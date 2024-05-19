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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ЕИФ Экенас
1:1
Конец матча
Лахти
0'
16' Желтая карточка
Кабаши Ариан
22' Желтая карточка
Катц Калле
1:0
35' Пенальти
Кауфманн Лукас
60' Желтая карточка
Julius Tauriainen
1:1
73' Гол
Colin Odutayo
79' Желтая карточка
Кауфманн Лукас
90' Вторая желтая карточка
Кауфманн Лукас
90' Желтая карточка
Colin Odutayo
90'+8
1
Ramilson
Almeida
2
Йоэль
Лехтонен
5
Катц
Калле
4
Кабаши
Ариан
3
Vaino
Vehkonen
24
Abdoulaye
Kante
8
Аду
Энох
10
Кауфманн
Лукас
11
Eetu
Puro
14
Simon
Lindholm
9
Ойала
Саломо
1
Олувайеми
Джош
21
Вайнионпяя
Матиас
12
Фокс
Дилан
4
Вийтикко
Микко
29
Akseli
Puukko
5
Джалу
Бубакар
20
Marius
Koenkkoelae
6
Samuel
Pasanen
16
Julius
Tauriainen
11
Коскинен
Отсо
7
Colin
Odutayo
ЕИФ Экенас
Лахти

Бомбардиры внутри турнира

ЕИФ Экенас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Lundstroem 2 0.29
Кауфманн Лукас 2 (2) 0.29
Ойала Саломо 1 0.14
Abdoulaye Kante 1 0.14
Мохаммед Насиру 0 0
Лахти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Colin Odutayo 2 (1) 0.29
Julius Tauriainen 1 (1) 0.14
Коскинен Отсо 1 0.14
Лопес Майкл 1 (1) 0.14
Бабикер Асаад 0 0

Карточки

ЕИФ Экенас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кабаши Ариан 4 0
Кауфманн Лукас 2 1
Аду Энох 2 0
Катц Калле 2 0
Abdoulaye Kante 2 0
Мохаммед Насиру 1 0
Лекселль Александр 1 0
Simon Lindholm 1 0
Eetu Puro 1 0
Fahad Mohamed 1 0
Ramilson Almeida 1 0
Йоэль Лехтонен 1 0
Лахти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вийтикко Микко 1 1
Riku Selander 2 0
Julius Tauriainen 2 0
Samuel Pasanen 2 0
Colin Odutayo 2 0
Фокс Дилан 1 0
Коскинен Отсо 1 0
Бабикер Асаад 1 0
Akseli Puukko 1 0

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Лахти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
ЕИФ Экенас
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Лахти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

0
4
ЕИФ Экенас
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Лахти
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 4
1
17%
1
20%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
18%
2
20%
31-45
1
9%
3
30%
46-60
3
27%
2
20%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ЕИФ Экенас
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 СалПа - ЕИФ Экенас 2:2 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1
ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Мариехамн - ЕИФ Экенас 3:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3 ТПС - ЕИФ Экенас 1:3 ЕИФ Экенас - СИК 2 Сейнейоки 1:0 Миккелин Паллоильят - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - ХИФК 2:0 КПВ Кокола - ЕИФ Экенас 2:3 ЕИФ Экенас - Миккелин Паллоильят 2:1 Йювяскюля - ЕИФ Экенас 0:2 ХИФК - ЕИФ Экенас 0:2 ЕИФ Экенас - КяПа 2:1 ЕИФ Экенас - СалПа 1:0 СИК 2 Сейнейоки - ЕИФ Экенас 0:4 ЕИФ Экенас - Гнистан 1:0
Лахти
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Лахти - Мариехамн 3:0 Культсу - Лахти 0:7 ВПС - Лахти 3:0 Лахти - КуПС 0:1
Лахти - Хака 1:1 ХИК - Лахти 4:0 Ильвес - Лахти 0:0 Лахти - Гнистан 2:2 Лахти - Миккели 2:0 Лахти - Хака 1:0 Лахти - ЯПС 1:1 Лахти - Ильвес 1:5 Мариехамн - Лахти 0:0 Хака - Лахти 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Лахти - КТП 2:1 Лахти - Ильвес 3:2 Лахти - Интер Турку 1:2 Интер Турку - Лахти 2:1 Лахти - ВПС 0:2

Результаты матчей

ЕИФ Экенас
Лахти

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 29%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
3:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ЕИФ Экенас
Лахти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 7 5 1 1 14 - 8 16
2.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
3.
Ильвес
 7 4 1 2 15 - 9 13
4.
КуПС
 7 3 4 0 10 - 6 13
5.
ХИК
 8 3 3 2 13 - 10 12
6.
Хака
 7 3 2 2 10 - 10 11
7.
Гнистан
 7 2 2 3 11 - 13 8
8.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Оулу
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
ЕИФ Экенас
 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ВПС
 3 2 1 0 7 - 3 7
3.
ХИК
 4 2 1 1 7 - 3 7
4.
Ильвес
 4 2 1 1 12 - 8 7
5.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
2.
КуПС
 5 1 4 0 5 - 4 7
3.
Ильвес
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
Гнистан
 3 1 1 1 9 - 8 4
6.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
7.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Ильвес Попович Антон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 35'
    Г О О О О Л - Кауфманн Лукас из команды ЕИФ Экенас забивает с точки!
  • 22'
    Катц Калле получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 16'
      Кабаши Ариан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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