Тур: 10. Стадион: Финнведсваллен. Зрители: 2436
0'
16' Желтая карточкаХасич Эмин
0:1
31' ГолРинг Джонатан
0:2
35' ГолСкрабб Симон
44' Желтая карточкаСкрабб Симон
45' Желтая карточкаЯнссон Рони
54' Желтая карточкаМотарархебжафарпур Араш
90'+5
Ход матча
16'
31'
35'
0:2
44'
45'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 1
-
4 Удары в створ 6
-
8 Угловые 3
-
2 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
20
Винст
Фредди
22
Терн
Симон
25
Янссон
Рони
39
Саетра
Ларс
10
Скрабб
Симон
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Винст ФреддиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Терн СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Бастос МаркоПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Anes Mravac
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Янссон РониЗащитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Скрабб СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Нападающий
-
-
14 Leon Isa
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Вернаму
Кальмар
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
150%
100%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
8 матчей
25%
75%
2 победы 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
1.33
Среднее время на гол
50
67
Всего голов
12
9
Голов в среднем за матч
1.5
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
60
80
Бомбардиры внутри турнира
Вернаму
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зелькович Айдин
|3 (1)
|0.3
|Берг Виктор
|2
|0.2
|Johnbosco Samuel Kalu
|2
|0.2
|Энгвалль Густав
|1
|0.1
|Оливейра Вендерсон
|1
|0.1
|Hampus Naesstroem
|1
|0.1
|Frank Junior Adjei
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.4
|Скрабб Симон
|4
|0.4
|Исламович Дино
|3
|0.3
|Ринг Джонатан
|2
|0.2
|Йенсен Кевин
|2
|0.2
|Хальберг Мелькер
|1
|0.1
|Саетра Ларс
|1
|0.1
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Вернаму
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Samuel Kotto
|4
|0
|Хасич Эмин
|3
|0
|Энгвалль Густав
|2
|0
|Терн Симон
|1
|0
|Albin Lohikangas
|1
|0
|Зелькович Айдин
|1
|0
|Рапп Йохан
|1
|0
|Оливейра Вендерсон
|1
|0
|Ларссон Виктор
|1
|0
|Берг Виктор
|1
|0
|Hampus Naesstroem
|1
|0
|Frank Junior Adjei
|1
|0
|Johnbosco Samuel Kalu
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
Результаты матчей
Вернаму
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
5
Вернаму
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Кальмар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
7
6
Вернаму
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Кальмар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
10
11
Голы по времени матча
Забито
3
9
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
33%
16-30
1
33%
5
56%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
12
9
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
25%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
4
33%
2
22%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
17%
2
22%
76-90
Забито
7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
29%
1
11%
31-45
3
43%
1
11%
46-60
1
14%
4
44%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
5
9
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
1
20%
1
11%
1-15
2
40%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
10
18
5 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
4
22%
16-30
3
30%
6
33%
31-45
3
30%
2
11%
46-60
2
20%
4
22%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
17
18
13 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
4
24%
2
11%
1-15
4
24%
2
11%
16-30
5
29%
29%
3
17%
31-45
1
6%
6
33%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
12%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Вернаму
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Вестерос - Вернаму 0:2 Вернаму - Броммапойкарна 1:1 Хаммарбю - Вернаму 1:2 Вернаму - Хальмстад 1:3
АИК - Вернаму 2:0 Сириус - Вернаму 0:1 Вернаму - Мальмё 0:4 Вернаму - ГАИС 1:2 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ИФК Норрчепинг - Вернаму 1:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Вернаму - Эргрюте 0:1 Вернаму - Сталь Мелец 2:1 АИК - Вернаму 3:1 Вернаму - Хаммарбю 0:0 Кальмар - Вернаму 1:3
Кальмар
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2 Мьельбю - Кальмар 3:2
Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1 Хальмстад - Кальмар 3:0
Результаты матчей
Вернаму
Кальмар
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Вернаму
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
55
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|5 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4