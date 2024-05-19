Тур: 10. Стадион: Теле2 Арена.
Ход матча
14'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 3
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Модесто РуйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariНападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикНападающий
- Нападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
-
14 Aaron Rydell
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Хаммарбю
АИК
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
4 победы 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.69
Среднее время на гол
61
130
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.54
1.46
Среднее время на гол
58
61
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3
|0.3
|Jusef Erabi
|2
|0.2
|Пинас Шакилль
|1
|0.1
|Куртулус Эдвин
|1
|0.1
|Джуканович Виктор
|1
|0.1
|Deniz Gul
|1
|0.1
|Теки Тесфальдет
|1
|0.1
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.1
|Marc Llinares
|1
|0.1
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Bazoumana Toure
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|4
|0.4
|Целина Берсант
|3
|0.3
|Модесто Руй
|2
|0.2
|Исмаила Кулибали
|2
|0.2
|Тюкосен Мадс
|1
|0.1
|Хансен Беньямин
|1
|0.1
|Беширович Дино
|1
|0.1
|Эд Эскил
|1
|0.1
|Abdihakin Ali
|1
|0.1
|Фараж Омар
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Хаммар Фредрик
|2
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Deniz Gul
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Беширович Дино
|3
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Исмаила Кулибали
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
1
6
Хаммарбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
11
Хаммарбю
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
АИК
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
3
17
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
2
25%
3
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
12
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
2
17%
1-15
2
40%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
1
20%
3
25%
46-60
2
40%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
3
60%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
12
18
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
8%
1
6%
1-15
3
25%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
2
17%
4
22%
46-60
3
25%
5
28%
61-75
3
25%
3
17%
76-90
Пропущено
15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
4
27%
3
18%
31-45
3
20%
6
35%
46-60
3
20%
2
12%
61-75
1
7%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0
АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3
Результаты матчей
Хаммарбю
АИК
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
3:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
45
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|19 - 7
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|9
|5
|0
|4
|11 - 12
|15
|6.
|9
|5
|0
|4
|13 - 15
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|16 - 19
|15
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 15
|13
|9.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|10.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|1:2
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|15 - 19
|7
|16.
|9
|1
|0
|8
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|12.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 14
|3
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2