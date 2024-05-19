Тур: 1. Стадион: Allianz Field.
2:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолРодригес Джонатан
42' Желтая карточкаТапиас Мигель
42' Желтая карточкаРодригес Джонатан
44' Желтая карточкаФеррейра Эвандер
1:1
65' ГолЛод Робин
67' Желтая карточкаЧара Диего
67' Желтая карточкаАраухо Мигель
82' Желтая карточкаАсприлья Дайрон
2:1
82' ГолЧжон Сан Бин
90' Вторая желтая карточкаТапиас Мигель
90' Желтая карточкаТрапп Уилл
90'+13
Ход матча
17'
0:1
42'
44'
65'
1:1
67'
67'
69'
82'
82'
2:1
90'
90'
37
Кларк
Кейден
67
Харви
Карлос
20
Трапп
Уилл
22
Пукки
Теэму
16
Крепо
Максим
29
Москера
Хуан
24
Айяла
Давид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Кларк КейденЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
20 Трапп УиллПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
- Нападающий
-
11 Чжон Сан БинНападающий
-
Главный тренер: Eric Ramsay
- Основной состав
-
16 Крепо МаксимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Москера ХуанПолузащитник
-
24 Айяла ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Макгро ЗакЗащитник
-
15 Миллер ЭрикЗащитник
-
21 Чара ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониНападающий
-
99 Фогаса НатанНападающий
-
Главный тренер: Невилл Фил
История личных встреч
Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед
15 матчей
60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.71
1.13
Среднее время на гол
33
80
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.63
1.57
Среднее время на гол
55
57
Всего голов
32
20
Голов в среднем за матч
2.13
1.33
Тотал матчей
2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
42
67
Бомбардиры внутри турнира
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олувасейи Тани
|5
|0.42
|Лод Робин
|4
|0.33
|Хлонгвейн Бонгокуле
|3
|0.25
|Пукки Теэму
|2
|0.17
|Ариага Кервин
|2
|0.17
|Чжон Сан Бин
|1
|0.08
|Фрагапане Франко
|1
|0.08
|Боксолл Михаэл
|1
|0.08
|Дотсон Хассани
|1
|0.08
|Бран Алехандро
|1
|0.08
|Росалес Джозеф
|0
|0
|Тейлор Ди Джей
|0
|0
|Тапиас Мигель
|0
|0
|Харви Карлос
|0
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мора Фелипе
|6 (1)
|0.43
|Феррейра Эвандер
|5 (2)
|0.36
|Родригес Джонатан
|5
|0.36
|Морено Сантьяго
|3
|0.21
|Антони
|3
|0.21
|Уильямсон Эрик
|1
|0.07
|Миллер Эрик
|1
|0.07
|Асприлья Дайрон
|1
|0.07
|Паредес Кристиан
|0
|0
|Москера Хуан
|0
|0
|Браво Клаудио III
|0
|0
|Айяла Давид
|0
|0
Карточки
Миннесота Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росалес Джозеф
|3
|1
|Боксолл Михаэл
|3
|0
|Трапп Уилл
|3
|0
|Тапиас Мигель
|1
|1
|Ариага Кервин
|2
|0
|Тейлор Ди Джей
|2
|0
|Кларк Кейден
|2
|0
|Олувасейи Тани
|2
|0
|Дотсон Хассани
|1
|0
|Хлонгвейн Бонгокуле
|1
|0
|Сент-Клэр Дейн
|1
|0
|Бран Алехандро
|1
|0
|Паделфорд Девин
|1
|0
Портленд Тимберс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чара Диего
|4
|1
|Миллер Камаль
|4
|0
|Родригес Джонатан
|3
|0
|Паредес Кристиан
|3
|0
|Крепо Максим
|1
|1
|Миллер Эрик
|2
|0
|Жупарич Дарио
|2
|0
|Феррейра Эвандер
|2
|0
|Уильямсон Эрик
|2
|0
|Макгро Зак
|2
|0
|Мора Фелипе
|1
|0
|Асприлья Дайрон
|1
|0
|Араухо Мигель
|1
|0
|Браво Клаудио III
|1
|0
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
6
11
Миннесота Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
10
11
Миннесота Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Портленд Тимберс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
16
22
Голы по времени матча
Забито
12
13
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
5
42%
4
31%
76-90
Пропущено
7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90
Забито
10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90
Пропущено
6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
67%
1
8%
76-90
Забито
22
26
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
9%
5
19%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
2
9%
6
23%
61-75
7
32%
8
31%
76-90
Пропущено
13
29
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
8%
3
10%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
1
8%
7
24%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
5
38%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2
Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3
Результаты матчей
Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс
Точный счет
1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
62
41
53
23
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
122
84
95
210
311
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:2 Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 13
|26
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|2:2 Заявка
|14
|6
|4
|4
|23 - 20
|22
|4.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|5.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|6.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|7.
|0:1 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 15
|18
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 20
|16
|10.
|1:0 Заявка
|14
|4
|4
|6
|16 - 16
|16
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|0:0 Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 32
|11
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 16
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 20
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 21
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|11.
|0:0 Заявка
|13
|3
|5
|5
|14 - 20
|14
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 31
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 25
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|2:2 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|2:2 Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|1:0 Заявка
|6
|2
|3
|1
|7 - 3
|9
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|11.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|13.
|0:0 Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 11
|7
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|0:0 Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|2:2 Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|2:2 Заявка
|8
|3
|3
|2
|14 - 12
|12
|5.
|0:1 Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 7
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|1:0 Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|0:0 Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|5.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|6.
|0:0 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 13
|8
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|12 (3)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6
|Портленд Тимберс
|Чара Диего
|1 4