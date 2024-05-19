  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: .
Вернаму
0:2
Второй тайм: 49'
Кальмар
0'
16' Желтая карточка
Хасич Эмин
0:1
31' Гол
Ринг Джонатан
0:2
35' Гол
Скрабб Симон
44' Желтая карточка
Скрабб Симон
45' Желтая карточка
Янссон Рони

Ход матча

16'
Хасич Эмин
 
31'
0:1
Ринг Джонатан
(Магаши Абдуссалам)
35'
0:2
Скрабб Симон
(Тренсков Якоб)
44'
 
Скрабб Симон
45'
 
Янссон Рони

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Кальмар
20.00
Реклама, fon.bet
8.50
Реклама, betcity.ru
3.55
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
4
Хасич
Эмин
3
Берг
Виктор
6
Hampus
Naesstroem
11
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
28
Frank
Junior
Adjei
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
14
Энгвалль
Густав
30
Киндберг
Якоб
25
Янссон
Рони
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
26
Мотарархебжафарпур
Араш
29
Ромариньо
Перейра
10
Скрабб
Симон
21
Магаши
Абдуссалам
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
11
Ринг
Джонатан
Вернаму
4-3-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Вернаму
Кальмар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

А
1:3
А
0:1
А
1:3
А
1:0
ТМК
3:0
ТМК
2:1
К
2:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 3 (1) 0.3
Берг Виктор 2 0.2
Johnbosco Samuel Kalu 2 0.2
Энгвалль Густав 1 0.1
Оливейра Вендерсон 1 0.1
Hampus Naesstroem 1 0.1
Frank Junior Adjei 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.4
Скрабб Симон 4 0.4
Исламович Дино 3 0.3
Ринг Джонатан 2 0.2
Йенсен Кевин 2 0.2
Хальберг Мелькер 1 0.1
Саетра Ларс 1 0.1
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Хасич Эмин 3 0
Энгвалль Густав 2 0
Терн Симон 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Frank Junior Adjei 1 0
Johnbosco Samuel Kalu 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Саетра Ларс 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Янссон Рони 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Гояни Роберт 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0
Мотарархебжафарпур Араш 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Вернаму
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Кальмар
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
6
Вернаму
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Кальмар
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

10
9
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
3
30%
1
11%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
2
20%
2
22%
31-45
1
10%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
2
22%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

10
16
5 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
25%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
2
20%
4
25%
61-75
0
0%
2
13%
76-90

Пропущено

15
18
11 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 9
4
27%
2
11%
1-15
4
27%
2
11%
16-30
3
20%
3
17%
31-45
1
7%
6
33%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3
АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2
Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0

Результаты матчей

Вернаму
Кальмар

Точный счет

0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
ГАИС
 2:1 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 1:2 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Вернаму
 0:2 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Кальмар
 2:0 10 3 1 6 17 - 19 10
15.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
ГАИС
 2:1 5 4 0 1 8 - 7 12
5.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
6.
Эльфсборг
 1:2 5 3 1 1 14 - 6 10
7.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
12.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Кальмар
 2:0 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 0:2 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 0:2 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 2:1 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Кальмар
 2:0 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 1:2 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
АИК Питтас Яннис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Янссон Рони получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Скрабб Симон получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Тренсков Якоб сделал результативную передачу.
  • 35'
    Г О О О О Л - Скрабб Симон бьет в цель!
  • 31'
    Abdussalam Magashy сделал результативную передачу.
  • 31'
    Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
  • 16'
    Хасич Эмин получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вернаму
Ничья
Кальмар
20.00
Реклама, fon.bet
8.50
Реклама, betcity.ru
3.55
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Вернаму 0:2 Кальмар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Вернаму
Кальмар
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный