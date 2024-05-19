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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: .
Броммапойкарна
2:1
Конец матча
ИФК Норрчепинг
0'
1:0
5' Гол
Васич Никола
1:1
25' Гол
Нюман Кристоффер
2:1
45' Гол
Васич Никола
51' Желтая карточка
Нюман Кристоффер
72' Желтая карточка
Барслунд Каре
90'+5
20
Filip
Sidklev
26
Чалышир
Андре
3
Абрахамссон
Александер
2
Торбьерн
Эггем
7
Кристенсен
Фредерик
17
Alexander
Jensen
13
Фрицсон
Людвиг
23
Сёдерстрём
Тим
10
Wilmer
Odefalk
21
Тимосси-Андерссон
Алекс
9
Васич
Никола
1
Янссон
Оскар
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
24
Эрикссон
Антон
14
Каллей
Яхья
9
Траустасон
Арнор
21
Сисей
Йеспер
6
Ссеванкамбо
Исак
17
Шабани
Лаорент
5
Нюман
Кристоффер
8
Сигюргейрссон
Исак
Броммапойкарна
4-3-1-2
ИФК Норрчепинг
4-4-2

История личных встреч

Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

А
2:2
А
0:2
ТМК
1:2
ТМК
3:1
А
0:1
А
2:1
К
4:0
А
3:1
А
3:0
А
2:1
А
1:0

Голы

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

15
3

Голов в среднем за матч

2.14
0.75

Среднее время на гол

42
120

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.91
1

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7

Среднее время на гол

47
90

Бомбардиры внутри турнира

Броммапойкарна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васич Никола 5 0.5
Фрицсон Людвиг 3 0.3
Adam Jakobsen 2 0.2
Кристенсен Фредерик 1 0.1
Ирандуст Далехо 1 0.1
Эрквист Расмус 1 0.1
Wilmer Odefalk 1 0.1
Барслунд Каре 1 0.1
Тимосси-Андерссон Алекс 0 0
Alexander Jensen 0 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прица Тим 4 0.4
Нюман Кристоффер 4 0.4
Траустасон Арнор 4 0.4
Сигюргейрссон Исак 1 0.1
Лушаку Исмет 1 0.1
Kevin Jansson 0 0
Ссеванкамбо Исак 0 0
Ватсон Макс 0 0
Сисей Йозеф 0 0
Daniel Eid 0 0

Карточки

Броммапойкарна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бьёркандер Эрик 1 1
Фрицсон Людвиг 2 0
Васич Никола 2 0
Тимосси-Андерссон Алекс 2 0
Чалышир Андре 1 0
Эрквист Расмус 1 0
Барслунд Каре 1 0
Filip Sidklev 1 0
ИФК Норрчепинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Eid 3 0
Kevin Jansson 3 0
Ватсон Макс 2 0
Каллей Яхья 2 0
Нюман Кристоффер 1 0
Траустасон Арнор 1 0
Ссеванкамбо Исак 1 0
Сисей Йозеф 1 0
Эрикссон Антон 1 0
Салихович Дино 1 0
Marcus Baggesen 1 0

Результаты матчей

Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
5
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
7

Упущенные победы

7
5
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
ИФК Норрчепинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

5
8

Упущенные победы

10
10

Голы по времени матча

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

12
14
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
17%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90

Пропущено

7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90

Забито

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
2
14%
76-90

Пропущено

19
23
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
16%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
4
21%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3

Результаты матчей

Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг

Точный счет

0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
3
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
1
5
5
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
1
9
3.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
ГАИС
 2:1 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 1:2 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Вернаму
 0:2 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Кальмар
 2:0 10 3 1 6 17 - 19 10
15.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
ГАИС
 2:1 5 4 0 1 8 - 7 12
5.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
6.
Эльфсборг
 1:2 5 3 1 1 14 - 6 10
7.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
12.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Кальмар
 2:0 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 0:2 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 0:2 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 2:1 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Кальмар
 2:0 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 1:2 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
АИК Питтас Яннис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Фрицсон Людвиг сделал результативную передачу.
  • 49'
    Г О О О О Л - Васич Никола бьет в цель!
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