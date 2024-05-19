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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Ландскруна
0:0
Второй тайм: 73'
Эребру
0'

Ход матча

64'
 
Кроон Самуэль
Adam Bark
69'
Сахпекидис Филип
Дзабич Робин
 
69'
Samuel Burakovsky
Kofi Fosuhene Asare
 
Лучшие коэффициенты
Ландскруна
Ничья
Эребру
3.80
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3.57
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Все Коэффициенты
1
Каддура
Амр
19
Vincent
Sundberg
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
8
Дзабич
Робин
7
Карлссон
Виктор
9
Frederik
Ihler
47
Kofi
Fosuhene
Asare
1
Пальссон
Мальте
3
Oskar
Kaeck
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
15
Бергмарк
Никлас
22
Lucas
Shlimon
7
Elias
Barsoum
8
Саид
Мохаммед
17
Хольмберг
Карл
28
Adam
Bark
Ландскруна
4-3-3
Эребру
4-3-3

История личных встреч

Ландскруна
Эребру

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

С
4:0
С
3:2
С
2:2
С
2:1
С
3:0
С
1:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

9
5

Голов в среднем за матч

3
1.67

Среднее время на гол

30
54

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

2.5
1.17

Тотал матчей

3.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

36
77

Бомбардиры внутри турнира

Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 6 0.75
Kofi Fosuhene Asare 3 0.38
Дзабич Робин 2 0.25
Vincent Sundberg 1 0.13
Йонссон Мелкер 1 0.13
Samuel Burakovsky 1 0.13
Эдвардссон Давид 0 0
Карлссон Виктор 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0
Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 5 (2) 0.63
Tobias Bjoernstad 2 0.25
Саид Мохаммед 2 0.25
Гваргис Питер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0

Карточки

Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 3 0
Max Nilsson 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Philip Andersson I 2 0
Каддура Амр 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Vincent Sundberg 1 0
Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крона Себастьян 2 1
Маккью Эрик 2 1
Вальгейрссон Вальгейр 3 0
Lucas Shlimon 3 0
Гваргис Питер 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Хольмберг Карл 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Кроон Самуэль 1 0

Результаты матчей

Ландскруна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эребру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эребру
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

7
7
Ландскруна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90

Забито

7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90

Забито

14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90

Пропущено

4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Ландскруна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1
Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0
Эребру
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1
Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3

Результаты матчей

Ландскруна
Эребру

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ландскруна
Эребру

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
2
2.5
1
3
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
4
3
1.5
3
4
3
4
2.5
1
6
1
6
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 8 5 3 0 14 - 4 18
2.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
3.
Эстер
 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
5.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
6.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
7.
Эребру
 0:0 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Сковде АИК
 8 3 2 3 5 - 9 11
9.
Хельсинборг
 8 2 5 1 9 - 8 11
10.
Гефле
 8 2 4 2 10 - 9 10
11.
Треллеборг
 8 2 3 3 6 - 7 9
12.
Сандвикен
 7 2 2 3 7 - 11 8
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 8 1 3 4 9 - 13 6
15.
Эстерсунд
 8 1 3 4 4 - 8 6
16.
Варберг БоИС
 7 1 1 5 6 - 11 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Эребру
 0:0 4 3 0 1 7 - 4 9
4.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
5.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
6.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
7.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
8.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
9.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
10.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
11.
Сандвикен
 3 2 0 1 3 - 2 6
12.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 0:0 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
5.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Эребру
 0:0 4 0 2 2 2 - 5 2
13.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
14.
Варберг БоИС
 3 0 1 2 2 - 5 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Эребру Маккью Эрик 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
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