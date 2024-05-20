  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Сентраль Кордоба СдЕ
2:4
Конец матча
Бока Хуниорс
0'
1:0
3' Гол
Rodrigo Atencio
16' Желтая карточка
Бланко Лаутаро
41' Желтая карточка
Rodrigo Atencio
42' Желтая карточка
Васкес Кевин
2:0
45' Гол
Mateo Sanabria
2:1
47' Гол
Фернандес Игнасио
2:2
52' Гол
Мерентиель Мигель
56' Желтая карточка
Годой Матиас
2:3
80' Гол
Мерентиель Мигель
90' Желтая карточка
2:4
90' Гол
Фернандес Игнасио
90'+9
25
Luis
Ingolotti
22
Oscar
Garrido
36
Jose
Amado
6
Sebastian
Valdez
38
Brian
Leizza
28
Васкес
Кевин
23
Rodrigo
Atencio
11
Годой
Матиас
32
Монтойя
Вальтер
10
Mateo
Sanabria
14
Tomas
Molina
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
40
Ди
Лолло
Лаутаро
34
Mateo
Mendia
23
Бланко
Лаутаро
47
Jabes
Saralegui
8
Фернандес
Пол
21
Фернандес
Игнасио
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
16
Мерентиель
Мигель
Сентраль Кордоба СдЕ
4-2-3-1
Бока Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба СдЕ
Бока Хуниорс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

9 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

11.1%
11.1%
77.8%
1 победа 1 ничья 7 побед

История матчей

КПЛ
2:0
КПЛ
0:3
ЛП
0:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:2
К
4:1
ЛП
8:1
С
0:4
КА
2:0

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

0.5
0.4

Среднее время на гол

180
225

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

3.2
2.25

Среднее время на гол

28
40

Всего голов

18
11

Голов в среднем за матч

2
1.22

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

45
73

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Sanabria 1 0.5
Rodrigo Atencio 1 0.5
Tomas Molina 0 0
Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Игнасио 2 1
Мерентиель Мигель 2 1
Kevin Zenon 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Кевин 2 0
Santiago Laquidain 0 1
Монтойя Вальтер 1 0
Thiago Nuss 1 0
Годой Матиас 1 0
Oscar Garrido 1 0
Rodrigo Atencio 1 0
Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 1 0
Бланко Лаутаро 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Бока Хуниорс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
0
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
0
Сентраль Кордоба СдЕ
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Бока Хуниорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
0

Голы по времени матча

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
3
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
2
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
1
14%
1
33%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Ривер Плейт - Сентраль Кордоба СдЕ 3:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Сентраль Кордоба СдЕ 5:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Кильмес 3:1
Сентраль Кордоба СдЕ - Расинг Авельянеда 1:3 Унион Санта-Фе - Сентраль Кордоба СдЕ 2:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Бельграно 2:2 Ланус - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0
Бока Хуниорс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Бока Хуниорс - Форталеза Сеара 1:1 Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Спортиво Триниденсе - Бока Хуниорс 1:2 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:1
Форталеза Сеара - Бока Хуниорс 4:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 2:3 Бока Хуниорс - Годой Крус 1:0 Эстудиантес Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Спортиво Триниденсе 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 1:3 Насьональ Потоси - Бока Хуниорс 0:0 Бока Хуниорс - Сан-Лоренсо Альмагро 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Норте Сальта 3:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 4:2 Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба СдЕ
Бока Хуниорс

Точный счет

2:4
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:4
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
2:4
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба СдЕ
Бока Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Уракан
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
14.
Атлетико Тукуман
 2 1 0 1 1 - 2 3
15.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
16.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Банфилд
 2 0 1 1 1 - 2 1
18.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
19.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
20.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
21.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
22.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
23.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 2 0 0 2 2 - 7 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Атлетико Тукуман
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
8.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
12.
Банфилд
 1 0 1 0 1 - 1 1
13.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
16.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
17.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
24.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
27.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 2 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Бока Хуниорс
 2 1 0 1 4 - 3 3
7.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
8.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Уракан
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
12.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
14.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Банфилд
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
22.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Атлетико Тукуман
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Бока Хуниорс Фернандес Игнасио 2 (3)
Тальерес Кордоба Соса Рамон 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Банфилд Alejandro Maciel 1 2
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 2
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 47'
      Кевин Зенон сделал результативную передачу.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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