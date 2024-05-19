Тур: 10. Стадион: Гримста.
2:1
Перерыв
Ход матча
5'
25'
45'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 3
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
50 Владение мячом, % 50
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
2.14
0.75
Среднее время на гол
42
120
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.91
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|5
|0.5
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.3
|Adam Jakobsen
|2
|0.2
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.1
|Ирандуст Далехо
|1
|0.1
|Эрквист Расмус
|1
|0.1
|Wilmer Odefalk
|1
|0.1
|Барслунд Каре
|1
|0.1
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|4
|0.4
|Нюман Кристоффер
|4
|0.4
|Траустасон Арнор
|4
|0.4
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.1
|Лушаку Исмет
|1
|0.1
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
4
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ИФК Норрчепинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
5
Броммапойкарна
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
11% (1)
78% (7)
ИФК Норрчепинг
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
10
9
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
4
67%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
11
12
2 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
2
18%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
4
36%
2
17%
46-60
2
18%
2
17%
61-75
3
27%
2
17%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
2
15%
2
15%
31-45
2
15%
5
38%
46-60
2
15%
3
23%
61-75
3
23%
2
15%
76-90
Пропущено
18
21
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
3
17%
3
14%
1-15
1
6%
3
14%
16-30
2
11%
6
29%
31-45
5
28%
3
14%
46-60
3
17%
3
14%
61-75
4
22%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3
Результаты матчей
Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:3
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
6:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
45
36
27
18
18
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|19 - 7
|19
|3.
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|5.
|9
|5
|0
|4
|11 - 12
|15
|6.
|9
|5
|0
|4
|13 - 15
|15
|7.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|16 - 19
|15
|8.
|9
|4
|1
|4
|17 - 15
|13
|9.
|0:0
|10
|4
|1
|5
|13 - 14
|13
|10.
|2:1
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|13.
|1:2
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|14.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|15.
|9
|2
|1
|6
|15 - 19
|7
|16.
|9
|1
|0
|8
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|5.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|9 - 4
|10
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|7.
|4
|3
|0
|1
|6 - 6
|9
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|1:2
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|2:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|1:2
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|12.
|4
|1
|0
|3
|6 - 10
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 9
|3
|14.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|15.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|4 - 14
|3
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|Юргорден
|Хуммет Денис
|5 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|4 (5)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2