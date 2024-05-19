Тур: 10. Стадион: Гамла Уллеви.
Ход матча
4'
18'
40'
2:1
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
59 Владение мячом, % 41
12
Robin
Frej
19
Кайб
Рами
16
Оума
Тимоти
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Robin FrejЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Симс КесВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Нападающий
-
-
17 Amin Boudri
-
Главный тренер: Фредрик Холмберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Касем АхмедНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Боман АндреЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
24 Camil Jebara
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
История личных встреч
ГАИС
Эльфсборг
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
11
Голов в среднем за матч
0.83
1
Среднее время на гол
108
90
Всего голов
18
8
Голов в среднем за матч
1.64
1.33
Среднее время на гол
55
67
Всего голов
23
19
Голов в среднем за матч
1.35
1.12
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
66
80
Бомбардиры внутри турнира
ГАИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмстрём Александр Аль
|4
|0.4
|Axel Henriksson
|3
|0.3
|Линдберг Йонас
|2
|0.2
|Лав Джек Купер
|2
|0.2
|Милованович Вилльям
|1
|0.1
|Amin Boudri
|1
|0.1
|Robin Wendin Thomasson
|0
|0
|Gustav Lundgren
|0
|0
|Вангберг Август
|0
|0
|Chovanie Amatkarijo
|0
|0
|Ибрагим Харун
|0
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|4
|0.4
|Хедлунд Симон
|4
|0.4
|Касем Ахмед
|3 (1)
|0.3
|Зенели Арбер
|2
|0.2
|Jalal Abdulai
|2
|0.2
|Седерберг Ноа
|1
|0.1
|Фрик Пер
|1
|0.1
|Оума Тимоти
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
Карточки
ГАИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Axel Henriksson
|3
|0
|Ибрагим Харун
|3
|0
|Хольмстрём Александр Аль
|2
|0
|Оберг Йоаким
|2
|0
|Amin Boudri
|2
|0
|Линдберг Йонас
|1
|0
|Милованович Вилльям
|1
|0
|Вангберг Август
|1
|0
|Норен Аксель
|1
|0
|Бечирович Эдвин
|1
|0
|Robin Frej
|1
|0
|Густафссон Филип
|1
|0
|Anes Cardaklija
|1
|0
|Robin Wendin Thomasson
|1
|0
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jalal Abdulai
|4
|0
|Хольмен Себастьян
|3
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Terry Yegbe
|0
|1
|Хульт Никлас
|1
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Результаты матчей
ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эльфсборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
2
ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эльфсборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
12
ГАИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эльфсборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
2
40%
2
22%
76-90
Забито
5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
20%
2
15%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90
Пропущено
6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90
Забито
12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
42%
1
6%
76-90
Пропущено
11
16
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
2
18%
6
38%
61-75
4
36%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
ГАИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0
Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0
Результаты матчей
ГАИС
Эльфсборг
Точный счет
2:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ГАИС
Эльфсборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
54
54
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|0
|1
|23 - 4
|24
|2.
|9
|6
|1
|2
|19 - 7
|19
|3.
|2:1
|10
|6
|0
|4
|13 - 13
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|5.
|9
|5
|1
|3
|17 - 14
|16
|6.
|9
|5
|0
|4
|13 - 15
|15
|7.
|10
|5
|0
|5
|15 - 15
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|17 - 21
|14
|9.
|1:2
|10
|4
|1
|5
|18 - 17
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|12.
|0:2
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|14.
|2:0
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|9
|1
|0
|8
|3 - 13
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|2.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|4.
|2:1
|5
|4
|0
|1
|8 - 7
|12
|5.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|6.
|1:2
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|7.
|5
|3
|1
|1
|8 - 4
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 8
|9
|9.
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|5 - 6
|4
|13.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|0:2
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|2.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|4
|2
|0
|2
|6 - 9
|6
|10.
|2:1
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|2:0
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|1:2
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|4
|0
|0
|4
|1 - 6
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|6 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (3)
|АИК
|Питтас Яннис
|5 (2)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|5
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4
|АИК
|Тюкосен Мадс
|1 2