллас
 Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 32 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 14 9 3 2 19 - 11 30
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 7 2 5 18 - 16 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
5.
Торонто
 Заявка 14 7 1 6 21 - 20 22
6.
Коламбус Крю
 Заявка 13 5 6 2 19 - 13 21
7.
Шарлотт
 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 25 - 21 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 3 3 7 17 - 31 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 2 1 9 9 - 25 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 3 9
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
2.
Шарлотт
 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 8 3 3 2 14 - 12 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
11.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 15 - 9 13
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 13 8
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 12 (3)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Портленд Тимберс Чара Диего 1 4
Весь список
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    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Даниэль Перейра сделал результативную передачу.
    • 39'
      Г О О О О Л - Обриан Хадер бьет в цель!
    • 28'
      Даниэль Перейра сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Обриан Хадер бьет в цель!
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