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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: .
Хаммарбю
0:0
Перерыв
АИК
0'
14' Желтая карточка
Исмаила Кулибали

Ход матча

14'
 
Исмаила Кулибали

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Лучшие коэффициенты
Хаммарбю
Ничья
АИК
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Все Коэффициенты
1
Довин
Оливер
2
Hampus
Skoglund
4
Куртулус
Эдвин
6
Вагич
Павле
30
Пинас
Шакилль
8
Хаммар
Фредрик
5
Теки
Тесфальдет
11
Йоханссон
Оскар
20
Бесара
Нахир
28
Bazoumana
Toure
19
Deniz
Gul
15
Нордфельдт
Кристоффер
32
Модесто
Руй
16
Хансен
Беньямин
4
Папаяннопулос
Сотирис
12
Бьорнстрем
Аксель
43
Victor
Andersson
8
Исмаила
Кулибали
7
Салетрос
Антон
10
Целина
Берсант
45
Taha
Ayari
28
Питтас
Яннис
Хаммарбю
4-2-3-1
АИК
4-4-2

История личных встреч

Хаммарбю
АИК

12 матчей

75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед

26 матчей

34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

15.4%
53.8%
30.8%
4 победы 14 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед

История матчей

А
4:2
А
2:0
К
2:1
А
2:2
А
3:3
А
1:0
А
2:0
К
3:2
А
3:0
А
0:2
А
2:1
А
2:0
А
1:0
А
0:1
А
1:1
А
1:2
А
0:0
А
0:3
К
1:1
А
1:0
А
2:0
К
1:2
А
1:2
А
1:0
А
2:2
А
1:1

Голы

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.46
0.69

Среднее время на гол

61
130

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.54
1.46

Среднее время на гол

58
61

Всего голов

39
28

Голов в среднем за матч

1.5
1.08

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24

Среднее время на гол

60
83

Бомбардиры внутри турнира

Хаммарбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бесара Нахир 3 0.3
Jusef Erabi 2 0.2
Пинас Шакилль 1 0.1
Куртулус Эдвин 1 0.1
Джуканович Виктор 1 0.1
Deniz Gul 1 0.1
Теки Тесфальдет 1 0.1
Саиди Абдельрахман 1 0.1
Marc Llinares 1 0.1
Hampus Skoglund 0 0
Bazoumana Toure 0 0
АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Питтас Яннис 4 0.4
Целина Берсант 3 0.3
Модесто Руй 2 0.2
Исмаила Кулибали 2 0.2
Тюкосен Мадс 1 0.1
Хансен Беньямин 1 0.1
Беширович Дино 1 0.1
Эд Эскил 1 0.1
Abdihakin Ali 1 0.1
Фараж Омар 0 0

Карточки

Хаммарбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пинас Шакилль 3 0
Хаммар Фредрик 2 0
Куртулус Эдвин 2 0
Йоханссон Оскар 1 0
Теки Тесфальдет 1 0
Саиди Абдельрахман 1 0
Jusef Erabi 1 0
Deniz Gul 1 0
Hampus Skoglund 1 0
АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тюкосен Мадс 2 1
Беширович Дино 3 0
Салетрос Антон 2 0
Исмаила Кулибали 2 0
Папаяннопулос Сотирис 1 0
Целина Берсант 1 0
Эд Эскил 1 0
Lamine Dabo 1 0

Результаты матчей

Хаммарбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
6
Хаммарбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

2
11
Хаммарбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
АИК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

3
17

Голы по времени матча

Забито

8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Забито

4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
3
60%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90

Забито

12
18
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
3
25%
5
28%
61-75
3
25%
3
17%
76-90

Пропущено

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
3
20%
6
35%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
1
7%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Хаммарбю
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0
АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3

Результаты матчей

Хаммарбю
АИК

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хаммарбю
АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 9 5 0 4 11 - 12 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 0:0 10 4 3 3 16 - 19 15
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 0:0 10 4 1 5 13 - 14 13
10.
Броммапойкарна
 2:1 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
13.
ИФК Норрчепинг
 1:2 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Кальмар
 9 2 1 6 15 - 19 7
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 0:0 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Хаммарбю
 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 1:2 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 2:1 5 1 2 2 5 - 12 5
12.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 2:1 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
ИФК Норрчепинг
 1:2 6 1 2 3 7 - 14 5
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 0:0 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 0:0 5 0 3 2 4 - 14 3
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Юргорден Хуммет Денис 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
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