  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 8319
ГАИС
2:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
4' Гол
Axel Henriksson
2:0
18' Гол
Axel Henriksson
2:1
40' Гол
Michael Baidoo
66' Желтая карточка
Хольмен Себастьян
90'+5

Ход матча

4'
Axel Henriksson
(Gustav Lundgren)
1:0
18'
Axel Henriksson
(Robin Wendin Thomasson)
2:0
40'
2:1
Michael Baidoo
(Касем Ахмед)
46'
 
Хенрикссон Густав
Buhari Ibrahim
46'
 
Хедлунд Симон
Jalal Abdulai
46'
 
Бальдюрссон Андри-Фаннар
Оума Тимоти
58'
Милованович Вилльям
Линдберг Йонас
 
66'
 
Хольмен Себастьян
69'
Лав Джек Купер
Хольмстрём Александр Аль
 
69'
Селик Мерван
Chovanie Amatkarijo
 
69'
Норен Аксель
Anes Cardaklija
 
69'
 
Седерберг Ноа
Томасен Йенс
75'
 
Besfort Zeneli
Зенели Арбер
79'
Amin Boudri
Axel Henriksson
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 3 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 56 Владение мячом, % 44
1
Красники
Мергим
6
Вангберг
Август
12
Robin
Frej
22
Anes
Cardaklija
5
Robin
Wendin
Thomasson
21
Axel
Henriksson
32
Ибрагим
Харун
25
Линдберг
Йонас
9
Gustav
Lundgren
18
Хольмстрём
Александр
Аль
26
Chovanie
Amatkarijo
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
29
Buhari
Ibrahim
19
Кайб
Рами
16
Оума
Тимоти
10
Michael
Baidoo
7
Томасен
Йенс
18
Касем
Ахмед
14
Jalal
Abdulai
9
Зенели
Арбер
ГАИС
4-3-3
Эльфсборг
4-3-3

История личных встреч

ГАИС
Эльфсборг

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
100%
3 победы 5 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

17.6%
29.4%
53%
3 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

17.6%
52.9%
29.5%
3 победы 9 ничьих 5 побед

История матчей

К
2:0
К
2:3
ТМК
4:0
А
1:2
А
2:1
ТМС
0:0
А
1:3
А
0:2
А
1:0
ТМС
1:0
А
0:2
А
2:2
А
1:1
ТМС
2:0
ТМС
2:2
А
1:0
А
1:1

Голы

Всего голов

5
11

Голов в среднем за матч

0.83
1

Среднее время на гол

108
90

Всего голов

18
8

Голов в среднем за матч

1.64
1.33

Среднее время на гол

55
67

Всего голов

23
19

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

ГАИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмстрём Александр Аль 4 0.4
Axel Henriksson 3 0.3
Линдберг Йонас 2 0.2
Лав Джек Купер 2 0.2
Милованович Вилльям 1 0.1
Amin Boudri 1 0.1
Robin Wendin Thomasson 0 0
Gustav Lundgren 0 0
Вангберг Август 0 0
Chovanie Amatkarijo 0 0
Ибрагим Харун 0 0
Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 4 0.4
Хедлунд Симон 4 0.4
Касем Ахмед 3 (1) 0.3
Зенели Арбер 2 0.2
Jalal Abdulai 2 0.2
Седерберг Ноа 1 0.1
Фрик Пер 1 0.1
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Buhari Ibrahim 0 0

Карточки

ГАИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Axel Henriksson 3 0
Ибрагим Харун 3 0
Хольмстрём Александр Аль 2 0
Оберг Йоаким 2 0
Amin Boudri 2 0
Линдберг Йонас 1 0
Милованович Вилльям 1 0
Вангберг Август 1 0
Норен Аксель 1 0
Бечирович Эдвин 1 0
Robin Frej 1 0
Густафссон Филип 1 0
Anes Cardaklija 1 0
Robin Wendin Thomasson 1 0
Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 4 0
Jalal Abdulai 4 0
Michael Baidoo 1 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Ларссон Йохан 1 0
Кайб Рами 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0

Результаты матчей

ГАИС
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Эльфсборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

1
3
ГАИС
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Эльфсборг
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
12
ГАИС
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Эльфсборг
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

6
2

Упущенные победы

6
15

Голы по времени матча

Забито

9
4
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
2
22%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
4
44%
0
0%
76-90

Пропущено

6
11
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
17%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
2
33%
2
18%
76-90

Забито

5
13
3 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
20%
2
15%
1-15
2
40%
2
15%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
4
31%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
20%
1
8%
76-90

Пропущено

6
7
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
1
17%
2
29%
46-60
1
17%
2
29%
61-75
2
33%
1
14%
76-90

Забито

14
17
8 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
3 Не забивали 2
3
21%
2
12%
1-15
3
21%
3
18%
16-30
2
14%
5
29%
29%
31-45
1
7%
4
24%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
5
36%
1
6%
76-90

Пропущено

12
18
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 8
1
8%
1
6%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
3
25%
2
11%
31-45
1
8%
5
28%
46-60
2
17%
6
33%
61-75
4
33%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

ГАИС
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Мальмё - ГАИС 1:0 ГАИС - Вестерос 2:0 ГАИС - Гётеборг 2:1 Юргорден - ГАИС 1:0
Кальмар - ГАИС 2:3 ГАИС - Мьельбю 2:1 ИФК Норрчепинг - ГАИС 1:0 Вернаму - ГАИС 1:2 ГАИС - Броммапойкарна 0:4 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 ГАИС - Утсиктенс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Эльфсборг - ГАИС 2:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Сённерйюск - ГАИС 3:1 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Йёнчёпинг - ГАИС 0:2 Вестерос - ГАИС 2:1
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Эльфсборг - Сириус 2:0
ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3 Мальмё - Эльфсборг 1:0

Результаты матчей

ГАИС
Эльфсборг

Точный счет

2:1
3 раза 60%
0:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:1
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

ГАИС
Эльфсборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
2
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
5
5
1
9
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 9 8 0 1 23 - 4 24
2.
Юргорден
 9 6 1 2 19 - 7 19
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Хеккен
 9 5 1 3 17 - 14 16
6.
Хальмстад
 9 5 0 4 13 - 15 15
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 9 3 2 4 11 - 13 11
12.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Кальмар
 10 3 1 6 17 - 19 10
15.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Вестерос
 9 1 0 8 3 - 13 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
2.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
3.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
4.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
5.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
6.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
7.
Юргорден
 5 3 1 1 8 - 4 10
8.
Хеккен
 5 3 0 2 10 - 8 9
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
12.
Сириус
 4 1 1 2 5 - 6 4
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 4 0 1 14 - 4 12
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
Хальмстад
 4 2 0 2 6 - 9 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Кальмар
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 4 0 0 4 1 - 6 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 6 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (3)
АИК Питтас Яннис 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 5
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 40'
    Касем Ахмед сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Где смотреть матч ГАИС 2:1 Эльфсборг онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный