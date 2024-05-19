Тур: 10. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 27204
0'
14' Желтая карточкаИсмаила Кулибали
1:0
60' ГолПинас Шакилль
63' Вторая желтая карточкаИсмаила Кулибали
2:0
74' ГолDeniz Gul
2:1
79' ГолПиттас Яннис
87' Желтая карточкаХаммар Фредрик
90'+6
Ход матча
14'
60'
1:0
63'
74'
2:0
79'
2:1
87'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
3 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
58 Владение мячом, % 42
20
Бесара
Нахир
19
Deniz
Gul
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Бесара НахирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Deniz GulНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Hellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Модесто РуйЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
45 Taha AyariНападающий
-
28 Питтас ЯннисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Ринг ЭрикНападающий
- Нападающий
-
37 Ahmad Faqa
-
-
14 Aaron Rydell
-
24 Lamine Dabo
-
Главный тренер: Берг Хеннинг
История личных встреч
Хаммарбю
АИК
12 матчей
75%
25%
9 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
50%
7 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 8 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 9 побед
26 матчей
34.6%
23.1%
42.3%
9 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
15.4%
53.8%
30.8%
4 победы 14 ничьих 8 побед
Второй тайм
26.9%
38.5%
34.6%
7 побед 10 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.46
0.69
Среднее время на гол
61
130
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.54
1.46
Среднее время на гол
58
61
Всего голов
39
28
Голов в среднем за матч
1.5
1.08
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
12
Больше 46%
Меньше 54%
14
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
2
Больше 8%
Меньше 92%
24
Среднее время на гол
60
83
Бомбардиры внутри турнира
Хаммарбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бесара Нахир
|3
|0.3
|Пинас Шакилль
|2
|0.2
|Deniz Gul
|2
|0.2
|Jusef Erabi
|2
|0.2
|Куртулус Эдвин
|1
|0.1
|Джуканович Виктор
|1
|0.1
|Теки Тесфальдет
|1
|0.1
|Саиди Абдельрахман
|1
|0.1
|Marc Llinares
|1
|0.1
|Hampus Skoglund
|0
|0
|Bazoumana Toure
|0
|0
АИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Питтас Яннис
|5
|0.5
|Целина Берсант
|3
|0.3
|Модесто Руй
|2
|0.2
|Исмаила Кулибали
|2
|0.2
|Тюкосен Мадс
|1
|0.1
|Хансен Беньямин
|1
|0.1
|Беширович Дино
|1
|0.1
|Эд Эскил
|1
|0.1
|Abdihakin Ali
|1
|0.1
|Фараж Омар
|0
|0
Карточки
Хаммарбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пинас Шакилль
|3
|0
|Хаммар Фредрик
|3
|0
|Куртулус Эдвин
|2
|0
|Йоханссон Оскар
|1
|0
|Теки Тесфальдет
|1
|0
|Саиди Абдельрахман
|1
|0
|Jusef Erabi
|1
|0
|Deniz Gul
|1
|0
|Hampus Skoglund
|1
|0
АИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тюкосен Мадс
|2
|1
|Исмаила Кулибали
|2
|1
|Беширович Дино
|3
|0
|Салетрос Антон
|2
|0
|Папаяннопулос Сотирис
|1
|0
|Целина Берсант
|1
|0
|Эд Эскил
|1
|0
|Lamine Dabo
|1
|0
Результаты матчей
Хаммарбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
АИК
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
7
Хаммарбю
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
АИК
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
2
11
Хаммарбю
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
АИК
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
13
3
Упущенные победы
3
18
Голы по времени матча
Забито
10
7
2 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
3
30%
2
29%
46-60
3
30%
3
43%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
14
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
2
33%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
17%
4
29%
46-60
2
33%
2
14%
61-75
1
17%
2
14%
76-90
Забито
4
12
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 5
0
0%
1
8%
1-15
2
50%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
1
25%
2
17%
61-75
1
25%
3
25%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
3
60%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
1
10%
0
0%
76-90
Забито
14
19
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
7%
1
5%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
0
0%
4
21%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
4
29%
5
26%
61-75
3
21%
4
21%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
2
11%
1-15
4
25%
2
11%
16-30
4
25%
3
16%
31-45
3
19%
7
37%
46-60
3
19%
3
16%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Результаты последних матчей
Хаммарбю
(20 матчей)
40%
5%
55%
8 побед 1 ничья 11 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 3:0 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Мальмё - Хаммарбю 2:0 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Хаммарбю - Иль Саннвикен 1:0 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Хаммарбю - ХИК 1:2 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2
АИК
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эльфсборг - АИК 6:1 АИК - Сириус 1:3 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Мальмё - АИК 5:0
АИК - Вернаму 2:0 АИК - Юргорден 2:0 Мьельбю - АИК 1:1 Броммапойкарна - АИК 2:2 АИК - Вестерос 1:0 АИК - Волеренга 4:0 АИК - Юргорден 1:1 Мьельбю - АИК 1:3 Кальмар - АИК 1:1 АИК - Карлбергс 1:1 АИК - Гефле 1:0 АИК - Эребру 3:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 АИК - Бачка-Топола 0:2 ТСК - АИК 2:0 Броммапойкарна - АИК 0:3
Результаты матчей
Хаммарбю
АИК
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
6
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
4 раза 40%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
6
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хаммарбю
АИК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
46
28
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|19 - 7
|19
|3.
|2:1
|10
|6
|0
|4
|13 - 13
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|13 - 15
|15
|7.
|10
|5
|0
|5
|15 - 15
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|17 - 21
|14
|9.
|1:2
|10
|4
|1
|5
|18 - 17
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|14.
|2:0
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|9
|1
|0
|8
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|4.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|8 - 7
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|6.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|5 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2