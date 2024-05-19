Тур: 8.
0:0
Второй тайм: 73'
0'
Ход матча
10
Эгнелль
Адам
28
Adam
Bark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Jesper Strid
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Adam BarkНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
История личных встреч
Ландскруна
Эребру
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
9
5
Голов в среднем за матч
3
1.67
Среднее время на гол
30
54
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
2.5
1.17
Тотал матчей
3.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
36
77
Бомбардиры внутри турнира
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|6
|0.75
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.38
|Дзабич Робин
|2
|0.25
|Vincent Sundberg
|1
|0.13
|Йонссон Мелкер
|1
|0.13
|Samuel Burakovsky
|1
|0.13
|Эдвардссон Давид
|0
|0
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|0.63
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.25
|Саид Мохаммед
|2
|0.25
|Гваргис Питер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
Карточки
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Max Nilsson
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Philip Andersson I
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Vincent Sundberg
|1
|0
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крона Себастьян
|2
|1
|Маккью Эрик
|2
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|3
|0
|Lucas Shlimon
|3
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
|Кроон Самуэль
|1
|0
Результаты матчей
Ландскруна
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Эребру
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Ландскруна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Эребру
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
7
7
Ландскруна
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Эребру
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
40%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
4
57%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
25%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
75%
76-90
Забито
14
9
8 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
5
36%
0
0%
1-15
2
14%
1
11%
16-30
1
7%
1
11%
31-45
2
14%
3
33%
46-60
3
21%
2
22%
61-75
1
7%
2
22%
76-90
Пропущено
4
9
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
11%
31-45
1
25%
2
22%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
5
56%
76-90
Результаты последних матчей
Ландскруна
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0 Браге - Ландскруна 1:1
Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2 Эребру - Ландскруна 4:0
Эребру
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1
Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0 Эстерсунд - Эребру 4:3
Результаты матчей
Ландскруна
Эребру
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:3
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:3
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
2:1
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ландскруна
Эребру
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
43
34
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|5
|3
|0
|14 - 4
|18
|2.
|8
|4
|3
|1
|10 - 7
|15
|3.
|8
|3
|4
|1
|11 - 6
|13
|4.
|8
|3
|4
|1
|11 - 7
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|14 - 11
|12
|6.
|8
|3
|3
|2
|7 - 8
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|9 - 9
|11
|8.
|8
|3
|2
|3
|5 - 9
|11
|9.
|8
|2
|5
|1
|9 - 8
|11
|10.
|8
|2
|4
|2
|10 - 9
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|6 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|7 - 11
|8
|13.
|8
|2
|1
|5
|6 - 10
|7
|14.
|8
|1
|3
|4
|9 - 13
|6
|15.
|8
|1
|3
|4
|4 - 8
|6
|16.
|7
|1
|1
|5
|6 - 11
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|9 - 5
|9
|3.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|6 - 1
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|6 - 2
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|2 - 0
|8
|7.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|8.
|5
|2
|2
|1
|9 - 7
|8
|9.
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|10.
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|11.
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|13.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|14.
|4
|0
|4
|0
|4 - 4
|4
|15.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|16.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|2.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|5.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|6.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|8.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|9.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|5 - 6
|3
|11.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|12.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|14.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|15.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
|16.
|4
|0
|0
|4
|0 - 5
|0
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2