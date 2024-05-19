  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 8.
Сандвикен
3:1
Конец матча
Варберг БоИС
0'
21' Желтая карточка
Эдлунд Олле
1:0
22' Гол
Джуниор Джон
2:0
30' Гол
Сёдерберг Даниэль
44' Желтая карточка
Сёдерберг Даниэль
2:1
46' Гол
Aulon Bitiqi
3:1
68' Гол
James Kirby
73' Желтая карточка
Альфонси Диего
80' Желтая карточка
Курочкин Антон
89' Желтая карточка
Liam Olausson
90'+4
1
Max
Croon
21
Adam
Kiani
45
Kasper
Harletun
23
Энгквист
Эмиль
11
Martin
Springfeldt
10
Ludwig
Thorell
15
Джуниор
Джон
8
Сёдерберг
Даниэль
17
Mamadou
Koyate
18
James
Kirby
29
Calvin
Kabuye
27
Ольссон
Давид
22
Янссон
Лео
18
Линднер
Йоаким
3
Закриссон
Хампус
6
Arvid
Wiklund
9
Курочкин
Антон
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
11
Isak
Bjerkebo
10
Монтиль
Диего
II
25
Yusuff
Abdulazeez
Сандвикен
3-5-2
Варберг БоИС
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Kirby 3 0.38
Calvin Kabuye 2 0.25
Джуниор Джон 2 0.25
Энгквист Эмиль 2 (1) 0.25
Сёдерберг Даниэль 1 0.13
Martin Springfeldt 0 0
Adam Kiani 0 0
Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 2 0.25
Эдлунд Олле 1 0.13
Токич Марк 1 0.13
Aulon Bitiqi 1 0.13
Монтиль Диего II 1 (1) 0.13
Курочкин Антон 0 0
Видьеског Исак 0 0

Карточки

Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 2 1
Сёдерберг Даниэль 3 0
Джуниор Джон 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Якобссон Феликс 0 1
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Mamadou Koyate 1 0
Liam Vaboe 1 0
Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 3 0
Эдлунд Олле 3 0
Курочкин Антон 3 0
Транберг Робин 1 1
Сверриссон Оскар 1 1
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Токич Марк 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0

Результаты матчей

Сандвикен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Варберг БоИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

4
2
Сандвикен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Варберг БоИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
6

Упущенные победы

4
4

Голы по времени матча

Забито

6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90

Пропущено

12
15
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1

Результаты матчей

Сандвикен
Варберг БоИС

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Сандвикен
Варберг БоИС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
4
4
1.5
1
7
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 8 5 3 0 14 - 4 18
2.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
3.
Эстер
 8 3 4 1 11 - 6 13
4.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
5.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
6.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
7.
Эребру
 8 3 2 3 9 - 9 11
8.
Сандвикен
 8 3 2 3 10 - 12 11
9.
Сковде АИК
 8 3 2 3 5 - 9 11
10.
Хельсинборг
 8 2 5 1 9 - 8 11
11.
Гефле
 8 2 4 2 10 - 9 10
12.
Треллеборг
 8 2 3 3 6 - 7 9
13.
Сундсвалль
 8 2 1 5 6 - 10 7
14.
Эргрюте
 8 1 3 4 9 - 13 6
15.
Эстерсунд
 8 1 3 4 4 - 8 6
16.
Варберг БоИС
 8 1 1 6 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
2.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
3.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Эстер
 4 2 2 0 6 - 1 8
6.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
8.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
10.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
11.
Сундсвалль
 4 2 1 1 6 - 5 7
12.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
13.
Эстерсунд
 3 1 2 0 3 - 2 5
14.
Хельсинборг
 4 0 4 0 4 - 4 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 4 0 1 3 4 - 7 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 4 2 2 0 7 - 3 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
5.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
6.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
7.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
8.
Треллеборг
 3 1 0 2 1 - 2 3
9.
Сковде АИК
 4 1 0 3 3 - 9 3
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Гефле
 3 0 2 1 1 - 2 2
12.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
13.
Сандвикен
 4 0 2 2 4 - 9 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Эребру Крона Себастьян 1 2
Сандвикен Martin Springfeldt 1 2
Весь список
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    • 46'
      Монтиль Диего II уходит с поля. Aulon Bitiqi выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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