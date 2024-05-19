Тур: 10. Стадион: Гримста.
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолВасич Никола
1:1
25' ГолНюман Кристоффер
2:1
45' ГолВасич Никола
51' Желтая карточкаНюман Кристоффер
72' Желтая карточкаБарслунд Каре
90'+5
Ход матча
5'
25'
45'
2:1
51'
72'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
1 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
20
Daniel
Eid
19
Ватсон
Макс
14
Каллей
Яхья
21
Сисей
Йеспер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Жута ЛеонардЗащитник
- Защитник
-
15 Пичках ПайяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Olof Mellberg
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Daniel EidЗащитник
-
19 Ватсон МаксЗащитник
- Защитник
-
14 Каллей ЯхьяЗащитник
- Полузащитник
-
21 Сисей ЙесперПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Лушаку ИсметПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Бьёрк КарлПолузащитник
-
22 Прица ТимНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andreas Alm
История личных встреч
Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
9.1%
54.5%
4 победы 1 ничья 6 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.14
Среднее время на гол
60
78
Всего голов
15
3
Голов в среднем за матч
2.14
0.75
Среднее время на гол
42
120
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.91
1
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
8
Больше 73%
Меньше 27%
3
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
Среднее время на гол
47
90
Бомбардиры внутри турнира
Броммапойкарна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васич Никола
|5
|0.5
|Фрицсон Людвиг
|3
|0.3
|Adam Jakobsen
|2
|0.2
|Кристенсен Фредерик
|1
|0.1
|Ирандуст Далехо
|1
|0.1
|Эрквист Расмус
|1
|0.1
|Wilmer Odefalk
|1
|0.1
|Барслунд Каре
|1
|0.1
|Тимосси-Андерссон Алекс
|0
|0
|Alexander Jensen
|0
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прица Тим
|4
|0.4
|Нюман Кристоффер
|4
|0.4
|Траустасон Арнор
|4
|0.4
|Сигюргейрссон Исак
|1
|0.1
|Лушаку Исмет
|1
|0.1
|Kevin Jansson
|0
|0
|Ссеванкамбо Исак
|0
|0
|Ватсон Макс
|0
|0
|Сисей Йозеф
|0
|0
|Daniel Eid
|0
|0
Карточки
Броммапойкарна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бьёркандер Эрик
|1
|1
|Фрицсон Людвиг
|2
|0
|Васич Никола
|2
|0
|Тимосси-Андерссон Алекс
|2
|0
|Чалышир Андре
|1
|0
|Эрквист Расмус
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Filip Sidklev
|1
|0
ИФК Норрчепинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Eid
|3
|0
|Kevin Jansson
|3
|0
|Ватсон Макс
|2
|0
|Каллей Яхья
|2
|0
|Нюман Кристоффер
|1
|0
|Траустасон Арнор
|1
|0
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|Сисей Йозеф
|1
|0
|Эрикссон Антон
|1
|0
|Салихович Дино
|1
|0
|Marcus Baggesen
|1
|0
Результаты матчей
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
ИФК Норрчепинг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
5
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
ИФК Норрчепинг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
4
7
Упущенные победы
7
5
Броммапойкарна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
20% (2)
70% (7)
ИФК Норрчепинг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
5
8
Упущенные победы
10
10
Голы по времени матча
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
2
40%
1
14%
31-45
1
20%
4
57%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
12
14
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
2
17%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
0
0%
4
29%
31-45
4
33%
2
14%
46-60
2
17%
2
14%
61-75
3
25%
2
14%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
1
10%
1
14%
46-60
2
20%
3
43%
61-75
2
20%
2
29%
76-90
Пропущено
7
9
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
1
14%
1
11%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
2
29%
3
33%
31-45
1
14%
1
11%
46-60
1
14%
1
11%
61-75
1
14%
1
11%
76-90
Забито
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
3
20%
0
0%
1-15
2
13%
2
14%
16-30
3
20%
2
14%
31-45
2
13%
5
36%
46-60
2
13%
3
21%
61-75
3
20%
2
14%
76-90
Пропущено
19
23
7 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
3
16%
4
17%
1-15
2
11%
3
13%
16-30
2
11%
7
30%
31-45
5
26%
3
13%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
4
21%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Броммапойкарна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Броммапойкарна - АИК 2:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Броммапойкарна - Табю 7:1 Броммапойкарна - Тебю 7:1 Броммапойкарна - АИК 0:3 Броммапойкарна - Юргорден 3:0
ИФК Норрчепинг
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - Хаммарбю 1:2 АИК - ИФК Норрчепинг 6:2 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Сиэтл Саундерс - ИФК Норрчепинг 3:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3
Результаты матчей
Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
Точный счет
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
6:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
6 раз 60%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Броммапойкарна
ИФК Норрчепинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
91
55
37
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|19 - 7
|19
|3.
|2:1
|10
|6
|0
|4
|13 - 13
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|13 - 15
|15
|7.
|10
|5
|0
|5
|15 - 15
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|17 - 21
|14
|9.
|1:2
|10
|4
|1
|5
|18 - 17
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|14.
|2:0
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|9
|1
|0
|8
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|4.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|8 - 7
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|6.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|5 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2