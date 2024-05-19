  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Гнистан
0:0
Конец матча
КуПС
0'
18' Желтая карточка
Татар Беньямин
31' Желтая карточка
Joslyn Luyeye-Lutumba
41' Желтая карточка
Кабаши Армеш
90'+6
45
Jiri
Koski
3
Saku
Heiskanen
22
Райтала
Юкка
27
Пеннинкангас
Теему
14
Эландер
Хенрик
28
Кабаши
Армеш
15
Gabriel
Europaeus
6
Hannes
Woivalin
31
Татар
Беньямин
17
Сарр
Момоду
10
Joakim
Latonen
1
Крайдль
Йоханнес
18
Сааринен
Сет
33
Хямяляйнен
Танели
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
28
Matias
Siltanen
17
Хейнонен
Артту
13
Оксанен
Яакко
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
9
Музинга
Джонатан
34
Otto
Ruoppi
Гнистан
КуПС

История личных встреч

Гнистан
КуПС

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
5:0
К
2:6

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

5
6

Среднее время на гол

18
15

Всего голов

7
6

Голов в среднем за матч

3.5
3

Тотал матчей

5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

25
30

Бомбардиры внутри турнира

Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 4 (2) 0.57
Jonas Enkerud 2 0.29
Татар Беньямин 2 0.29
Roope Pyyskaenen 1 0.14
Vertti Haenninen 1 0.14
Pauli Katajamaeki 1 0.14
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видьеског Аксель 2 (1) 0.29
Саволайнен Саку 2 0.29
Otto Ruoppi 2 0.29
Антви Клинтон 1 0.14
Пеннанен Петтери 1 0.14
Лампинен Пири 1 0.14
Хейнонен Артту 1 (1) 0.14
Joslyn Luyeye-Lutumba 0 0

Карточки

Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 4 0
Jonas Enkerud 4 0
Кабаши Армеш 3 0
Пеннинкангас Теему 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Татар Беньямин 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Сарр Момоду 1 0
Joakim Latonen 1 0
Аяла Элиас 1 0
David Agbo 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 2 0
Оксанен Яакко 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0

Результаты матчей

Гнистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
5
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

7
5
Гнистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
КуПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90

Пропущено

13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Гнистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1
ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1
Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0

Результаты матчей

Гнистан
КуПС

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гнистан
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5
1
2
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
6
1
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5
1
6
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Ильвес
 7 4 1 2 15 - 9 13
4.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
5.
ХИК
 8 3 3 2 13 - 10 12
6.
Хака
 7 3 2 2 10 - 10 11
7.
Гнистан
 7 2 2 3 11 - 13 8
8.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
9.
Лахти
 0:0 7 1 3 3 4 - 9 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Оулу
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 7 0 3 4 5 - 10 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ХИК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 12 - 8 7
5.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 0:0 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 0:0 3 0 2 1 1 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
КуПС
 5 1 4 0 5 - 4 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 0:0 4 0 2 2 0 - 7 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 0:0 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Ильвес Попович Антон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Кабаши Армеш получил желтую карточку от судьи
  • 31'
    Joslyn Luyeye-Lutumba получил желтую карточку от судьи
  • 18'
    Татар Беньямин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Где смотреть матч Гнистан 0:0 КуПС онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный