Тур: 10. Стадион: Финнведсваллен.
0'
16' Желтая карточкаХасич Эмин
0:1
31' ГолРинг Джонатан
0:2
35' ГолСкрабб Симон
44' Желтая карточкаСкрабб Симон
45' Желтая карточкаЯнссон Рони
Ход матча
16'
31'
35'
0:2
44'
45'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
3 Удары в створ 4
-
4 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
25
Янссон
Рони
39
Саетра
Ларс
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Leon Isa
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Вернаму
Кальмар
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|0.3
|Берг Виктор
|2
|0.2
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0.2
|Энгвалль Густав
|1
|0.1
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.1
|Hampus Naesstroem
|1
|0.1
|Frank Junior Adjei
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.4
|Скрабб Симон
|4
|0.4
|Исламович Дино
|3
|0.3
|Ринг Джонатан
|2
|0.2
|Йенсен Кевин
|2
|0.2
|Хальберг Мелькер
|1
|0.1
|Саетра Ларс
|1
|0.1
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Вернаму
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
7
6
Вернаму
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Кальмар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90
Пропущено
15
18
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
1
7%
6
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3
АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2
Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0
Результаты матчей
Вернаму
Кальмар
Точный счет
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
36
45
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|19 - 7
|19
|3.
|2:1
|10
|6
|0
|4
|13 - 13
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|13 - 15
|15
|7.
|10
|5
|0
|5
|15 - 15
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|17 - 21
|14
|9.
|1:2
|10
|4
|1
|5
|18 - 17
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|14.
|2:0
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|9
|1
|0
|8
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|4.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|8 - 7
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|6.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|5 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2