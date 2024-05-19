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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Сиэтл Саундерс
1:1
Конец матча
Ванкувер Уайткэпс
0'
1:0
9' Гол
Моррис Джордан
36' Желтая карточка
Варгас Обед
43' Желтая карточка
Пауло Жуан I
76' Желтая карточка
Лаборда Матиас
89' Желтая карточка
Толо Нуху
90' Вторая желтая карточка
Толо Нуху
1:1
90' Пенальти
Голд Райан
90'+8
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
28
Гомес
Еймар
25
Раген
Джексон
5
Толо
Нуху
7
Ролдан
Кристиан
6
Пауло
Жуан
I
18
Варгас
Обед
11
Руснак
Альберт
13
Моррис
Джордан
9
Руидиас
Рауль
1
Такаока
Ёхеи
6
Блэкмон
Тристан
2
Лаборда
Матиас
23
Браун
Джавейн
7
Рапосо
Райан
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
8
Шёпф
Алессандро
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1
Ванкувер Уайткэпс
3-4-3

История личных встреч

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

19 матчей

42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 11 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед

40 матчей

45%
27.5%
27.5%
18 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.5%
45%
27.5%
11 побед 18 ничьих 11 побед

Второй тайм

45%
32.5%
22.5%
18 побед 13 ничьих 9 побед

История матчей

М
0:2
М
0:0
М
2:3
М
2:0
М
2:1
М
4:0
М
1:1
М
4:1
М
2:2
М
0:2
М
3:1
М
3:0
М
1:0
М
0:0
М
1:2
М
2:0
М
0:0
М
3:0
М
1:1
М
2:1
М
1:2
М
1:0
М
1:2
ЛЧК
3:0
М
0:3
ЛЧК
1:1
М
0:3
М
0:2
М
0:1
М
1:0
М
2:2
М
1:4
М
2:0
М
3:2
М
0:0
М
2:0
М
2:2
М
1:3
М
2:2
USL
2:3

Голы

Всего голов

37
26

Голов в среднем за матч

1.85
1.3

Среднее время на гол

48
69

Всего голов

21
23

Голов в среднем за матч

1.05
1.15

Среднее время на гол

85
78

Всего голов

58
49

Голов в среднем за матч

1.45
1.23

Тотал матчей

2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
5
Больше 13%
Меньше 88%
35

Среднее время на гол

62
73

Бомбардиры внутри турнира

Сиэтл Саундерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Руидиас Рауль 7 (4) 0.5
Моррис Джордан 2 0.14
Ролдан Кристиан 1 0.07
Мусовски Дэниел 1 0.07
Чу Лео 1 0.07
Варгас Обед 1 0.07
Рольдан Александер 1 0.07
Тевес Дилан 1 0.07
Де Ла Вега Педро 1 (1) 0.07
Руснак Альберт 0 0
Раген Джексон 0 0
Бейкер Коди 0 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 5 0.38
Голд Райан 4 (1) 0.31
Пико Фабрис 3 0.23
Рапосо Райан 2 0.15
Шёпф Алессандро 1 0.08
Али Ахмед 1 0.08
Крейлах Дамир 1 0.08
Веселинович Ранко 1 0.08
Лаборда Матиас 1 0.08
Блэкмон Тристан 0 0
Кубас Андрес 0 0
Адекугбе Сэм 0 0
Вите Педро 0 0

Карточки

Сиэтл Саундерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Толо Нуху 6 1
Раген Джексон 3 1
Рольдан Александер 2 1
Моррис Джордан 3 0
Атенсио Джошуа 1 1
Фрай Стефан 0 1
Руидиас Рауль 1 0
Ролдан Кристиан 1 0
Пауло Жуан I 1 0
Арреага Хавьер 1 0
Мусовски Дэниел 1 0
Лейва Дэнни 1 0
Варгас Обед 1 0
Тевес Дилан 1 0
Бейкер Коди 1 0
Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубас Андрес 5 0
Уайт Брайан 4 0
Адекугбе Сэм 2 0
Пико Фабрис 2 0
Веселинович Ранко 2 0
Лаборда Матиас 2 0
Утвик Бьорн 0 1
Али Ахмед 1 0
Голд Райан 1 0
Шёпф Алессандро 1 0
Блэкмон Тристан 1 0
Рапосо Райан 1 0

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Сиэтл Саундерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

5
8
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90

Пропущено

13
8
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
8%
4
50%
76-90

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
25%
3
16%
1-15
4
25%
4
21%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
6
32%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
29%
29%
4
27%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
18%
4
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1

Результаты матчей

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
5
1
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4
1
5
3.5
1
5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
2
3
5
1.5
3
4
1
7
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
3
4
10
1.5
5
8
2
12
2.5
3
10
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 12 7 3 2 21 - 14 24
3.
Остин
 Заявка 14 6 4 4 19 - 17 22
4.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 14 5 7 2 25 - 21 22
5.
Лос-Анджелес
 Заявка 13 6 3 4 24 - 19 21
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 14 6 3 5 24 - 23 21
7.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 13 5 4 4 19 - 15 19
8.
Хьюстон Динамо
 Заявка 13 5 3 5 12 - 13 18
9.
Сент-Луис Сити
 Заявка 13 3 7 3 19 - 20 16
10.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 14 3 5 6 16 - 17 14
11.
Портленд Тимберс
 Заявка 14 3 4 7 26 - 29 13
12.
Даллас
 Заявка 12 3 3 6 13 - 17 12
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 13 2 5 6 21 - 24 11
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 14 3 1 10 22 - 33 10

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 15 9 4 2 36 - 20 31
2.
Цинциннати
 Заявка 14 9 3 2 19 - 11 30
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 14 7 2 5 18 - 16 23
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 14 6 5 3 25 - 21 23
5.
Торонто
 Заявка 14 7 1 6 21 - 20 22
6.
Коламбус Крю
 Заявка 13 5 6 2 19 - 13 21
7.
Шарлотт
 Заявка 14 6 3 5 14 - 13 21
8.
Филадельфия Юнион
 Заявка 13 4 5 4 25 - 21 17
9.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 14 4 5 5 20 - 24 17
10.
Орландо Сити
 Заявка 13 4 4 5 15 - 20 16
11.
Нэшвилл
 Заявка 13 3 6 4 17 - 20 15
12.
Атланта Юнайтед
 Заявка 13 3 4 6 17 - 16 13
13.
ФК Монреаль
 Заявка 13 3 3 7 17 - 31 12
14.
Чикаго Файр
 Заявка 14 2 4 8 13 - 26 10
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 12 2 1 9 9 - 25 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 Заявка 7 5 2 0 17 - 6 17
2.
Остин
 Заявка 8 5 2 1 17 - 12 17
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 5 1 1 15 - 6 16
4.
Сент-Луис Сити
 Заявка 7 3 3 1 9 - 6 12
5.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 7 3 3 1 11 - 8 12
6.
Даллас
 Заявка 6 3 1 2 8 - 7 10
7.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 6 3 1 2 9 - 8 10
8.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 5 2 3 0 11 - 9 9
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 7 2 3 2 6 - 6 9
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 6 2 2 2 14 - 12 8
11.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 6 2 2 2 10 - 8 8
12.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 6 1 4 1 7 - 4 7
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 6 2 0 4 7 - 12 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 7 1 3 3 14 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 8 5 2 1 22 - 9 17
2.
Шарлотт
 Заявка 8 5 2 1 10 - 6 17
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 8 5 1 2 12 - 8 16
4.
Торонто
 Заявка 7 5 0 2 15 - 8 15
5.
Цинциннати
 Заявка 7 4 2 1 8 - 4 14
6.
Нэшвилл
 Заявка 9 3 5 1 15 - 10 14
7.
Коламбус Крю
 Заявка 7 3 3 1 10 - 6 12
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 5 3 2 0 11 - 4 11
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 15 - 10 10
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
11.
Чикаго Файр
 Заявка 8 2 1 5 8 - 15 7
12.
Орландо Сити
 Заявка 7 1 3 3 6 - 7 6
13.
ФК Монреаль
 Заявка 4 1 1 2 7 - 9 4
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 6 1 1 4 10 - 12 4
15.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 1 4 4 - 11 4

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 9 3 4 2 14 - 12 13
2.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 5 4 0 1 10 - 6 12
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 7 3 3 1 12 - 8 12
4.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 7 3 2 2 9 - 7 11
5.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 8 3 2 3 15 - 15 11
6.
Хьюстон Динамо
 Заявка 6 3 0 3 6 - 7 9
7.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 8 2 1 5 9 - 13 7
8.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 6 1 2 3 7 - 8 5
9.
Остин
 Заявка 6 1 2 3 2 - 5 5
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 8 1 2 5 12 - 17 5
11.
Лос-Анджелес
 Заявка 6 1 1 4 7 - 13 4
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 6 0 4 2 10 - 14 4
13.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 8 1 1 6 15 - 21 4
14.
Даллас
 Заявка 6 0 2 4 5 - 10 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 Заявка 7 5 1 1 11 - 7 16
2.
Интер Майами
 Заявка 7 4 2 1 14 - 11 14
3.
Филадельфия Юнион
 Заявка 7 3 4 0 15 - 9 13
4.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 9 3 3 3 14 - 17 12
5.
Орландо Сити
 Заявка 6 3 1 2 9 - 13 10
6.
Коламбус Крю
 Заявка 6 2 3 1 9 - 7 9
7.
ФК Монреаль
 Заявка 9 2 2 5 10 - 22 8
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 6 2 1 3 6 - 8 7
9.
Торонто
 Заявка 7 2 1 4 6 - 12 7
10.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 7 1 4 2 8 - 10 7
11.
Шарлотт
 Заявка 6 1 1 4 4 - 7 4
12.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 6 1 0 5 5 - 14 3
13.
Атланта Юнайтед
 Заявка 6 0 3 3 2 - 6 3
14.
Чикаго Файр
 Заявка 6 0 3 3 5 - 11 3
15.
Нэшвилл
 Заявка 4 0 1 3 2 - 10 1
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 13 (4)
Интер Майами Суарес Луис 11 (5)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 11 (3)
Интер Майами Месси Лионель 10 (10)
Нью-Йорк Ред Буллз Морган Льюис 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Сиэтл Саундерс Толо Нуху 1 6
Торонто Лонг Кевин 1 5
Торонто Бернардески Федерико 1 5
Ди Си Юнайтед Клих Матеуш 6
Остин Касканте Хулио 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Пауло Жуан I получил желтую карточку от судьи
  • 36'
    Варгас Обед получил желтую карточку от судьи
  • 9'
    Г О О О О Л - Моррис Джордан бьет в цель!
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