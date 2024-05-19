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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хьюстон Динамо
1:1
Конец матча
Даллас
0'
1:0
45' Гол
Басси Амине
54' Желтая карточка
Ковальчик Себастьян
57' Желтая карточка
Норрис Нолан
1:1
69' Гол
Муса Петар
90' Желтая карточка
Сегал Габриэль
90'+10
12
Кларк
Стив
25
Дорси
Гриффин
28
Святченко
Эрик
31
Микаэль
5
Стирс
Дэниэл
16
Эррера
Эктор
6
Артур
Хосе
20
Карраскилья
Адальберто
8
Басси
Амине
18
Алию
Ибрахим
27
Ковальчик
Себастьян
30
Пас
Мартен
25
Ибеага
Себастьен
17
Берджесс
Нкоси
29
Джункуа
Сэм
22
Твумаси
Эма
4
Фарфан
Марко
32
Норрис
Нолан
6
Дельгадо
Патриксон
77
Камунго
Бернард
10
Феррейра
Хесус
9
Муса
Петар
Хьюстон Динамо
4-2-3-1
Даллас
3-4-2-1

История личных встреч

Хьюстон Динамо
Даллас

20 матчей

50%
50%
10 побед 10 ничьих 0 побед

Первый тайм

55%
50%
11 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

65%
30%
5%
13 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

26.9%
73.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 16 побед

Второй тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 18 побед

46 матчей

21.7%
37%
41.3%
10 побед 17 ничьих 19 побед

Первый тайм

23.9%
41.3%
34.8%
11 побед 19 ничьих 16 побед

Второй тайм

28.3%
32.6%
39.1%
13 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

М
2:0
М
0:0
М
1:1
ТМК
2:0
М
2:2
М
2:1
М
3:2
М
2:2
М
1:1
М
3:0
М
2:0
М
2:1
М
0:0
М
5:1
М
2:1
М
4:2
М
1:1
М
1:1
М
3:3
М
1:1
М
0:0
М
1:3
ОК
0:1
М
1:1
М
5:0
М
4:1
М
2:0
М
1:4
ОК
2:3
М
1:4
ОК
3:0
М
3:2
М
1:2
ТМС
1:0
М
0:1
М
2:2
М
0:1
М
1:1
М
1:0
М
1:3
М
1:0
М
1:1
М
2:2
М
3:3
М
4:1
М
1:0

Голы

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.61
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

44
33

Голов в среднем за матч

1.91
1.43

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

81
56

Голов в среднем за матч

1.76
1.22

Тотал матчей

2.5
43
Больше 93%
Меньше 7%
3
36
Больше 78%
Меньше 22%
10
24
Больше 52%
Меньше 48%
22
18
Больше 39%
Меньше 61%
28
12
Больше 26%
Меньше 74%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
42

Среднее время на гол

51
73

Бомбардиры внутри турнира

Хьюстон Динамо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алию Ибрахим 4 0.31
Басси Амине 1 0.08
Феррейра Карлос III 1 0.08
Эррера Эктор 1 0.08
Смит Брэд 1 0.08
Эскобар Франко 1 0.08
Ковальчик Себастьян 1 0.08
Сегал Габриэль 1 0.08
Карраскилья Адальберто 0 0
Стирс Дэниэл 0 0
Артур Хосе 0 0
Дорси Гриффин 0 0
Даллас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Муса Петар 5 0.42
Феррейра Хесус 2 0.17
Джункуа Сэм 1 0.08
Анса Юджин 1 0.08
Ильяраменди Асьер 1 0.08
Льетгет Себастьян 1 0.08
Ибеага Себастьен 1 0.08
Сили Данте 1 0.08
Камунго Бернард 0 0
Фрейзер Лиам 0 0
Твумаси Эма 0 0

Карточки

Хьюстон Динамо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ковальчик Себастьян 5 0
Дорси Гриффин 3 1
Карраскилья Адальберто 3 0
Микаэль 2 0
Эскобар Франко 2 0
Феррейра Карлос III 2 0
Артур Хосе 2 0
Святченко Эрик 1 0
Кларк Стив 1 0
Стирс Дэниэл 1 0
Гейнс Маккинзи 1 0
Шмитт Тейт 1 0
Алию Ибрахим 1 0
Сегал Габриэль 1 0
Даллас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрейзер Лиам 3 0
Ильяраменди Асьер 2 0
Арриола Пол 2 0
Муса Петар 2 0
Сили Данте 2 0
Льетгет Себастьян 1 0
Ибеага Себастьен 1 0
Пас Мартен 1 0
Джункуа Сэм 1 0
Твумаси Эма 1 0
Берджесс Нкоси 1 0
Камунго Бернард 1 0
Нтсабеленг Тсики 1 0
Норрис Нолан 1 0
Фаррингтон Логан 1 0

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Даллас
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
6
Хьюстон Динамо
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Даллас
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
5

Упущенные победы

4
6
Хьюстон Динамо
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Даллас
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

6
6
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
17%
1
17%
61-75
2
33%
2
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
1
17%
4
44%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
1
17%
1
11%
76-90

Забито

5
8
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Пропущено

8
7
2 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
13%
1
14%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
1
13%
1
14%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
1
14%
76-90

Забито

11
14
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 2
1
9%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
27%
3
21%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
5
45%
4
29%
76-90

Пропущено

14
16
4 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
2
14%
1
6%
1-15
0
0%
4
25%
16-30
2
14%
3
19%
31-45
2
14%
5
31%
46-60
4
29%
1
6%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хьюстон Динамо
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Остин - Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити - Хьюстон Динамо 1:2 Хьюстон Динамо - Детройт Сити 3:3 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 0:0
Даллас - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Остин 0:1 Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Чикаго Файр - Хьюстон Динамо 2:1 Хьюстон Динамо - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Колорадо Рэпидс - Хьюстон Динамо 0:1 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Коламбус Крю - Хьюстон Динамо 1:1 Хьюстон Динамо - Коламбус Крю 0:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Хьюстон Динамо - Сент-Луис Сити 1:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сент-Луис Сити - Хьюстон Динамо 2:1 Орландо Сити - Хьюстон Динамо 1:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 2:0 Хьюстон Динамо - Спортинг Канзас-Сити 1:0
Даллас
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Даллас - Остин 2:1 Даллас - Мемфис-901 1:0 Торонто - Даллас 3:1 Даллас - Хьюстон Динамо 2:0
Колорадо Рэпидс - Даллас 2:1 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сент-Луис Сити - Даллас 0:0 Остин - Даллас 2:1 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Нью-Йорк Ред Буллз - Даллас 2:1 Даллас - ФК Монреаль 1:2 Даллас - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Ди Си Юнайтед - Даллас 0:2 Даллас - Одд 4:1 Даллас - Мальмё 1:4 Ольборг - Даллас 1:3 Оденсе - Даллас 0:0 Даллас - Интер Майами 1:0 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0 Даллас - Сиэтл Саундерс 3:1

Результаты матчей

Хьюстон Динамо
Даллас

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
5 раз 83%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
5 раз 42%
0:0
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
2
3 раза 23%
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%

Тоталы голов в матче

Хьюстон Динамо
Даллас

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
1
1
6
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
2
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
2
3
10
1.5
3
9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 14 6 4 4 23 - 20 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 3 7 3 19 - 20 16
10.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 14 4 4 6 16 - 16 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
12.
Даллас
 Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 32 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 14 9 3 2 19 - 11 30
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 7 2 5 18 - 16 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
5.
Торонто
 Заявка 14 7 1 6 21 - 20 22
6.
Коламбус Крю
 Заявка 13 5 6 2 19 - 13 21
7.
Шарлотт
 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 25 - 21 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 3 3 7 17 - 31 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 2 1 9 9 - 25 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 3 9
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
2.
Шарлотт
 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 8 3 3 2 14 - 12 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
11.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 15 - 9 13
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 13 8
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 12 (3)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Портленд Тимберс Чара Диего 1 4
Весь список
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    • 54'
      Ковальчик Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 54'
      Эма Твумаси уходит с поля. Эндели Герберт выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 51'
      Стирс Дэниэл сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Басси Амине бьет в цель!
    • 44'
      ГОООООЛ Хьюстон Динамо забивает
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Хьюстон Динамо 1:1 Даллас онлайн

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