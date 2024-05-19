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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Платенсе
0:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
5' Желтая карточка
Маэстро Пуч Игнасио
16' Желтая карточка
Alex Luna
24' Желтая карточка
Ivan Gomez
74' Желтая карточка
Лопес Сантьяго
79' Желтая карточка
Leonel Picco
79' Желтая карточка
Joaquin Laso
83' Желтая карточка
Исла Маурисио
90'+5
31
Juan
Cozzani
25
Juan
Saborido
13
Ignacio
Vazquez
6
Gaston
Suso
18
Sasha
Marcich
8
Fernando
Juarez
III
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
19
Facundo
Russo
9
Mateo
Pellegrino
10
Agustin
Ocampo
33
Рей
Родриго
4
Исла
Маурисио
29
Juan
Fedorco
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
11
Манкуэльо
Федерико
21
David
Martinez
19
Alex
Luna
17
Lucas
Gonzalez
27
Diego
Tarzia
18
Маэстро
Пуч
Игнасио
Платенсе
4-3-3
Индепендьенте Авельянеда
4-2-3-1

История личных встреч

Платенсе
Индепендьенте Авельянеда

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
1:2
ЛП
1:3
ЛП
1:1

Голы

Всего голов

1
5

Голов в среднем за матч

1
2.5

Среднее время на гол

90
36

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 1 0
Gaston Suso 1 0
Fernando Juarez III 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Leonel Picco 1 0
Sasha Marcich 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alexis Conelo 1 1
Исла Маурисио 2 0
Лопес Сантьяго 2 0
Марконе Иван 1 0
Joaquin Laso 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
David Martinez 1 0
Alex Luna 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Индепендьенте Авельянеда
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
100%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 2:0 Сармьенто - Платенсе 0:1 Платенсе - Тигре 3:1 Платенсе - Годой Крус 1:2
Платенсе - Олимпо 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Платенсе 0:0 Платенсе - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла-Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0 Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Хувентуд Унида Университарио - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Лаферрере 3:0 Депортиво Риестра - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Ривер Плейт 1:1 Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2

Результаты матчей

Платенсе
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

2:0
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
1:3
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Уракан
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Атлетико Тукуман
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
20.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
21.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
22.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Банфилд
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Уракан
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тальерес Кордоба
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Атлетико Тукуман
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
14.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Банфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 2:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
20.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Банфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Атлетико Тукуман
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Тальерес Кордоба Соса Рамон 2 (1)
Уракан Фертоли Эктор 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 2
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 24'
      Иван Гомес получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Alex Luna получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Маэстро Пуч Игнасио получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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