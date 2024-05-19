Тур: 1. Стадион: Mustapekka Areena.
0'
18' Желтая карточкаТатар Беньямин
31' Желтая карточкаJoslyn Luyeye-Lutumba
41' Желтая карточкаКабаши Армеш
90'+6
Ход матча
18'
41'
45
Jiri
Koski
22
Райтала
Юкка
28
Кабаши
Армеш
17
Сарр
Момоду
18
Сааринен
Сет
34
Otto
Ruoppi
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Мабинда ЖанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
34 Otto RuoppiНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
Гнистан
КуПС
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
5
6
Среднее время на гол
18
15
Всего голов
7
6
Голов в среднем за матч
3.5
3
Тотал матчей
5.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
25
30
Бомбардиры внутри турнира
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|4 (2)
|0.57
|Jonas Enkerud
|2
|0.29
|Татар Беньямин
|2
|0.29
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.14
|Vertti Haenninen
|1
|0.14
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.14
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.29
|Саволайнен Саку
|2
|0.29
|Otto Ruoppi
|2
|0.29
|Антви Клинтон
|1
|0.14
|Пеннанен Петтери
|1
|0.14
|Лампинен Пири
|1
|0.14
|Хейнонен Артту
|1 (1)
|0.14
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|0
|0
Карточки
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|4
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Пеннинкангас Теему
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Сарр Момоду
|1
|0
|Joakim Latonen
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
|David Agbo
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Оксанен Яакко
|2
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
Результаты матчей
Гнистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
5
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
7
5
Гнистан
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
КуПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
1
50%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
2
40%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
9
5
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
40%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
3
33%
1
20%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
1
50%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
11
11
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
3
27%
1
9%
31-45
2
18%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
4
36%
76-90
Пропущено
13
5
8 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
2
15%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
3
23%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
15%
1
20%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Гнистан
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3 Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1
ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 3:2
КуПС
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1 Интер Турку - КуПС 1:1
Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2 КуПС - СЯК Сейнайоки 3:0
Результаты матчей
Гнистан
КуПС
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гнистан
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
14
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
61
34
34
16
16
16
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|14 - 8
|16
|2.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|3.
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|4.
|7
|3
|4
|0
|10 - 6
|13
|5.
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|7
|2
|2
|3
|11 - 13
|8
|8.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|9.
|0:0
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|12.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|3.
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|0:0
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|2.
|5
|1
|4
|0
|5 - 4
|7
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|9 - 8
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|0 - 7
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Ильвес
|Попович Антон
|4