Тур: 1. Стадион: Lumen Field.
1:1
Конец матча
0'
1:0
9' ГолМоррис Джордан
36' Желтая карточкаВаргас Обед
43' Желтая карточкаПауло Жуан I
76' Желтая карточкаЛаборда Матиас
89' Желтая карточкаТоло Нуху
90' Вторая желтая карточкаТоло Нуху
1:1
90' ПенальтиГолд Райан
90'+8
Ход матча
9'
1:0
36'
43'
76'
89'
90'
90'
1:1
24
Фрай
Стефан
28
Гомес
Еймар
18
Варгас
Обед
45
Вите
Педро
20
Кубас
Андрес
25
Голд
Райан
24
Уайт
Брайан
11
Пико
Фабрис
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
28 Гомес ЕймарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Варгас ОбедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Томас ЭндрюВратарь
-
15 Белл ДжонЗащитник
-
33 Бейкер КодиЗащитник
-
75 Лейва ДэнниПолузащитник
-
99 Тевес ДиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Ротрок ПолНападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Вите ПедроПолузащитник
-
20 Кубас АндресПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Голд РайанНападающий
-
24 Уайт БрайанНападающий
-
11 Пико ФабрисНападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Мартинш ЛуишПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Али АхмедПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Vanni Sartini
История личных встреч
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.4%
33.3%
14.3%
11 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
19 матчей
42.1%
57.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 11 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 9 побед
40 матчей
45%
27.5%
27.5%
18 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.5%
45%
27.5%
11 побед 18 ничьих 11 побед
Второй тайм
45%
32.5%
22.5%
18 побед 13 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
37
26
Голов в среднем за матч
1.85
1.3
Среднее время на гол
48
69
Всего голов
21
23
Голов в среднем за матч
1.05
1.15
Среднее время на гол
85
78
Всего голов
58
49
Голов в среднем за матч
1.45
1.23
Тотал матчей
2.5
36
Больше 90%
Меньше 10%
4
32
Больше 80%
Меньше 20%
8
22
Больше 55%
Меньше 45%
18
12
Больше 30%
Меньше 70%
28
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
Среднее время на гол
62
73
Бомбардиры внутри турнира
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Руидиас Рауль
|7 (4)
|0.5
|Моррис Джордан
|2
|0.14
|Ролдан Кристиан
|1
|0.07
|Мусовски Дэниел
|1
|0.07
|Чу Лео
|1
|0.07
|Варгас Обед
|1
|0.07
|Рольдан Александер
|1
|0.07
|Тевес Дилан
|1
|0.07
|Де Ла Вега Педро
|1 (1)
|0.07
|Руснак Альберт
|0
|0
|Раген Джексон
|0
|0
|Бейкер Коди
|0
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|5
|0.38
|Голд Райан
|4 (1)
|0.31
|Пико Фабрис
|3
|0.23
|Рапосо Райан
|2
|0.15
|Шёпф Алессандро
|1
|0.08
|Али Ахмед
|1
|0.08
|Крейлах Дамир
|1
|0.08
|Веселинович Ранко
|1
|0.08
|Лаборда Матиас
|1
|0.08
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|Вите Педро
|0
|0
Карточки
Сиэтл Саундерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Толо Нуху
|6
|1
|Раген Джексон
|3
|1
|Рольдан Александер
|2
|1
|Моррис Джордан
|3
|0
|Атенсио Джошуа
|1
|1
|Фрай Стефан
|0
|1
|Руидиас Рауль
|1
|0
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|Пауло Жуан I
|1
|0
|Арреага Хавьер
|1
|0
|Мусовски Дэниел
|1
|0
|Лейва Дэнни
|1
|0
|Варгас Обед
|1
|0
|Тевес Дилан
|1
|0
|Бейкер Коди
|1
|0
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубас Андрес
|5
|0
|Уайт Брайан
|4
|0
|Адекугбе Сэм
|2
|0
|Пико Фабрис
|2
|0
|Веселинович Ранко
|2
|0
|Лаборда Матиас
|2
|0
|Утвик Бьорн
|0
|1
|Али Ахмед
|1
|0
|Голд Райан
|1
|0
|Шёпф Алессандро
|1
|0
|Блэкмон Тристан
|1
|0
|Рапосо Райан
|1
|0
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Сиэтл Саундерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Ванкувер Уайткэпс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
5
8
Сиэтл Саундерс
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
57% (8)
36% (5)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Ванкувер Уайткэпс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
7
9
4 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
2
29%
1
11%
1-15
2
29%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
2
29%
2
22%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
2
29%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
2
20%
1-15
2
22%
2
20%
16-30
1
11%
2
20%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
4
40%
76-90
Пропущено
13
8
8 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
5
38%
1
13%
31-45
4
31%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
8%
4
50%
76-90
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
4
25%
3
16%
1-15
4
25%
4
21%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
2
13%
1
5%
46-60
2
13%
2
11%
61-75
3
19%
6
32%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
2
12%
1
7%
1-15
1
6%
1
7%
16-30
5
29%
29%
4
27%
31-45
5
29%
29%
4
27%
46-60
1
6%
1
7%
61-75
3
18%
4
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сиэтл Саундерс
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Реал Солт-Лейк - Сиэтл Саундерс 2:0 Портленд Тимберс - Сиэтл Саундерс 1:2 Сиэтл Саундерс - Луисвилл Сити 2:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес Гэлакси 0:0
Филадельфия Юнион - Сиэтл Саундерс 2:3 Ди Си Юнайтед - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Даллас - Сиэтл Саундерс 0:0 Сиэтл Саундерс - ФК Монреаль 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Сиэтл Саундерс 3:2 Сиэтл Саундерс - Колорадо Рэпидс 1:1 Сиэтл Саундерс - Остин 0:0 Лос-Анджелес - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - Сакраменто Репаблик 0:1 Оденсе - Сиэтл Саундерс 2:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 ТСК - Сиэтл Саундерс 2:3 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Сиэтл Саундерс - Даллас 1:0
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Колорадо Рэпидс - Ванкувер Уайткэпс 1:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Остин 0:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Ванкувер Уайткэпс 1:1
Сиэтл Саундерс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Торонто 4:0 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 3:2 Ванкувер Уайткэпс - Реал Солт-Лейк 1:2 Даллас - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Ванкувер Уайткэпс 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Шарлотт 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Тигрес - Ванкувер Уайткэпс 3:0 Ванкувер Уайткэпс - Тигрес 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 ТСК - Ванкувер Уайткэпс 2:1 Пушкаш-Академи - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Диошдьёр 1:0 Ванкувер Уайткэпс - Лос-Анджелес 0:1
Результаты матчей
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
5
1 раз 17%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
0:2
2 раза 29%
1:1
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:0
1 раз 7%
1:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Сиэтл Саундерс
Ванкувер Уайткэпс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
24
15
24
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
52
35
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
103
410
58
212
310
113
112
113
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|2.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|21 - 14
|24
|3.
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|19 - 17
|22
|4.
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|25 - 21
|22
|5.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|24 - 19
|21
|6.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|24 - 23
|21
|7.
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|19 - 15
|19
|8.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|12 - 13
|18
|9.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|19 - 20
|16
|10.
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 17
|14
|11.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|26 - 29
|13
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 17
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|21 - 24
|11
|14.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|22 - 33
|10
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|36 - 20
|31
|2.
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|19 - 11
|30
|3.
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|18 - 16
|23
|4.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|25 - 21
|23
|5.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|21 - 20
|22
|6.
|Заявка
|13
|5
|6
|2
|19 - 13
|21
|7.
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|14 - 13
|21
|8.
|Заявка
|13
|4
|5
|4
|25 - 21
|17
|9.
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|20 - 24
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|15 - 20
|16
|11.
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 20
|15
|12.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 16
|13
|13.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|17 - 31
|12
|14.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|13 - 26
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|1
|9
|9 - 25
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 6
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|17 - 12
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|15 - 6
|16
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|9 - 6
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|11 - 8
|12
|6.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 7
|10
|7.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 8
|10
|8.
|Заявка
|5
|2
|3
|0
|11 - 9
|9
|9.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 6
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|14 - 12
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 8
|8
|12.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|7 - 4
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 12
|6
|14.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|14 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|22 - 9
|17
|2.
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|10 - 6
|17
|3.
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 8
|16
|4.
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|15 - 8
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|8 - 4
|14
|6.
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 10
|14
|7.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|8.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|15 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|11.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|8 - 15
|7
|12.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|6 - 7
|6
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|7 - 9
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|10 - 12
|4
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 11
|4
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|9
|3
|4
|2
|14 - 12
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|3.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 8
|12
|4.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|15 - 15
|11
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|6 - 7
|9
|7.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|9 - 13
|7
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|7 - 8
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|2 - 5
|5
|10.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|12 - 17
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|12.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|10 - 14
|4
|13.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|15 - 21
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|5 - 10
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|11 - 7
|16
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 11
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|15 - 9
|13
|4.
|Заявка
|9
|3
|3
|3
|14 - 17
|12
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|9 - 13
|10
|6.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|9 - 7
|9
|7.
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 22
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 12
|7
|10.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 10
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|4 - 7
|4
|12.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|5 - 14
|3
|13.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|2 - 6
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 11
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 10
|1
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Реал Солт-Лейк
|Аранго Кристиан
|13 (4)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|11 (5)
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|11 (3)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|10 (10)
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Морган Льюис
|9 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Толо Нуху
|1 6
|Торонто
|Лонг Кевин
|1 5
|Торонто
|Бернардески Федерико
|1 5
|Ди Си Юнайтед
|Клих Матеуш
|6
|Остин
|Касканте Хулио
|6