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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: .
Броммапойкарна
2:1
Перерыв
ИФК Норрчепинг

Ход матча

5'
Васич Никола
(Кристенсен Фредерик)
1:0
25'
1:1
Нюман Кристоффер
(Сигюргейрссон Исак)
45'
Барслунд Каре
Чалышир Андре
 
45'
Васич Никола
(Фрицсон Людвиг)
2:1

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Броммапойкарна
Ничья
ИФК Норрчепинг
3.80
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3.85
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Все Коэффициенты
20
Filip
Sidklev
26
Чалышир
Андре
3
Абрахамссон
Александер
2
Торбьерн
Эггем
7
Кристенсен
Фредерик
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
10
Wilmer
Odefalk
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
21
Сисей
Йеспер
6
Ссеванкамбо
Исак
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигюргейрссон
Исак
Броммапойкарна
4-3-1-2
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:2
А
0:2
ТМК
1:2
ТМК
3:1
А
0:1
А
2:1
К
4:0
А
3:1
А
3:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

2.14
0.75

Среднее время на гол

42
120

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.91
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 5 0.5
Фрицсон Людвиг 3 0.3
Adam Jakobsen 2 0.2
Кристенсен Фредерик 1 0.1
Ирандуст Далехо 1 0.1
Эрквист Расмус 1 0.1
Wilmer Odefalk 1 0.1
Барслунд Каре 1 0.1
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 0.4
Нюман Кристоффер 4 0.4
Траустасон Арнор 4 0.4
Сигюргейрссон Исак 1 0.1
Лушаку Исмет 1 0.1
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Чалышир Андре 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Filip Sidklev 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 3 0
Kevin Jansson 3 0
Ватсон Макс 2 0
Каллей Яхья 2 0
Траустасон Арнор 1 0
Ссеванкамбо Исак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Салихович Дино 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
4
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
5
Броммапойкарна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

10
9

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
5
38%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90

Пропущено

18
21
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
17%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3

Результаты матчей

Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
4.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
5.
ГАИС
 9 5 0 4 11 - 12 15
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
АИК
 0:0 10 4 3 3 16 - 19 15
8.
Эльфсборг
 9 4 1 4 17 - 15 13
9.
Хаммарбю
 0:0 10 4 1 5 13 - 14 13
10.
Броммапойкарна
 2:1 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Вернаму
 9 3 2 4 10 - 15 11
13.
ИФК Норрчепинг
 1:2 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
15.
Кальмар
 9 2 1 6 15 - 19 7
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 0:0 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
4.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
5.
Хаммарбю
 0:0 5 3 1 1 9 - 4 10
6.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
7.
ГАИС
 4 3 0 1 6 - 6 9
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 1:2 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 2:1 5 1 2 2 5 - 12 5
12.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 2:1 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
ИФК Норрчепинг
 1:2 6 1 2 3 7 - 14 5
12.
Кальмар
 4 1 0 3 6 - 10 3
13.
Эльфсборг
 4 1 0 3 3 - 9 3
14.
Хаммарбю
 0:0 5 1 0 4 4 - 10 3
15.
АИК
 0:0 5 0 3 2 4 - 14 3
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
Юргорден Хуммет Денис 5 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 4 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
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  • 5'
    Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
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Где смотреть матч Броммапойкарна 2:1 ИФК Норрчепинг онлайн

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Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
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