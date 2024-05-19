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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Миннесота Юнайтед
2:1
Конец матча
Портленд Тимберс
0'
0:1
17' Гол
Родригес Джонатан
42' Желтая карточка
Тапиас Мигель
42' Желтая карточка
Родригес Джонатан
44' Желтая карточка
Феррейра Эвандер
1:1
65' Гол
Лод Робин
67' Желтая карточка
Чара Диего
67' Желтая карточка
Араухо Мигель
82' Желтая карточка
Асприлья Дайрон
2:1
82' Гол
Чжон Сан Бин
90' Вторая желтая карточка
Тапиас Мигель
90' Желтая карточка
Трапп Уилл
90'+13
97
Сент-Клэр
Дейн
15
Боксолл
Михаэл
4
Тапиас
Мигель
2
Паделфорд
Девин
37
Кларк
Кейден
8
Росалес
Джозеф
21
Хлонгвейн
Бонгокуле
67
Харви
Карлос
20
Трапп
Уилл
7
Фрагапане
Франко
22
Пукки
Теэму
16
Крепо
Максим
2
Араухо
Мигель
13
Жупарич
Дарио
4
Миллер
Камаль
29
Москера
Хуан
24
Айяла
Давид
10
Феррейра
Эвандер
22
Паредес
Кристиан
27
Асприлья
Дайрон
14
Родригес
Джонатан
9
Мора
Фелипе
Миннесота Юнайтед
5-4-1
Портленд Тимберс
3-5-2

История личных встреч

Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
20%
8 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 5 побед

15 матчей

60%
13.3%
26.7%
9 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

26.7%
53.3%
20%
4 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

53.3%
13.3%
33.4%
8 побед 2 ничьи 5 побед

История матчей

М
4:1
М
0:1
М
1:0
М
4:4
М
3:1
М
2:1
М
0:1
М
1:3
М
0:0
ОК
2:1
М
1:0
М
3:2
М
3:2
М
3:2
М
5:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.71
1.13

Среднее время на гол

33
80

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.63
1.57

Среднее время на гол

55
57

Всего голов

32
20

Голов в среднем за матч

2.13
1.33

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
10
Больше 67%
Меньше 33%
5
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
2
Больше 13%
Меньше 87%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

42
67

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олувасейи Тани 5 0.42
Лод Робин 4 0.33
Хлонгвейн Бонгокуле 3 0.25
Пукки Теэму 2 0.17
Ариага Кервин 2 0.17
Чжон Сан Бин 1 0.08
Фрагапане Франко 1 0.08
Боксолл Михаэл 1 0.08
Дотсон Хассани 1 0.08
Бран Алехандро 1 0.08
Росалес Джозеф 0 0
Тейлор Ди Джей 0 0
Тапиас Мигель 0 0
Харви Карлос 0 0
Портленд Тимберс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мора Фелипе 6 (1) 0.43
Феррейра Эвандер 5 (2) 0.36
Родригес Джонатан 5 0.36
Морено Сантьяго 3 0.21
Антони 3 0.21
Уильямсон Эрик 1 0.07
Миллер Эрик 1 0.07
Асприлья Дайрон 1 0.07
Паредес Кристиан 0 0
Москера Хуан 0 0
Браво Клаудио III 0 0
Айяла Давид 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росалес Джозеф 3 1
Боксолл Михаэл 3 0
Трапп Уилл 3 0
Тапиас Мигель 1 1
Ариага Кервин 2 0
Тейлор Ди Джей 2 0
Кларк Кейден 2 0
Олувасейи Тани 2 0
Дотсон Хассани 1 0
Хлонгвейн Бонгокуле 1 0
Сент-Клэр Дейн 1 0
Бран Алехандро 1 0
Паделфорд Девин 1 0
Портленд Тимберс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чара Диего 4 1
Миллер Камаль 4 0
Родригес Джонатан 3 0
Паредес Кристиан 3 0
Крепо Максим 1 1
Миллер Эрик 2 0
Жупарич Дарио 2 0
Феррейра Эвандер 2 0
Уильямсон Эрик 2 0
Макгро Зак 2 0
Мора Фелипе 1 0
Асприлья Дайрон 1 0
Араухо Мигель 1 0
Браво Клаудио III 1 0

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Портленд Тимберс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

6
11
Миннесота Юнайтед
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Портленд Тимберс
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

10
11
Миннесота Юнайтед
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Портленд Тимберс
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
7% (1)
29% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

16
22

Голы по времени матча

Забито

12
13
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
1
8%
1-15
3
25%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
2
17%
4
31%
61-75
5
42%
4
31%
76-90

Пропущено

7
16
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
2
29%
1
6%
16-30
1
14%
4
25%
31-45
1
14%
2
13%
46-60
2
29%
2
13%
61-75
1
14%
4
25%
76-90

Забито

10
13
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
10%
4
31%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
30%
1
8%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
20%
4
31%
76-90

Пропущено

6
13
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 6
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
4
31%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
4
67%
1
8%
76-90

Забито

22
26
9 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
9%
5
19%
1-15
3
14%
3
12%
16-30
4
18%
2
8%
31-45
4
18%
2
8%
46-60
2
9%
6
23%
61-75
7
32%
8
31%
76-90

Пропущено

13
29
5 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 15
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 14
1
8%
3
10%
1-15
3
23%
4
14%
16-30
1
8%
7
24%
31-45
1
8%
6
21%
46-60
2
15%
4
14%
61-75
5
38%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Миннесота Юнайтед
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Атланта Юнайтед - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Шарлотт - Миннесота Юнайтед 0:3
Миннесота Юнайтед - Хьюстон Динамо 1:2 Миннесота Юнайтед - Реал Солт-Лейк 1:1 Филадельфия Юнион - Миннесота Юнайтед 2:0 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес 2:0 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед - Коламбус Крю 1:1 Остин - Миннесота Юнайтед 1:2 Миннесота Юнайтед - Шарлотт 0:0 Миннесота Юнайтед - Чикаго Файр 0:4 Миннесота Юнайтед - Финикс Райзинг 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити - Миннесота Юнайтед 3:1 Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес Гэлакси 5:2 Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед 5:1 Миннесота Юнайтед - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Миннесота Юнайтед - Сент-Луис Сити 1:2
Портленд Тимберс
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:2 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Шарлотт - Портленд Тимберс 2:0 Лос-Анджелес - Портленд Тимберс 3:2
Коламбус Крю - Портленд Тимберс 2:2 Портленд Тимберс - Лос-Анджелес 2:2 Спортинг Канзас-Сити - Портленд Тимберс 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Портленд Тимберс - Филадельфия Юнион 1:3 Хьюстон Динамо - Портленд Тимберс 1:0 Нью-Йорк Сити - Портленд Тимберс 1:2 Портленд Тимберс - Ди Си Юнайтед 2:2 Портленд Тимберс - Колорадо Рэпидс 4:1 Портленд Тимберс - Чикаго Файр 1:2 Портленд Тимберс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:1 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:1 Финикс Райзинг - Портленд Тимберс 0:1 Портленд Тимберс - Хьюстон Динамо 1:3 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Портленд Тимберс 3:3

Результаты матчей

Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:2
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
1
3 раза 43%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

1:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

1:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:2
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
0
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Миннесота Юнайтед
Портленд Тимберс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
6
2
4
1
1.5
5
3
2
3
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
12
2
8
4
1.5
9
5
2
10
2.5
3
11

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 14 7 5 2 24 - 13 26
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 14 6 4 4 23 - 20 22
4.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
5.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
6.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 13 5 3 5 18 - 15 18
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 3 7 3 19 - 20 16
10.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 14 4 4 6 16 - 16 16
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
12.
Даллас
 Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 14 3 2 9 22 - 32 11

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 14 9 3 2 19 - 11 30
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 7 2 5 18 - 16 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
5.
Торонто
 Заявка 14 7 1 6 21 - 20 22
6.
Коламбус Крю
 Заявка 13 5 6 2 19 - 13 21
7.
Шарлотт
 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 25 - 21 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
11.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 13 3 5 5 14 - 20 14
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 3 3 7 17 - 31 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 2 1 9 9 - 25 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 5 14
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 6 2 3 1 7 - 3 9
10.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 6 2 1 3 7 - 11 7
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
2.
Шарлотт
 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 2:2 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Колорадо Рэпидс
 2:2 Заявка 8 3 3 2 14 - 12 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 Заявка 7 3 1 3 8 - 7 10
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 1:0 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
11.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 0:0 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 15 - 9 13
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
5.
Коламбус Крю
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
6.
Орландо Сити
 0:0 Заявка 6 2 2 2 8 - 13 8
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 12 (3)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
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Топ нарушителей
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Портленд Тимберс Чара Диего 1 4
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