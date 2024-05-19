Тур: 1. Стадион: Шелл Энерджи Стэдиум.
1:1
Конец матча
0'
1:0
45' ГолБасси Амине
54' Желтая карточкаКовальчик Себастьян
57' Желтая карточкаНоррис Нолан
1:1
69' ГолМуса Петар
90' Желтая карточкаСегал Габриэль
90'+10
Ход матча
45'
1:0
57'
69'
1:1
90'
12
Кларк
Стив
31
Микаэль
16
Эррера
Эктор
18
Алию
Ибрахим
30
Пас
Мартен
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
32
Норрис
Нолан
- Основной состав
-
12 Кларк СтивВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 МикаэльЗащитник
- Защитник
-
16 Эррера ЭкторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Алию ИбрахимПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Шмитт ТейтЗащитник
- Полузащитник
-
21 Грегуш ЯнПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Олсен Бен
- Основной состав
-
30 Пас МартенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Джункуа СэмЗащитник
-
22 Твумаси ЭмаЗащитник
- Защитник
-
32 Норрис НоланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
11 Сили ДантеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Сент КарлПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Анса ЮджинНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эстевес Нико
История личных встреч
Хьюстон Динамо
Даллас
20 матчей
50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед
Первый тайм
55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед
Второй тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед
46 матчей
21.7%
37%
41.3%
10 побед 17 ничьих 19 побед
Первый тайм
23.9%
41.3%
34.8%
11 побед 19 ничьих 16 побед
Второй тайм
28.3%
32.6%
39.1%
13 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.61
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
44
33
Голов в среднем за матч
1.91
1.43
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
81
56
Голов в среднем за матч
1.76
1.22
Тотал матчей
2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
18
Больше 39%
Меньше 61%
28
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
42
Среднее время на гол
51
73
Бомбардиры внутри турнира
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алию Ибрахим
|4
|0.31
|Басси Амине
|1
|0.08
|Феррейра Карлос III
|1
|0.08
|Эррера Эктор
|1
|0.08
|Смит Брэд
|1
|0.08
|Эскобар Франко
|1
|0.08
|Ковальчик Себастьян
|1
|0.08
|Сегал Габриэль
|1
|0.08
|Карраскилья Адальберто
|0
|0
|Стирс Дэниэл
|0
|0
|Артур Хосе
|0
|0
|Дорси Гриффин
|0
|0
Даллас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Муса Петар
|5
|0.42
|Феррейра Хесус
|2
|0.17
|Джункуа Сэм
|1
|0.08
|Анса Юджин
|1
|0.08
|Ильяраменди Асьер
|1
|0.08
|Льетгет Себастьян
|1
|0.08
|Ибеага Себастьен
|1
|0.08
|Сили Данте
|1
|0.08
|Камунго Бернард
|0
|0
|Фрейзер Лиам
|0
|0
|Твумаси Эма
|0
|0
Карточки
Хьюстон Динамо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ковальчик Себастьян
|5
|0
|Дорси Гриффин
|3
|1
|Карраскилья Адальберто
|3
|0
|Микаэль
|2
|0
|Эскобар Франко
|2
|0
|Феррейра Карлос III
|2
|0
|Артур Хосе
|2
|0
|Святченко Эрик
|1
|0
|Кларк Стив
|1
|0
|Стирс Дэниэл
|1
|0
|Гейнс Маккинзи
|1
|0
|Шмитт Тейт
|1
|0
|Алию Ибрахим
|1
|0
|Сегал Габриэль
|1
|0
Даллас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрейзер Лиам
|3
|0
|Ильяраменди Асьер
|2
|0
|Арриола Пол
|2
|0
|Муса Петар
|2
|0
|Сили Данте
|2
|0
|Льетгет Себастьян
|1
|0
|Ибеага Себастьен
|1
|0
|Пас Мартен
|1
|0
|Джункуа Сэм
|1
|0
|Твумаси Эма
|1
|0
|Берджесс Нкоси
|1
|0
|Камунго Бернард
|1
|0
|Нтсабеленг Тсики
|1
|0
|Норрис Нолан
|1
|0
|Фаррингтон Логан
|1
|0
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
6
Хьюстон Динамо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Даллас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
5
Упущенные победы
4
6
Хьюстон Динамо
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Даллас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
7
12
Голы по времени матча
Забито
6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90
Забито
5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90
Забито
11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
5
45%
4
29%
76-90
Пропущено
14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0
Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Даллас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1
Результаты матчей
Хьюстон Динамо
Даллас
Точный счет
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Хьюстон Динамо
Даллас
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
16
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
102
310
39
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 20
|16
|10.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 16
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 32
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 16
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 20
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 21
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 31
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 25
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|2:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|13.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|2:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|2:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|5.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|12 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6
|Портленд Тимберс
|Чара Диего
|1 4