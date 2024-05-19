  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 2436
Вернаму
0:2
Конец матча
Кальмар
0'
16' Желтая карточка
Хасич Эмин
0:1
31' Гол
Ринг Джонатан
0:2
35' Гол
Скрабб Симон
44' Желтая карточка
Скрабб Симон
45' Желтая карточка
Янссон Рони
54' Желтая карточка
Мотарархебжафарпур Араш
90'+5

Ход матча

16'
Хасич Эмин
 
31'
0:1
Ринг Джонатан
(Магаши Абдуссалам)
35'
0:2
Скрабб Симон
(Тренсков Якоб)
44'
 
Скрабб Симон
45'
 
Янссон Рони
46'
 
Хальберг Мелькер
Шёстедт Расмус
54'
 
Мотарархебжафарпур Араш
58'
Зелькович Айдин
Hampus Naesstroem
 
58'
Юханссон Карл
Энгвалль Густав
 
60'
 
Герсбах Алекс
Янссон Рони
60'
 
Йенсен Кевин
Ринг Джонатан
74'
Рапп Йохан
Винст Фредди
 
78'
 
Гояни Роберт
Магаши Абдуссалам
89'
 
Leon Isa
Исламович Дино

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 2 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
1
Рашид
Джонатан
20
Винст
Фредди
5
Ларссон
Виктор
4
Хасич
Эмин
3
Берг
Виктор
6
Hampus
Naesstroem
11
Оливейра
Вендерсон
22
Терн
Симон
28
Frank
Junior
Adjei
9
Johnbosco
Samuel
Kalu
14
Энгвалль
Густав
30
Киндберг
Якоб
25
Янссон
Рони
39
Саетра
Ларс
6
Шёстедт
Расмус
26
Мотарархебжафарпур
Араш
29
Ромариньо
Перейра
10
Скрабб
Симон
21
Магаши
Абдуссалам
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
11
Ринг
Джонатан
Вернаму
4-3-3
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Вернаму
Кальмар

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

8 матчей

25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

А
1:3
А
0:1
А
1:3
А
1:0
ТМК
3:0
ТМК
2:1
К
2:1
ТМК
2:0

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
1.33

Среднее время на гол

50
67

Всего голов

12
9

Голов в среднем за матч

1.5
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

60
80

Бомбардиры внутри турнира

Вернаму
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зелькович Айдин 3 (1) 0.3
Берг Виктор 2 0.2
Johnbosco Samuel Kalu 2 0.2
Энгвалль Густав 1 0.1
Оливейра Вендерсон 1 0.1
Hampus Naesstroem 1 0.1
Frank Junior Adjei 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.4
Скрабб Симон 4 0.4
Исламович Дино 3 0.3
Ринг Джонатан 2 0.2
Йенсен Кевин 2 0.2
Хальберг Мелькер 1 0.1
Саетра Ларс 1 0.1
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Вернаму
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Samuel Kotto 4 0
Хасич Эмин 3 0
Энгвалль Густав 2 0
Терн Симон 1 0
Albin Lohikangas 1 0
Зелькович Айдин 1 0
Рапп Йохан 1 0
Оливейра Вендерсон 1 0
Ларссон Виктор 1 0
Берг Виктор 1 0
Hampus Naesstroem 1 0
Frank Junior Adjei 1 0
Johnbosco Samuel Kalu 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Саетра Ларс 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Гояни Роберт 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0

Результаты матчей

Вернаму
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
5
Вернаму
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Кальмар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

7
6
Вернаму
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Кальмар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

10
11

Голы по времени матча

Забито

3
9
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
1
33%
5
56%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

12
9
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
3
30%
6
33%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90

Пропущено

17
18
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
1
6%
6
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3
АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2
Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0

Результаты матчей

Вернаму
Кальмар

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Вернаму
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
5
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Кальмар
 10 3 1 6 17 - 19 10
15.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
5.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
6.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
7.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
12.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Кальмар
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
АИК Питтас Яннис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Янссон Рони получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Скрабб Симон получил желтую карточку от судьи
  • 35'
    Тренсков Якоб сделал результативную передачу.
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    • 35'
      Г О О О О Л - Скрабб Симон бьет в цель!
    • 31'
      Abdussalam Magashy сделал результативную передачу.
    • 31'
      Г О О О О Л - Ринг Джонатан бьет в цель!
    • 16'
      Хасич Эмин получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Вернаму 0:2 Кальмар онлайн

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