Тур: 2.
0:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаМаэстро Пуч Игнасио
16' Желтая карточкаAlex Luna
24' Желтая карточкаIvan Gomez
74' Желтая карточкаЛопес Сантьяго
79' Желтая карточкаLeonel Picco
79' Желтая карточкаJoaquin Laso
83' Желтая карточкаИсла Маурисио
90'+5
Ход матча
16'
24'
74'
79'
79'
83'
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
33
Рей
Родриго
29
Juan
Fedorco
15
Перес
Дамиан
19
Alex
Luna
27
Diego
Tarzia
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Leonel PiccoПолузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
-
29 Juan FedorcoЗащитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex LunaПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Diego TarziaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Mateo Morro
-
-
-
30 Tomas Parmo
-
-
22 Javier Ruiz
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Платенсе
Индепендьенте Авельянеда
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
5
Голов в среднем за матч
1
2.5
Среднее время на гол
90
36
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|1
|0
|Gaston Suso
|1
|0
|Fernando Juarez III
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alexis Conelo
|1
|1
|Исла Маурисио
|2
|0
|Лопес Сантьяго
|2
|0
|Марконе Иван
|1
|0
|Joaquin Laso
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Alex Luna
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2
Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2
Результаты матчей
Платенсе
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|3.
|1:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|11.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|12.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|13.
|0:2
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|15.
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|16.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|17.
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|18.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|19.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|20.
|2
|0
|1
|1
|4 - 7
|1
|21.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|22.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|26.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|28.
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|5.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|0:2
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|14.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|15.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|20.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|21.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|22.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|26.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|2:0
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|12.
|1
|0
|1
|0
|4 - 4
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|19.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|20.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|21.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|22.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|23.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|24.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|25.
|1
|0
|0
|1
|1 - 3
|0
|26.
|0:2
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|27.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|28.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса
|Бельграно
|Хара Франко
|3
|Институто Кордоба
|Santiago Rodriguez III
|3
|Ривер Плейт
|Колидио Факундо
|3
|Тальерес Кордоба
|Соса Рамон
|2 (1)
|Уракан
|Фертоли Эктор
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Alexis Conelo
|1 1
|Институто Кордоба
|Jonas Acevedo
|1 1
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Palavecino
|1 1
|Индепендьенте Авельянеда
|Исла Маурисио
|2
|Индепендьенте Авельянеда
|Лопес Сантьяго
|2