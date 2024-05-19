Тур: 8.
3:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаЭдлунд Олле
1:0
22' ГолДжуниор Джон
2:0
30' ГолСёдерберг Даниэль
44' Желтая карточкаСёдерберг Даниэль
2:1
46' ГолAulon Bitiqi
3:1
68' ГолJames Kirby
73' Желтая карточкаАльфонси Диего
80' Желтая карточкаКурочкин Антон
89' Желтая карточкаLiam Olausson
90'+4
Ход матча
21'
22'
1:0
30'
46'
2:1
68'
73'
80'
89'
21
Adam
Kiani
15
Джуниор
Джон
18
James
Kirby
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
13
Эдлунд
Олле
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Adam KianiЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
-
13 Эдлунд ОллеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Aulon Bitiqi
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
Бомбардиры внутри турнира
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|James Kirby
|3
|0.38
|Calvin Kabuye
|2
|0.25
|Джуниор Джон
|2
|0.25
|Энгквист Эмиль
|2 (1)
|0.25
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.13
|Martin Springfeldt
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|2
|0.25
|Эдлунд Олле
|1
|0.13
|Токич Марк
|1
|0.13
|Aulon Bitiqi
|1
|0.13
|Монтиль Диего II
|1 (1)
|0.13
|Курочкин Антон
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Карточки
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Springfeldt
|2
|1
|Сёдерберг Даниэль
|3
|0
|Джуниор Джон
|2
|0
|Calvin Kabuye
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Якобссон Феликс
|0
|1
|Jonathan Karlsson
|1
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mamadou Koyate
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|3
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Курочкин Антон
|3
|0
|Транберг Робин
|1
|1
|Сверриссон Оскар
|1
|1
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Токич Марк
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Результаты матчей
Сандвикен
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Варберг БоИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Сандвикен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Варберг БоИС
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
4
2
Сандвикен
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Варберг БоИС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
6
Упущенные победы
4
4
Голы по времени матча
Забито
6
2
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
9
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
1
33%
2
22%
46-60
1
33%
2
22%
61-75
1
33%
1
11%
76-90
Забито
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
9
6
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
22%
3
50%
31-45
3
33%
1
17%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
1
17%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
3
50%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
1
10%
2
33%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
17%
76-90
Пропущено
12
15
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
2
17%
5
33%
31-45
4
33%
3
20%
46-60
2
17%
2
13%
61-75
3
25%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Эстер 1:0
Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1 Сандвикен - Мутала 6:0
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1 Эребру - Варберг БоИС 3:1
Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0 Варберг БоИС - Юргорден 0:1
Результаты матчей
Сандвикен
Варберг БоИС
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Сандвикен
Варберг БоИС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
44
17
17
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2
|Сандвикен
|Martin Springfeldt
|1 2