  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: .
ГАИС
2:1
Второй тайм: 51'
Эльфсборг
0'
1:0
4' Гол
Axel Henriksson
2:0
18' Гол
Axel Henriksson
2:1
40' Гол
Michael Baidoo

Ход матча

4'
Axel Henriksson
(Gustav Lundgren)
1:0
18'
Axel Henriksson
(Robin Wendin Thomasson)
2:0
40'
2:1
Michael Baidoo
(Касем Ахмед)
46'
 
Хенрикссон Густав
Buhari Ibrahim
46'
 
Хедлунд Симон
Jalal Abdulai

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 2 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 59 Владение мячом, % 41
Лучшие коэффициенты
ГАИС
Ничья
Эльфсборг
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Все Коэффициенты
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
26
Chovanie
Amatkarijo
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
19
Кайб
Рами
16
Оума
Тимоти
10
Michael
Baidoo
7
Томасен
Йенс
18
Касем
Ахмед
14
Jalal
Abdulai
9
Зенели
Арбер
ГАИС
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Эльфсборг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:0
К
2:3
ТМК
4:0
А
1:2
А
2:1
ТМС
0:0
А
1:3
А
0:2
А
1:0
ТМС
1:0
А
0:2
А
2:2
А
1:1
ТМС
2:0
ТМС
2:2
А
1:0
А
1:1

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 4 0.4
Axel Henriksson 3 0.3
Линдберг Йонас 2 0.2
Лав Джек Купер 2 0.2
Милованович Вилльям 1 0.1
Amin Boudri 1 0.1
Robin Wendin Thomasson 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 4 0.4
Хедлунд Симон 4 0.4
Касем Ахмед 3 (1) 0.3
Зенели Арбер 2 0.2
Jalal Abdulai 2 0.2
Седерберг Ноа 1 0.1
Фрик Пер 1 0.1
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Buhari Ibrahim 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 3 0
Ибрагим Харун 3 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jalal Abdulai 4 0
Хольмен Себастьян 3 0
Michael Baidoo 1 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Ларссон Йохан 1 0
Кайб Рами 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0

Результаты матчей

ГАИС
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эльфсборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
2
ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эльфсборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
12
ГАИС
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Эльфсборг
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
2
29%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
57%
0
0%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
4
44%
61-75
2
40%
2
22%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
1
20%
2
15%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

12
16
6 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
2
17%
2
13%
1-15
2
17%
3
19%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
42%
1
6%
76-90

Пропущено

11
16
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
2
13%
31-45
1
9%
5
31%
46-60
2
18%
6
38%
61-75
4
36%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0
Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0

Результаты матчей

ГАИС
Эльфсборг

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
2:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
2
2
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
5
4
1
8
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
ГАИС
 2:1 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 1:2 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Вернаму
 0:2 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Кальмар
 2:0 10 3 1 6 17 - 19 10
15.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
ГАИС
 2:1 5 4 0 1 8 - 7 12
5.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
6.
Эльфсборг
 1:2 5 3 1 1 14 - 6 10
7.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
12.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Кальмар
 2:0 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 0:2 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 0:2 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 2:1 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Кальмар
 2:0 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 1:2 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
АИК Питтас Яннис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
АИК Тюкосен Мадс 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Касем Ахмед сделал результативную передачу.
  • 40'
    Г О О О О Л - Майкл Байду бьет в цель!
  • 18'
    Robin Wendin Thomasson сделал результативную передачу.
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Где смотреть матч ГАИС 2:1 Эльфсборг онлайн

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